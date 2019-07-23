Футбол
«Зенит» объявил о возвращении вратаря Александра ВасютинаРоссийская газета вчера в 16:04
Голкипер норвежского "Сарпсборга" Александр Васютин вернулся в "Зенит". Об этом сообщает официальный сайт питерского клуба. Контракт с игроком рассчитан до конца сезона 2022/23.
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«Зенит» вернул воспитанника из Норвегии. Он забивал голы, а теперь может заменить Лунева
Sport24.ruвчера в 16:00
Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 00:23, Вашингтон
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