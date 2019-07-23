Футбол

«Зенит» объявил о возвращении вратаря Александра ВасютинаРоссийская газета 16:04

Голкипер норвежского "Сарпсборга" Александр Васютин вернулся в "Зенит". Об этом сообщает официальный сайт питерского клуба. Контракт с игроком рассчитан до конца сезона 2022/23.
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Вратарь «Сарпсборга» перейдет в «Зенит» на следующей неделе

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Требования по закону об изоляции Рунета назвали невыполнимыми

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