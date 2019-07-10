Футбол
«Зенит» объявил об уходе Миллер-МакинтайраЧемпионат 04:13
Пресс-служба БК «Зенит» сообщила, что питерский клуб покидает защитник Коди Миллер-Макинтайр.
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Происшествия
В Калуге сел самолет из Черногории из-за потерявшего сознание пилота
Самолет авиакомпании Montenegro Airlines в 12:47 мск экстренно приземлился в калужском аэропорту из-за обморока у пилота, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Обновлено в 07:19
Политика
США смягчат ограничения на торговлю с Huawei
Вчера, 9 июля, вечером министр торговли США Уилбур Росс заявил, что США собираются смягчить ограничения на торговлю американских компаний с китайской Huawei, если продажа или покупка конкретных услуг или товаров не будет угрожать национальной безопасности США.
Обновлено в 07:41
Общество
В Армении из-за аварии в энергосистеме произошел блэкаут
Обновлено в 06:05
Экономика
Еврокомиссия понизила прогноз роста ВВП еврозоны в 2020 году
Прогноз роста ВВП в европейской зоне остался неизменным — 1,2%, но на 2020 год прогноз понижен с 1,5% до 1,4%.
Обновлено в 07:22
Общество
Доренко оштрафовали через неделю после смерти за неправильную парковку
Главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Сергея Доренко оштрафовали за неправильную парковку через неделю после смерти, сообщает телеканал «Звезда».
Обновлено в 05:42
Футбол
Манджукич может вернуться в «Баварию»
Как сообщает Sport Bild, 33-летний футболист может вернуться в «Баварию».
Обновлено в 05:37
Футбол
Сотрудникам «Барселоны» задержали зарплату из-за трансфера Гризманна
В Мадриде собираются получить всю сумму одним платежом. Из-за этого сотрудникам "Барселоны" на несколько дней задержали зарплату.
Обновлено в 07:27
Политика
Пушков предложил запретить грузинской певице Катамадзе въезд в Россию
Сенатор Алексей Пушков в среду, 10 июля, предложил запретить грузинской певице Нино Катамадзе, которая допустила в своей речи "русофобские высказывания", въезд на территорию Российской Федерации.
Обновлено в 06:45
Происшествия
На Красной площади задержали митингующих крымских татар
В Москве на Красную площадь вышли более 10 крымскотатарских активистов, которые держали в руках плакаты против преследования фигурантов «дела Хизб-ут-Тахрир» (запрещена в РФ).
Обновлено в 06:38
Происшествия
Бойня в Реутове: силовики избивают людей прямо в здании суда
От действий силовиков пострадали люди, пришедшие на суд по делу журналиста Евгения Куракина.
Обновлено в 06:24
Транспорт
В России могут появиться квадратные светофоры и турбоперекрестки
В России могут появиться скоростные турбоперекрестки и светофоры с квадратными секциями вместо круглых.
Обновлено вчера в 19:16
Происшествия
Разведенные женщины Ингушетии требуют вернуть им детей после случая с 7-летней девочкой
Жительницы Ингушетии стали массово просить вернуть своих детей после того, как стало о судьбе семилетней девочки, которую избивала тетя по отцовской линии.
Обновлено в 07:17
Политика
Гендиректор «Рустави-2» приготовился мочиться в экспортируемое в Россию вино
Генеральный директор грузинского телеканала «Рустави-2» Николоз Гварамия заявил о готовности мочиться в грузинские напитки, которые вывозят в Россию.
Обновлено в 07:42
Армия и оружие
Российский корабль зашел в зону учений Sea Breeze, заявили в ВМСУ
Российский корабль "Сметливый" зашел в закрытый район, где проводились стрельбы в рамках учений Sea Breeze, заявила пресс-служба Военно-морских сил Украины в фейсбуке.
Обновлено в 07:36
Экономика
Кудрин усомнился в росте доходов россиян
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин счел слишком оптимистичным прогноз Минфина по росту реальных доходов россиян на один процент по итогам 2019 года.
Обновлено в 06:54
Футбол
Игрока «ПСЖ» обвинили в расизме
В июне 2018 года был опубликован скриншот, на котором игрок Team Liquid Иван MinD_ContRoL Бориславов оскорбляет весь русский народ, вспомнив Вторую мировую войну.
Обновлено в 06:14
Происшествия
Задержанных сотрудников ФСБ заподозрили в новых преступлениях
Арестованных по подозрению в хищении сотрудников ФСБ проверят на возможное участие в других преступлениях.
Обновлено 08 июля в 22:55
Политика
Зеленский выгнал с совещания секретаря горсовета Борисполя
Президент Украины Владимир Зеленский заставил покинуть официальную встречу секретаря Борисполького горсовета Ярослава Годунка, сообщило 10 июля издание «Украинская правда».
Обновлено в 06:13
Политика
Критиковавший Трампа британский посол в США подал в отставку
Посол Великобритании в Вашингтоне Ким Даррок подал в отставку, сообщает Associated Press со ссылкой на пресс-службу британского МИДа.
Обновлено в 07:21
Гаджеты
Стали известны цены на iPhone следующего поколения
Цены на смартфоны iPhone нового поколения будут стартовать с $989, пишет Wccftech со ссылкой на китайские источники.
Обновлено в 07:16
Армия и оружие
Пентагон рассказал о российских войсках в Венесуэле
В Венесуэле для защиты президента Николаса Мадуро остаются сотни российских военнослужащих.
Обновлено в 01:34
Экономика
Матвиенко попросила Счетную палату проверить расходы Дом.РФ
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко попросила Счетную палату проверить работу Дом.РФ.
Обновлено в 06:44
Экономика
Поставки самолётов Boeing сократились на 54%
Обновлено вчера в 12:56
Политика
Полиция не подтвердила угрозы в адрес председателя Счетной палаты
Полиция провела проверку информации об угрозах в адрес председателя Счетной палаты края Татьяны Давыденко и не нашла подтверждения.
Обновлено в 05:06
Общество
Жителя Ижевска оштрафовали за оскорбление главы Удмуртии в Instagram
Октябрьский районный суд Ижевска 9 июля вынес постановление в отношении 20-летнего жителя города, обвиняемого в оскорблении в интернете главы Удмуртии Александра Бречалова, сообщила пресс-служба судов региона.
Обновлено в 04:37
Политика
Кремль допустил возобновление авиасообщения между Россией и Грузией
В Кремле считают, что о возобновлении полетов российских авиакомпаний в Грузию говорить преждевременно, поскольку существуют угрозы для граждан России, находящихся в этой стране, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:42
Происшествия
Суд арестовал около €122 млн на счетах экс-министра Абызова
Басманный суд Москвы наложил арест на €121,7 млн (8,7 млрд рублей), находящихся на банковских счетах экс-министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова.
Обновлено вчера в 21:03
Политика
Меркель в третий раз задрожала на встрече на высшем уровне
Похожий случай произошел с канцлером 18 июня во время встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским в Берлине.
Обновлено в 07:09
Наука
Крымские ученые обнаружили новые ходы в пещере «Таврида»
В пещере "Таврида" учеными Крымского Федерального Университета были обнаружены ранее неисследованные подземные ходы.
Обновлено в 06:37
Политика
Генпрокуратура отказалась проверять полеты Сечина
Ранее агентство Reuters опубликовало расследование, в котором говорилось о том, что корпоративные самолеты «Роснефти» якобы совершали полеты на Майорку, Ибицу, Сардинию и Мальдивы в то время, когда там отдыхал Игорь Сечин.
Обновлено в 07:43