Футбол
Российская газета«Зенит» объявил о переходе Осорио на правах аренды
Футболист "Порту" Йордан Осорио проведет ближайший сезон на правах аренды в "Зените", сообщает пресс-служба клуба. Летом 2020 года венесуэлец может подписать полноценный контракт с питерским клубом, если "сине-бело-голубые" воспользуются опцией последующего выкупа.
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Происшествия
Самолет из Сочи приземлился в Шереметьево с неисправным двигателем
Российская газета 10:29
Политика
Зеленский назвал «Северный поток-2» угрозой всей Европе
Президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в Польшу обсудил со своим польским коллегой Анджеем Дудой ситуацию в связи со строительством трубопровода «Северный поток-2».
РБК 08:20
Армия и оружие
В ДНР заявили о гибели ополченца при обстреле со стороны силовиков
Ополченец самопровозглашенной Донецкой народной республики погиб в результате обстрела со стороны украинских силовиков, заявили в субботу журналистам в Народной милиции ДНР.
РИА Новости 10:54
Политика
Памятник Александру Захарченко открыли в Донецке
Памятник погибшему в результате теракта главе самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Александру Захарченко открыли в Донецке в субботу, 31 августа, в годовщину его гибели.
Известия 05:58
Политика
Продавщица мороженого рассказала о встрече с Путиным и Эрдоганом
Девушка, которая продала мороженое президентам России и Турции на авиасалоне МАКС, рассказала НТВ (программа "Центральное телевидение") о том, почему уже второй раз продает сладкое лакомство Владимиру Путину.
Российская газета 11:29
Авто
Назван топ-5 самых популярных кроссоверов в мире
В первом полугодии в мире было реализовано 441,6 тыс. единиц кроссоверов Toyota RAV4, что, согласно отчету агентства Focus2Move, делает японскую модель самой популярной в мире.
32CARS.ru 04:15
Происшествия
При нападении под Лионом погиб один человек и шесть пострадали
На юге Франции один человек погиб и шестеро пострадали в результате нападения двух неизвестных на станции метро в коммуне Виллёрбан недалеко от Лиона.
RT на русском 12:06
Футбол
«Спартак» показал, что осталось за кадром ответного матча с «Брагой»
«Спартак» опубликовал видеоролик, в который включил моменты, окружавшие ответный матч квалификационного раунда плей-офф Лиги Европы с «Брагой», не вошедшие в телевизионную трансляцию.
Sport24.ru 07:56
Футбол
«Ростов» обыграл «Локомотив» и стал лидером Премьер-лиги
В одном из центральных матчей восьмого тура чемпионата России "Локомотив" неожиданно уступил на своем поле "Ростову" - 1:2. Благодаря победе дончане возглавили таблицу РПЛ с 17-ю очками.
Российская газета 12:06
Армия и оружие
Минобороны показало пуск ракеты «Искандер»
Министерство обороны России опубликовало на своём канале в YouTube видео пуска баллистической ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» на полигоне Капустин Яр в Астраханской области.
RT на русском 10:46
Наука
Более легкие роды могут приводить к тяжелым последствиям
Появившиеся на свете в результате кесарева сечения дети чаще проявляют симптомы аутизма или СДВГ, как показало исследование с участием свыше 20 млн детей.
MedikForum.ru 29 августа в 07:03
Происшествия
Гонка «Формулы-2» прервана из-за аварии и не будет возобновлена
Заезд «Формулы-2» на автодроме «Спа-Франкоршам» в Бельгии был прерван по ходу второго круга. Об этом сообщает Allsport — News.
RT на русском 11:40
Политика
Пушков отреагировал на обещание нового главы МИД Украины о Донбассе
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал обещание нового министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко относительно конфликта в Донбассе.
Газета.Ru вчера в 22:25
Транспорт
В аэропортах Москвы задержали или отменили более 130 рейсов
РИА Новости 01:10
Политика
Трамп простил свою помощницу после слов о его дочерях
Президент США Дональд Трамп заявил, что прощает свою личную помощницу Мадлен Вестерхаут, которая оскорбительно отозвалась о его дочерях.
RT на русском 10:11
Происшествия
Россиянка впала в кому после купания в турецком бассейне
Приехавшая на отдых в Турцию 19-летняя московская студентка впала в кому после купания в местном бассейне.
Газета.Ru вчера в 04:14
Единоборства
Многое на кону: Александр Поветкин в Лондоне проведет бой с Хьюи Фьюри
РИА Новости вчера в 17:31
Политика
Путин обещал Кадырову приехать в Чечню
Lenta.ru 07:46
Авто
Представлена особая версия Mercedes-Maybach Aurum Edition
Ателье Carlex представило «золотую» версию Mercedes-Maybach Aurum Edition.
Тарантас Ньюс 05:03
Шоу-бизнес
Ксения Собчак опубликовала трогательное видео с 2-летним сыном
«Прилетели в холодную Москву!», - подписала ролик Ксения Собчак. На кадрах двухлетний Платон рассказывает, что ему снилось в самолете.
RuNews24.ru 08:36
Музыка
Филипп Киркоров не попал в фонограмму во время выступления
Певец Филипп Киркоров, выступая на сцене "Новой волны", не попал в фонограмму. В Сети опубликовали видео, на котором виден конфуз Киркорова.
VSE42 Новости вчера в 22:19
Общество
Фестиваль «PRO лето» на проспекте Сахарова посетили 20 тысяч человек
Молодежный музыкальный фестиваль "PRO лето" в Москве уже посетили 20 тысяч человек, сообщает пресс-служба столичной мэрии.
РИА Новости 09:05
Политика
МИД отреагировал на ситуацию на границе Грузии и Южной Осетии
Грузия своими действиями намеренно нагнетает напряженность на границе с Южной Осетией.
Газета.Ru вчера в 21:00
Авто
«Русский Land Cruiser» дебютирует в 2022 году
Новый УАЗ «Патриот», призванный стать настоящим «Русским Land Cruiser», дебютирует в 2022 году.
Автоновости дня вчера в 23:36
Общество
Надвигающийся на США ураган «Дориан» усилился до четвертой категории
Ураган "Дориан" достиг четвертой из пяти возможных категорий, сообщает NBC News со ссылкой на Национальный ураганный центр США.
Интерфакс вчера в 21:56
Космос
На обратной стороне Луны найдено таинственное гелеобразное вещество
Луноход Yutu-2 китайской миссии Chang'e 4, которая занимается исследованием темной стороны Луны, обнаружил вещество, сильно отличающееся от других материалов, найденных ранее на поверхности естественного спутника Земли.
ТК Звезда 10:09