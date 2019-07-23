Футбол
«Зенит» объявил о возвращении вратаря Александра ВасютинаРоссийская газета вчера в 16:04
Голкипер норвежского "Сарпсборга" Александр Васютин вернулся в "Зенит". Об этом сообщает официальный сайт питерского клуба. Контракт с игроком рассчитан до конца сезона 2022/23.
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Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 03:27, Вашингтон
Шоу-бизнес
Выпившие Пугачева и Вайкуле попали на видео
Обновлено вчера в 13:33
Общество
В Росприроднадзоре предупредили об угрозе «второго Чернобыля» в России
Экологическая катастрофа, сравнимая по масштабам с Чернобылем, может произойти в Иркутской области на химическом предприятии "Усольехимпром" - об этом заявила глава Росприроднадзора Светлана Радионова.
Обновлено в 03:06
Шоу-бизнес
Мария Кожевникова высказалась о современных мужчинах
Обновлено вчера в 23:39
Энергетика
В Европе предупредили об угрозе краха «Укртрансгаза» из-за долгов
Европейская федерация энерготрейдеров (EFET) предупредила главу НАК «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева о негативных последствиях, связанных с долгами за поставки технического газа компании «Укртрансгаз».
Обновлено вчера в 18:14
Происшествия
Северная Корея задержала российское судно
Северокорейские пограничники в ночь на 17 июля задержали российское рыболовецкое судно «Сянхайлинь-8», принадлежащее Северо-Восточной рыболовной компании.
Обновлено вчера в 18:12
Кино
Уэсли Снайпс прокомментировал перезапуск «Блэйда» с Махершалой Али
Обновлено вчера в 16:57
Политика
Константин Боровой попросил политического убежища в США
Бывший депутат Государственной Думы и соратник Валерии Новодворской Константин Боровой попросил политического убежища в США.
Обновлено вчера в 16:00
Происшествия
В Москве задержали Алексея Навального
Обновлено в 02:59
Общество
Курилки в аэропортах предложили сделать платными
Депутаты Госдумы предложили включить в законопроект о возвращении курилок в аэропорты пункт о платном входе.
Обновлено в 02:53
Экономика
«Трезвая Россия» подсчитала ущерб от теневой торговли алкоголем
Общие экономические потери России от теневого оборота заведений по розливу алкоголя ежегодно составляют свыше 3 трлн рублей, об этом сообщили в федеральном проекте «Трезвая Россия».
Обновлено в 02:42
Общество
Назван снимающий усталость продукт
Начальник управления государственной инспекции по качеству питания Нина Зайцева рассказала о продуктах, которые снимают усталость.
Обновлено вчера в 21:40
Спорт
Литовская сторона подала протест на дисквалификацию Рапшиса на ЧМ
Литовская сторона пытается опротестовать дисквалификацию пловца Данаса Рапшиса в финальном заплыве на дистанции 200 метров вольным стилем на чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу, сообщили РИА Новости в пресс-службе Международной федерации плавания (FINA).
Обновлено вчера в 08:33
Политика
Марк Эспер официально стал новым министром обороны США
Обновлено в 01:41
Политика
В России захотели устранить главную проблему скорой помощи
Ранее в июле Госдума приняла в третьем чтении пакет законопроектов, призванных ужесточить санкции за создание помех для работы медиков, включая отказ пропускать машины скорой помощи на дорогах.
Обновлено вчера в 16:20
Происшествия
Житель Кубани держал 10-летнего сына на цепи в сарае
Обновлено 22 июля в 15:18
Политика
От президента Грузии потребовали публичных извинений перед Россией
Отношения между Россией и Грузией обострились в июне на фоне массовых акций протеста в Тбилиси.
Обновлено вчера в 15:37
Происшествия
Российские туристы пострадали в ДТП с автобусом в Анталье
Портал IHA.com сообщает, что пострадавших 20 человек, из них один получил тяжелые травмы.
Обновлено в 03:07
Общество
Законопроект о продаже алкоголя после 21 года внесли в Госдуму
Проект предлагает наделить регионы полномочиями запретить приобретать алкоголь лицам, не достигшим 21 года, уточняет телеканал «Звезда».
Обновлено вчера в 11:27
Единоборства
Российский боксер Максим Дадашев умер в США
Обновлено вчера в 10:57
Политика
Памфилова встретилась с незарегистрированными кандидатами в Мосгордуму
Председатель ЦИК России Элла Памфилова встретилась с оппозиционными кандидатами в депутаты Мосгордумы, ранее получившими отказ в регистрации из-за превышения количества забракованных подписей избирателей.
Обновлено вчера в 08:53
Происшествия
На Москве-реке перевернулась лодка — есть пострадавшие
Обновлено в 03:21
Футбол
Зидан объяснил ситуацию с Бэйлом
Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан дал комментарий по поводу ситуации с крайним нападающим команды Гаретом Бэйлом, сообщает Goal.
Обновлено в 02:13
Общество
Жители Сибири потребовали ввести режим ЧС из-за лесных пожаров
Более 43 тыс. человек подписали петицию с требованием ввести режим чрезвычайной ситуации на всей территории Сибири и принять усиленные меры по ликвидации лесных пожаров.
Обновлено в 02:03
Экономика
Mapna может поставить оборудование для «Технопромэкспорта»
Еще до отбора ОАО ТПЭ закупило под проект четыре газовые турбины у Siemens с условием, что они не будут установлены в Крыму, а затем перепродало их ООО ТПЭ для крымских ТЭС.
Обновлено вчера в 18:39
Наука
Популярный продукт оказался смертельно опасным
Еще с 1974 года ученые предупреждают о рисках повреждения головного мозга, развития рака печени и легких, поражений головного мозга и нейроэндокринных расстройств в результате употребления аспартама, который включают в состав тысячи различных продуктов, в том числе диетических безалкогольных напитков.
Обновлено в 00:36
Политика
Борис Джонсон вступит в должность премьер-министра Великобритании
Британский евроскептик Борис Джонсон в среду официально вступит в должность премьер-министра Соединенного Королевства, сменив на этом посту Терезу Мэй, которая возглавляла правительство с 13 июля 2016 года.
Обновлено вчера в 17:07
Финансы
Курс доллара: аналитики прогнозируют обвал рубля
Курс евро, просев к рублю на 17,25 коп. завершил торги на отметке 70,56 руб. При этом на пиковых значениях рубль вчера дешевел к доллару на 0,26% до 63.35 за единицу, что является худшим значением нацвалюты с 10 июля.
Обновлено в 01:32
Общество
Правительство разрешит вырубку леса на Байкале для БАМ и Транссиба
Нацпроект «Экология», внесенный в феврале 2019 года в правительство, предлагает разрешить сплошные вырубки леса в санитарных целях в Центральной экологической зоне Байкальской природной территории для защиты лесов от вредителей.
Обновлено в 02:11
Космос
До начала космической миссии ОАЭ на Марс остается год
23 июля 2019 года Космическое агентство ОАЭ и Mohammed bin Rashid Space Centre запустили обратный отсчет до начала космической миссии на Марс.
Обновлено в 02:21