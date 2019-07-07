Футбол
«Зенит» объявил о возвращении вратаря ВасютинаСпорт-Экспресс вчера в 13:38
"Зенит" официально объявил о трансфере голкипера "Сарпсборга" Александра Васютина. Соглашение с игроком рассчитано до конца сезона-2022/23, сообщает официальный сайт "Зенита". Васютин является воспитанником клуба и дебютировал в официальном матче за молодежный состав сине-бело-голубых в мае 2013-го.
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