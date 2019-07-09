Баскетбол
«Зенит» объявил об уходе СкраббаЧемпионат 05:13
Пресс-служба БК «Зенит» объявила, что питерский клуб покидает Филипп Скрабб. Канадский защитник провёл в «Зените» один сезон. В минувшем сезоне в 16 матчах Еврокубка его результативность составила 11,7 очка, 2,6 подбора, 3,1 передачи.
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