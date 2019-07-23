Футбол
«Зенит» объявил о возвращении вратаря Александра ВасютинаРоссийская газета 16:04
Голкипер норвежского "Сарпсборга" Александр Васютин вернулся в "Зенит". Об этом сообщает официальный сайт питерского клуба. Контракт с игроком рассчитан до конца сезона 2022/23.
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Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 19:43, Вашингтон
Армия и оружие
СМИ сообщили об авиаударе Израиля в провинции Дераа
Государственное телевидение Сирии сообщило в среду об атаке Израиля с воздуха по сирийской территории на юге страны.
Обновлено в 18:39
Шоу-бизнес
Выпившие Пугачева и Вайкуле попали на видео
Российские певицы Алла Пугачева и Лайма Вайкуле удивили поклонников странным видео. Об этом сообщает портал 7days.ru.
Обновлено в 13:33
Происшествия
Северная Корея захватила российское судно с 17 моряками
Замдиректора Северо-Восточной рыболовной компании Сергей Седлер проинформировал о том, что Северная Корея захватила российское рыболовецкое судно, на борту которого находились 17 моряков.
Обновлено в 17:15
Здоровье
На базе Минздрава будут созданы мультидисциплинарные бригады для ревизии регионов
"На базе Минздрава России будут созданы мультидисциплинарные бригады, которые проедут с ревизией по всем субъектам Российской Федерации", - говорится в сообщении по итогам первого дня заседания коллегии Росздравнадзора, посвященного борьбе с онкологическими заболеваниями.
Обновлено в 16:36
Происшествия
Россиянин посадил ребенка на цепь в сарае
В Следственном комитете рассказали, что подозреваемый отвел своего 10-летнего сына в сарай во дворе дома, где обмотал вокруг его шеи металлическую цепь.
Обновлено вчера в 11:41
Космос
Робот Федор попросил Рогозина переименовать его
Обновлено в 12:53
Технологии
Facebook свел детей с незнакомцами
Как выяснилось, в чатах с незнакомцами в итоге состояли тысячи детей.
Обновлено в 05:05
Политика
МВД Украины перебросило спецназ в Донецкую область из-за беспорядков
МВД Украины перебросило спецназ в город Покровск Донецкой области в связи с протестами у окружной избирательной комиссии.
Обновлено в 18:32
Политика
Киев пригрозил пресечь раздачу российских паспортов жителям Донбасса
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк заявил о том, что власти Украины могут ввести меры для пресечения выдачи российских паспортов жителям Донбасса, сообщает Газета.ру Он отметил, что для этого необходимо ввести конкретные меры, однако он не уточнил, какие именно.
Обновлено вчера в 00:39
Авто
Обновлённый внедорожник Suzuki XL6 рассекречен до премьеры
Компания Suzuki готовит к дебюту новый "внедорожник" Suzuki XL6. Модель выйдет в продажу 21 августа.
Обновлено вчера в 23:39
Политика
Минюст США начал антимонопольное расследование против онлайн-платформ
В конце мая газета The Wall Street Journal сообщила со ссылкой на источники, что Минюст США готовит антимонопольное расследование против компании Google.
Обновлено в 19:32
Единоборства
Валуев о смерти бойца Дадашева: не стоит винить бокс
Обновлено в 16:27
Здоровье
Двух волгоградских медиков признали лучшими на всероссийском конкурсе
Эндокринолог Елена Машкова оказалась лучшей в номинации «За создание нового направления в медицине», а завотделением Сергей Прохватилов занял второе место в номинации «Лучший акушер-гинеколог».
Обновлено в 05:44
Футбол
«Краснодар» предложил 10 млн евро за хавбека «Сент-Этьена»
Краснодарский клуб выразил готовность приобрести права на футболиста за сумму, превышающую 10 миллионов евро, утверждает But Football Club.
Обновлено в 13:49
Политика
Главу МВД Латвии раскритиковали за посещение концерта Лепса
Министр юстиции Латвии Янис Борданс заявил журналистам, что крайне недоволен тем, что глава МВД Сандис Гиргенс посетил концерт российского певца Григория Лепса в Юрмале, сообщает Kas jauns.
Обновлено в 18:33
Политика
Порошенко решил расшатать Украину
Экс-президент Украины Пётр Порошенко хочет создать протестное движение в Верховной Раде и в самой стране.
Обновлено в 04:34
Здоровье
В России захотели устранить главную проблему скорой помощи
Морозов напомнил, что в настоящий момент врачи скорой не могут оказывать помощь людям без сознания и детям без согласия родителей и законных представителей.
Обновлено в 16:20
Здоровье
Жительница Санкт-Петербурга в 37 лет родила четверню
Обновлено в 13:20
Армия и оружие
Южная Корея обвинила Россию в нарушении воздушного пространства
По информации южнокорейских военных, которую приводит агентство Ренхап, российский самолет дважды нарушал воздушное пространство страны над Японским морем.
Обновлено вчера в 23:02
Авто
Audi A7 Sportback получил новую модификацию в России
Audi A7 Sportback получил новую модификацию в России с двухлитровым бензиновым двигателем, мощность которого составляет 245 лошадиных сил при 370 Нм крутящего момента.
Обновлено в 09:54
Здоровье
Миллионы людей должны перестать принимать аспирин
В разных странах мира миллионы людей среднего и старшего возраста ежедневно употребляют аспирин для того, чтобы понизить вязкость крови и уменьшить вероятность образования тромбов.
Обновлено в 08:49
Авто
Электрический пикап Ford F-150 отбуксировал 450-тонный поезд
Компания Ford провела эффектную демонстрацию возможностей полностью электрического прототипа пикапа Ford F-150, использовав его для буксировки поезда массой более 450 тонн.
Обновлено в 10:45
Политика
Жириновский допустил вхождение Украины в состав России
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский допустил, что через некоторое время Украина может стать частью России.
Обновлено в 02:56
Политика
Условия завершения войны в Донбассе назвали в Германии
Обновлено в 12:40
Происшествия
Оперативники ФСБ задержали сотрудника МЧС на совещании у главы Читы
На планерку и.о. главы администрации Читы Александра Сапожникова пришли сотрудники ФСБ в масках, без сопротивления задержавшие одного из участников совещания.
Обновлено вчера в 03:00
Музыка
Клип Queen получил рекордное число просмотров на YouTube
Обновлено в 15:05
Происшествия
Раскрыт способ массовой казни в Чечне
Обновлено в 12:02