Футбол
«Зенит» объявил об уходе СкраббаЧемпионат 05:13
Пресс-служба БК «Зенит» объявила, что питерский клуб покидает Филипп Скрабб. Канадский защитник провёл в «Зените» один сезон. В минувшем сезоне в 16 матчах Еврокубка его результативность составила 11,7 очка, 2,6 подбора, 3,1 передачи.
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Автоматически обработано 7310 источников, обновлено в 06:25, Вашингтон
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20-летняя российская гандболистка погибла в Польше
Обновлено вчера в 07:58
Политика
Госдума призвала Медведева ввести санкции против Грузии
Депутат Олег Нилов («Справедливая Россия») заявил, что кроме экономических мер, должны быть и уголовные меры, в том числе и в отношении бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили.
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Генпрокуратура проверяет сведения об утечке данных клиентов банков
Генеральная прокуратура России организовала проверку информации об утечке данных клиентов трех российских банков.
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В Минсельхозе прокомментировали массовую гибель пчел в регионах
Массовая гибель пчел в ряде регионов России наносит значительный материальный ущерб отечественному пчеловодству, говорится в сообщении Минсельхоза РФ Летом 2019 года в различных регионах России зафиксирована массовая гибель пчел.
Обновлено в 03:33
Происшествия
Житель Курска отсудил у Минфина 2 млн рублей за пропавший клад
Суд выслушал все стороны и признал требования господина Снегирева законными. С Минфина предстоит взыскать 2 млн 152 тыс. 284 руб.
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Врачи рассказали о состоянии избитой девочки из Ингушетии
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Самолет Владимира Путина прилетел в Екатеринбург
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Обновлено в 06:09
Экономика
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Чаще всего мошенники используют приемы социальной инженерии, а не пробелы в защите гаджетов, чтобы красть деньги с банковских карт россиян, пишут "Известия" со ссылкой на данные аналитиков.
Обновлено в 05:20
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Появилось видео обстрела позиций ВСУ в Донбассе с противоминной установки
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«Рустави 2» отказался увольнять оскорбившего Путина журналиста
Журналист «Рустави 2» Георгий Габуния, оскорбивший президента России Владимира Путина в прямом эфире, не будет уволен.
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Стала известна стоимость лимузина Aurus
В начале этого года обещали назвать стоимость автомобиля и начать его продажи.
Обновлено вчера в 12:51
Энергетика
«Нафтогаз» раскрыл детали нового иска «Газпрома» в арбитраже
«Нафтогаз» считает пересмотр решения Стокгольмского арбитража по транзитному контракту с «Газпромом» одним из существенных рисков для потенциальных инвесторов в долговые инструменты.
Обновлено в 04:36
Армия и оружие
Липецкая делегация посетила авиабазу Хмеймим в Сирии
Врио главы администрации Липецкой области Игорь Артамонов посетил авиабазу Хмеймим в Сирийской Арабской Республике.
Обновлено в 06:13
Политика
Савченко приедет в ДНР для предвыборной агитации
Депутат Рады Надежда Савченко собралась посетить ДНР, чтобы «поговорить с людьми» в рамках предвыборной компании в парламент.
Обновлено в 02:18
Футбол
Российская Премьер-лига не будет расширена ранее 2022 года
Президент российской футбольной Премьер-лиги Сергей Прядкин заявил, что увеличения числа команд-участниц РПЛ не стоит ждать ранее 2022 года.
Обновлено в 05:54
Армия и оружие
МИД Китая потребовал от США отменить поддержку продажи оружия Тайваню
«США должны немедленно отменить план продажи оружия и прекратить военные обмены между США и Тайванем, чтобы избежать дальнейшего ущерба китайско-американским отношениям и стабильности Тайваньского пролива», — сказал официальный представитель министерства Гэн Шуан.
Обновлено в 05:14
Политика
Премьер Грузии назвал ругань телеведущего в адрес Путина провокацией
Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе обвинил в провокациях и попытках внести дестабилизацию в стране телеведущего оппозиционной телекомпании "Рустави 2" Георгия Габуния, который в авторской программе допустил нецензурные высказывания в адрес Владимира Путина.
Обновлено 07 июля в 15:50
Авто
Hyundai готовит загадочную модель
Фото: Motor1 Судя по небольшому расстоянию от задней двери до фонаря, загадочная новинка может оказаться городским хэтчбеком Hyundai i10 третьего поколения (соплатформенник известного в России Kia Picanto).
Обновлено в 04:33
Музыка
Стинг отменил концерт из-за проблем со здоровьем
Британский музыкант Стинг отменил выступление на джазовом фестивале в Бельгии из-за проблем со здоровьем.
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Экономика
Суд признал бенефициара «Домашних денег» банкротом
Арбитражный суд Москвы признал банкротом владельца микрофинансовой компании «Домашние деньги» Евгения Бернштама.
Обновлено в 06:15
Происшествия
Белоруссия дождалась случая и «очернила» Россию
45% опрошенных считают, что Белоруссия воспользовалась случаем, поэтому белорусской стороной сразу были опубликованы такие провокационные данные.
Обновлено в 04:45
Происшествия
Муж сотрудницы банка из Башкирии проиграл украденные 20 млн рублей
Обновлено вчера в 20:41
Транспорт
Любоваться подано: 30 фотографий самых красивых участниц «Иннопрома»
«Иннопром» продолжается, и мы предлагаем вам подборки самых брутальных и самых женственных стендов международной выставки.
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Здоровье
Диетолог посоветовала исключить сосиски из ежедневного меню детей
Если родители едят колбасу, сосиски и с большим количеством майонеза, что ждать от ребёнка — он будет вести себя как родители, — приводит её слова РИА "Новости".
Обновлено в 01:11
Политика
Лондон не пустил RT и Sputnik на конференцию из-за дезинформации
Сотрудникам телеканала RT и информагентства Sputnik отказали в аккредитации на Глобальную конференцию по свободе прессы, которая открывается 10 июля в Лондоне.
Обновлено в 05:25
Общество
Число безработных в России за неделю снизилось на 1,8%
Численность безработных в России за неделю с 26 июня по 3 июля снизилась на 1,8% — до 739,1 тыс. человек, сообщила пресс-служба Минтруда.
Обновлено в 05:27
Политика
Гройсман обвинил Порошенко в скандале на саммите Украина-ЕС
Глава правительства Украины Владимир Гройсман заявил, что бывший глава государства Петр Порошенко виновен в скандале с участием действующего вице-премьера Иванны Климпуш-Цинцадзе, которую не пустили на саммит Украина-ЕС.
Обновлено в 03:48
Общество
Райффайзенбанк начал выдавать кредиты через соцсети и мессенджеры
Как устроена выдача кредитов: В соцсетях Райффайзенбанка появился чат-бот, написав которому, можно получить анкету-заявку на кредит.
Обновлено в 02:44
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Джикия назначен капитаном «Спартака»
Обновлено в 05:51