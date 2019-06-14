Футбол

«Зенит» объявил об уходе тренера по физической подготовке СерраноSport24.ru 06:58

Испанский тренер по физической подготовке Исаак Серрано покидает «Зенит», сообщается на официальном сайте петербургского клуба. Серрано работал в «Зените» с 2016 года.
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«Зенит» объявил об уходе тренера по физической подготовке Серрано

Sport24.ru06:58

Из «Зенита» ушел тренер по физподготовке

Нева Спорт06:34

«Зенит» объявил об уходе тренера по физподготовке Серрано

Спорт-Экспресс06:16

Тренер по физподготовке Исаак Серрано покидает «Зенит»

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«Зенит» расстался с испанским тренером по физподготовке

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«Зенит» остался без тренера по физподготовке

78.ru06:27

Испанский тренер по физподготовке покидает «Зенит»

Петербургский дневник07:17
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В результате обстрела был ранен мирный житель, сообщает представительство ДНР в СЦКК.
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Португальский футболист Криштиану Роналду поблагодарил болельщиков туринского "Ювентуса" за поддержку и отметил, что провел незабываемый сезон в итальянском клубе.
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Нашелся пропавший кот Бари Алибасова

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Телеканал «112 Украина» отмечает, что деятельность комиссии была связана с рядом скандалов.
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Политика

Имена ответственных за крушение МН17 раскроют в Нидерландах

Ранее сообщалось, что в Нидерландах будут судить виновных в крушении Boeing 777 компании "Малазийские авиалинии", который выполнял рейс МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур и разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины.
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Происшествия

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В Белоруссии приведен в исполнение смертный приговор в отношении Александра Жильникова, который был признан виновным в убийстве трех человек.
Обновлено вчера в 13:39
Шоу-бизнес

Умерла актриса из сериала «Богатые тоже плачут» Эдит Гонсалес

Мексиканская актриса Эдит Гонсалес умерла на 55-м году жизни.
Обновлено в 01:25
Армия и оружие

Су-34 мощнейшей бомбой похоронил десятки боевиков

Истребитель-бомбардировщик Су-34 уничтожил мощной корректируемой авиабомбой КАБ-1500ЛГ целую группу боевиков в Сирии.
Обновлено в 04:13
Политика

Британия обвинила Иран в атаке на танкеры

Ранее сообщалось, что Трамп обвинил Иран в атаке на танкеры. В Оманском заливе было совершено нападение на два нефтяных танкера.
Обновлено в 15:11
Экономика

Сбербанк планирует отказаться от традиционных банкоматов

Сбербанк в рамках планового обновления сети самообслуживания планирует постепенно отказаться от традиционных банкоматов.
Обновлено в 03:41
Гаджеты

Названы смартфоны Redmi и Xiaomi, которые первые получат Android 10

Первыми Android Q получат флагманские смартфоны Redmi и Xiaomi.
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Происшествия

Собор Парижской Богоматери получил только 9% обещанных пожертвований

Обновлено в 04:08
Происшествия

В Москве ОМОН массово задерживает людей на Хохловской площади

Сообщается, что перед бойцами ОМОНа к площади пришли активисты движения «Лев против», которые выступают против распития спиртных напитков в общественных местах и известны своими порой агрессивными действиями.
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Энергетика

Нефть продолжает расти в цене из-за напряженности в Персидском заливе

Мировые цены на нефть растут из-за продолжающейся напряженности в Персидском заливе, 14 июня передает агентство Reuters.
Обновлено в 16:17
Общество

Сын Алибасова решил вывезти отца из России

Музыкального продюсера Бари Алибасова могут вывезти на реабилитацию в Европу. Об этом сообщил его сын Бари Алибасов-младший.
Обновлено вчера в 23:52
Общество

СМИ сообщили о бизнесе семьи полковника ФСБ из расследования Голунова

О подполковнике ФСБ Марате Медоеве в связи с делом журналиста «Медузы» Ивана Голунова ранее писал «Проект».
Обновлено вчера в 16:41
Шоу-бизнес

Имя нового избранника Ани Лорак узнали СМИ

Певица Ани Лорак встречается с саунд-продюсером Black Star Егором Глебом. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на телеграм канал.
Обновлено в 01:11
Происшествия

Агапитова рассказала о разврате в детском лагере под Выборгом

Обновлено в 07:55
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Huawei отложила релиз складного смартфона Mate X на сентябрь

Как рассказали источники близкие к производителю, Huawei отложила старт продаж складного Mate X до сентября.
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Транспорт

Построен первый железнодорожный путь Крымского моста

Строители сомкнули рельсы на первом пути железнодорожной части Крымского моста по направлению с полуострова на материк, передает инфоцентр "Крымский мост".
Обновлено в 00:38
Шоу-бизнес

Жена экс-короля Малайзии Оксана Воеводина впервые показала сына

В 2018 году «Мисс Москва-2015» Оксана Воеводина вышла замуж за бывшего правителя Малайзии.
Обновлено в 09:10
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Сын хоккеиста Соколова задержан по подозрению в убийстве матери

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Экстренно госпитализирован Ален Делон

Обновлено в 12:10
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Калинин перешёл из «Рубина» в «Динамо»

Обновлено в 11:26
Происшествия

В Петербурге иномарка влетела в витрину супермаркета

В Петербурге сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства, при которых автомобиль Audi А6 протаранил витрину супермаркета и въехал прямо к кассе.
Обновлено в 14:52
Общество

Водянова назвала слова Малышевой о детях этически недопустимыми

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Происшествия

Российского сноубордиста застрелили в США

В Лос-Анджелесе застрелили чемпиона России по сноуборду Дмитрия Кольцова, пишет Los Angeles Times.
Обновлено в 11:59
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