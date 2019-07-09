Пресс-служба БК «Зенит» объявила, что питерский клуб покидает Филипп Скрабб. Канадский защитник провёл в «Зените» один сезон. В минувшем сезоне в 16 матчах Еврокубка его результативность составила 11,7 очка, 2,6 подбора, 3,1 передачи.

Политика Госдума призвала Медведева ввести санкции против Грузии Депутат Олег Нилов («Справедливая Россия») заявил, что кроме экономических мер, должны быть и уголовные меры, в том числе и в отношении бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили.

Общество Генпрокуратура проверяет сведения об утечке данных клиентов банков Генеральная прокуратура России организовала проверку информации об утечке данных клиентов трех российских банков.

Общество В Минсельхозе прокомментировали массовую гибель пчел в регионах Массовая гибель пчел в ряде регионов России наносит значительный материальный ущерб отечественному пчеловодству, говорится в сообщении Минсельхоза РФ Летом 2019 года в различных регионах России зафиксирована массовая гибель пчел.

Происшествия Житель Курска отсудил у Минфина 2 млн рублей за пропавший клад Суд выслушал все стороны и признал требования господина Снегирева законными. С Минфина предстоит взыскать 2 млн 152 тыс. 284 руб.

Общество Назван самый грязный город России Второе и третье место рейтинга заняли Омск и Брянск, в десятку самых грязных городов России вошли также Саратов, Архангельск, Тольятти, Воронеж, Элиста, Нижний Новгород и Самара.

Политика Самолет Владимира Путина прилетел в Екатеринбург Лайнер принадлежит управлению делами президента России, на нем летает Владимир Путин. Президент должен прилететь в город 9 июля.

Экономика Назван главный способ кражи денег с банковских карт россиян Чаще всего мошенники используют приемы социальной инженерии, а не пробелы в защите гаджетов, чтобы красть деньги с банковских карт россиян, пишут "Известия" со ссылкой на данные аналитиков.

Политика «Рустави 2» отказался увольнять оскорбившего Путина журналиста Журналист «Рустави 2» Георгий Габуния, оскорбивший президента России Владимира Путина в прямом эфире, не будет уволен.

Авто Стала известна стоимость лимузина Aurus В начале этого года обещали назвать стоимость автомобиля и начать его продажи.

Энергетика «Нафтогаз» раскрыл детали нового иска «Газпрома» в арбитраже «Нафтогаз» считает пересмотр решения Стокгольмского арбитража по транзитному контракту с «Газпромом» одним из существенных рисков для потенциальных инвесторов в долговые инструменты.

Армия и оружие Липецкая делегация посетила авиабазу Хмеймим в Сирии Врио главы администрации Липецкой области Игорь Артамонов посетил авиабазу Хмеймим в Сирийской Арабской Республике.

Политика Савченко приедет в ДНР для предвыборной агитации Депутат Рады Надежда Савченко собралась посетить ДНР, чтобы «поговорить с людьми» в рамках предвыборной компании в парламент.

Футбол Российская Премьер-лига не будет расширена ранее 2022 года Президент российской футбольной Премьер-лиги Сергей Прядкин заявил, что увеличения числа команд-участниц РПЛ не стоит ждать ранее 2022 года.

Армия и оружие МИД Китая потребовал от США отменить поддержку продажи оружия Тайваню «США должны немедленно отменить план продажи оружия и прекратить военные обмены между США и Тайванем, чтобы избежать дальнейшего ущерба китайско-американским отношениям и стабильности Тайваньского пролива», — сказал официальный представитель министерства Гэн Шуан.

Политика Премьер Грузии назвал ругань телеведущего в адрес Путина провокацией Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе обвинил в провокациях и попытках внести дестабилизацию в стране телеведущего оппозиционной телекомпании "Рустави 2" Георгия Габуния, который в авторской программе допустил нецензурные высказывания в адрес Владимира Путина.

Авто Hyundai готовит загадочную модель Фото: Motor1 Судя по небольшому расстоянию от задней двери до фонаря, загадочная новинка может оказаться городским хэтчбеком Hyundai i10 третьего поколения (соплатформенник известного в России Kia Picanto).

Музыка Стинг отменил концерт из-за проблем со здоровьем Британский музыкант Стинг отменил выступление на джазовом фестивале в Бельгии из-за проблем со здоровьем.

Экономика Суд признал бенефициара «Домашних денег» банкротом Арбитражный суд Москвы признал банкротом владельца микрофинансовой компании «Домашние деньги» Евгения Бернштама.

Происшествия Белоруссия дождалась случая и «очернила» Россию 45% опрошенных считают, что Белоруссия воспользовалась случаем, поэтому белорусской стороной сразу были опубликованы такие провокационные данные.

Транспорт Любоваться подано: 30 фотографий самых красивых участниц «Иннопрома» «Иннопром» продолжается, и мы предлагаем вам подборки самых брутальных и самых женственных стендов международной выставки.

Здоровье Диетолог посоветовала исключить сосиски из ежедневного меню детей Если родители едят колбасу, сосиски и с большим количеством майонеза, что ждать от ребёнка — он будет вести себя как родители, — приводит её слова РИА "Новости".

Политика Лондон не пустил RT и Sputnik на конференцию из-за дезинформации Сотрудникам телеканала RT и информагентства Sputnik отказали в аккредитации на Глобальную конференцию по свободе прессы, которая открывается 10 июля в Лондоне.

Общество Число безработных в России за неделю снизилось на 1,8% Численность безработных в России за неделю с 26 июня по 3 июля снизилась на 1,8% — до 739,1 тыс. человек, сообщила пресс-служба Минтруда.

Политика Гройсман обвинил Порошенко в скандале на саммите Украина-ЕС Глава правительства Украины Владимир Гройсман заявил, что бывший глава государства Петр Порошенко виновен в скандале с участием действующего вице-премьера Иванны Климпуш-Цинцадзе, которую не пустили на саммит Украина-ЕС.