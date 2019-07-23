Футбол

«Зенит» объявил о возвращении ВасютинаРИА Новости 14:20

Бывший вратарь юношеской сборной России Александр Васютин вернулся в петербургский "Зенит", сообщается на официальном сайте футбольного клуба. Васютин перешел в "Зенит", воспитанником которого он является, из норвежского "Сарпсборга".
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