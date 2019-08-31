Футболист "Порту" Йордан Осорио проведет ближайший сезон на правах аренды в "Зените", сообщает пресс-служба клуба. Летом 2020 года венесуэлец может подписать полноценный контракт с питерским клубом, если "сине-бело-голубые" воспользуются опцией последующего выкупа.

«Зенит» объявил о переходе Осорио на правах аренды

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