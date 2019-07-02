Футбол

«Зенит» объявил об уходе НовосельцеваRT на русском 09:36

Санкт-петербургский футбольный клуб «Зенит» объявил об уходе из команды защитников Ивана Новосельцева и Ибрагима Цаллагова. Как сообщает пресс-служба «Зенита», оба игрока продолжат карьеру в футбольном клубе «Сочи».
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Новосельцев и Цаллагов продолжат карьеру в «Сочи»

Советский спорт09:14

Александр Медведев: «Новосельцев и Цаллагов после перехода в „Сочи“ не упадут в зарплате»

Спорт-Экспресс12:15

«Зенит» объявил об уходе Новосельцева в «Сочи»

Чемпионат09:20

«Сочи» подписал двух футболистов «Зенита»

Матч ТВ09:17

Цаллагов и Новосельцев продолжат карьеру в «Сочи»

Евро-футбол.ру09:13

Новосельцев и Цаллагов перешли из «Зенита» в «Сочи»

Sports.ru09:02

Цаллагов подписал с «Сочи» двухлетний контракт

Sport24.ru09:06
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Из ПАО «Ильюшин» массово увольняются сотрудники

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Россия заплатила взнос в бюджет Совета Европы за 2019 год, сообщил РИА Новости пресс-секретарь генсека СЕ Дэниел Хольтген.
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Спорт

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В настоящее время из 578 допинг-проб 298 российских атлетов были проанализированы 150 образцов, которые принадлежат 43 спортсменам.
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Microsoft неожиданно опубликовала в своём твиттере тизерный ролик, посвящённый Windows 1.0 — системе 1985 года выпуска.
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«АвтоВАЗ» останавливает производство из-за срыва поставок

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Общество

Россиянин арендовал на день рождения телешоу «Форт Боярд», сообщили СМИ

Иностранный бизнесмен арендовал на день рождения знаменитое французское телешоу "Форт Боярд", пишет газета Parisien.
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Технологии

Росстат впервые за 20 лет обновил сайт

Действующий портал Росстата был запущен ровно 20 лет назад — в 1999 году.
Обновлено в 08:21
Происшествия

На Украине во время тренировочного полета разбился самолет

Крушение самолета Л-39 произошло во время учебно-тренировочного полета в Харьковской области, пилот катапультировался, сообщается во вторник на странице Харьковского национального университета воздушных сил в Facebook.
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Наука

В Египте у подножия самой старой пирамиды нашли десятки странных мумий

Десятки необычных мумий обнаружили польские археологи в Египте в поселении Саккара у подножия самой старой пирамиды в мире - Джосера.
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Шоу-бизнес

Виктория Лопырева поддержала потерявшего отца Николая Баскова

Виктория Лопырева решила поддержать Николая Баскова, потерявшего на днях своего 67-летнего отца.
Обновлено в 12:23
Шоу-бизнес

Вайкуле не встретила оскандалившуюся Пугачеву на вокзале в Риге

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Обновлено в 10:00
Экономика

Счетная палата нашла 62 тысячи бюджетных долгостроев на 4 трлн рублей

По данным аудиторов, на начало 2019 года в эти объекты было вложено свыше 4 трлн рублей.
Обновлено в 05:56
Транспорт

В Чехии прокомментировали отмену рейсов российских авиакомпаний

"В связи с решением авиационных властей Чешской Республики аннулировать ранее выданные разрешения на выполнение рейсов по маршруту Москва — Прага — Москва, Аэрофлот вынужден отменить следующие рейсы", - заявили в компании "Аэрофлот".
Обновлено в 04:16
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Уфимка найдена мертвой в отеле в Греции

Сообщается, что тело женщины было найдено в отеле Hellinis еще 25 июня, но до близких Альмиры информация дошла лишь спустя три дня.
Обновлено вчера в 07:37
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Борис Корчевников: «Я немного поправился, потому что лечился»

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Появился трейлер драмы «Ножи наголо» от режиссёра «Последних джедаев»

Вышел премьерный трейлер нового фильма Райана Джонсона «Ножи наголо».
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Бари Алибасов не пришел на съемки на Первом канале

Обновлено вчера в 17:25
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Врача задержали из-за смерти младенца в роддоме

В Калининграде задержали врача-реаниматолога Элину Сушкевич по делу о гибели недоношенного младенца в роддоме.
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Политика

Спикер Рады отозвал приглашение для наблюдателей ПАСЕ на выборы

Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий отозвал приглашение для наблюдателей Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) на выборы в парламент.
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В Екатеринбурге застрелили бывшего лидера уральских киргизов

В Екатеринбурге убили бизнесмена Камчы Каримова, который ранее занимал пост главы киргизской диаспоры в городе.
Обновлено в 11:36
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Анонсированы новые протесты на Майдане

Украинские активисты анонсировали проведение протестной акции на майдане Незалежности в Киеве из-за решения Центральной избирательной комиссии о регистрации кандидатами в народные депутаты бывшего главы Администрации президента Андрея Клюева и блогера Анатолия Шария.
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Дилеры Toyota в России начали прием заказов на новую топовую версию пикапа Toyota Hilux — Exclusive Black.
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Актер Джейсон Стэйтем опубликовал в Instagram видеоролик, в котором открывает бутылку, используя только ногу.
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Искалеченная мужем Маргарита Грачева снялась в откровенной фотосессии

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В России создан прототип самолета с композитным крылом

Как сообщил директор Сибирского научно-исследовательского института авиации (СибНИА) имени Чаплыгина Владимир Барсук, завершилась работа над самолетом, который возможно заменит самолет Як-40.
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Суд признал банкротом производителя водки «Путинка»

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