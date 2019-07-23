Футбол
«Зенит» объявил о возвращении ВасютинаРИА Новости 14:20
Бывший вратарь юношеской сборной России Александр Васютин вернулся в петербургский "Зенит", сообщается на официальном сайте футбольного клуба. Васютин перешел в "Зенит", воспитанником которого он является, из норвежского "Сарпсборга".
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 14:37, Вашингтон
Наука
Корабль времен Колумба обнаружен на дне Балтийского моря
Обновлено в 12:09
Финансы
EUR/USD пробует закрепиться ниже важной поддержки на 1,1200 - FxPro
EUR/USD пробует закрепиться ниже важной поддержки на 1,1200, которая сдерживала ослабление пары с начала июня.
Обновлено в 02:18
Происшествия
Выросло число детей, погибших при пожаре в лагере в Хабаровском крае
Число детей, погибших при пожаре в палаточном лагере в Хабаровском крае, выросло до трех, сообщила пресс-секретарь регионального правительства Надежда Томченко.
Обновлено в 05:34
Политика
Памфилова встретилась с незарегистрированными кандидатами в Мосгордуму
Председатель ЦИК России Элла Памфилова встретилась с оппозиционными кандидатами в депутаты Мосгордумы, ранее получившими отказ в регистрации из-за превышения количества забракованных подписей избирателей.
Обновлено в 08:53
Единоборства
Боксер Максим Дадашев скончался в больнице
Обновлено в 10:59
Гаджеты
Origin PC собрала компьютер со всеми консолями внутри
Обновлено в 04:47
Происшествия
В Петербурге жестоко убили ЛГБТ-активистку Елену Григорьеву
В Петербурге убили гражданскую активистку демократического, антивоенного и ЛГБТ-движений Елену Григорьеву.
Обновлено вчера в 10:57
Политика
Экс-глава МИД назвал бредом сообщения о планах продать Карелию финнам
В статье, опубликованной 21 июля, издание сослалось на бывшего замглавы МИД России в 1990–1991 годах Андрея Федорова.
Обновлено вчера в 17:03
Экономика
Исландию назвали самой дорогой страной Европы для туристов
В Исландии средняя зарплата составляет 4 450 евро в месяц. В 2018 году страну посетили 2,3 миллиона иностранных туристов.
Обновлено в 12:59
Происшествия
Врачи подтвердили планы ампутировать руку избитой девочке из Ингушетии
Медики уточнили, что девочке удалось сохранить левую руку, однако из-за повреждения нервов она не может ей двигать, а восстановление может занять «очень длительное время».
Обновлено в 11:05
Происшествия
Суд продлил арест Абызова на три месяца
Обновлено в 13:52
Общество
В Москву придет сильное похолодание
Обновлено в 10:31
Общество
Госдума приняла во втором чтении законопроект о «дачной амнистии»
Госдума приняла во втором чтении законопроект о продлении «дачной амнистии» на три года — до 1 марта 2022-го, сообщается на сайте нижней палаты.
Обновлено в 09:20
Космос
EKA рассекретило местоположение спутников США с помощью данных РФ
Обновлено вчера в 23:50
Происшествия
В Петербурге завели дело по факту ДТП с участием такси
Обновлено в 11:38
Здоровье
Астрологи назвали, что поможет похудеть каждому знаку зодиака
Специалисты по небесным светилам уверены, что по расположению звезд можно определить лучший способ сбросить лишний вес для каждого знака Зодиака.
Обновлено в 10:54
Космос
Как делаются миллионные состояния на продаже участков на Луне
В результате клиенты Хоупа по факту приобретают лишь сертификат в красивой рамке, но никак не участок на Луне.
Обновлено в 01:00
Политика
Глава ФБР обвинил Россию в попытках вмешаться в выборы в США
Директор Федерального бюро расследований (ФБР) США Кристофер Рэй на слушаниях в сенате заявил, что Россия продолжает пытаться вмешиваться в избирательные процессы в Соединённых Штатах.
Обновлено в 11:57
Шоу-бизнес
Выпившие Пугачева и Вайкуле попали на видео
Российские певицы Алла Пугачева и Лайма Вайкуле удивили поклонников странным видео. Об этом сообщает портал 7days.ru.
Обновлено в 13:33
Политика
Жириновский назвал сроки вхождения Украины в состав России
Лидер ЛДПР и депутат Госдумы Владимир Жириновский не исключил, что Украина в скором времени может войти в состав России.
Обновлено вчера в 22:43
Политика
Аксёнов пообещал украинскому «Ощадбанку» «дырку от бублика»
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов пообещал отдать в качестве компенсаций "Ощадбанку" за крымские активы "дырку от бублика" вместо заявленного Киевским апелляционным судом 1 млрд долларов.
Обновлено в 09:17
Происшествия
Самолет из Осло в Москву подал сигнал бедствия
Обновлено в 08:24
Футбол
Ханни попрощался с болельщиками «Спартака»
Полузащитник Софьян Ханни в своем Instagram написал сообщение болельщикам "Спартака".
Обновлено в 14:15
Экономика
Росстат объяснил аномальный приток мигрантов в Россию
Резкий рост числа мигрантов в России в январе—апреле 2019-го связан с тем, что МВД с начала года передает в Росстат более полные данные, сообщили РБК в статистическом ведомстве.
Обновлено в 13:25
Технологии
При тесте электронного голосования в МГД зафиксировали атаки хакеров
Незапланированные атаки хакеров наблюдаются во время теста системы электронного голосования, который проходит в Москве во вторник, но система работает штатно, рассказал журналистам руководитель электронного штаба Илья Массух.
Обновлено в 05:53
Политика
СМИ сообщили о вызове мэра Киева Кличко на допрос по делу о махинациях
Мэр Киева Виталий Кличко получил повестку и должен прийти на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР).
Обновлено в 14:26
Армия и оружие
Минобороны России опровергло нарушение Ту-95МС границ Южной Кореи
В Минобороны России заявили, что российские стратегические ракетоносцы не нарушали воздушное пространство Южной Кореи.
Обновлено в 03:16