Футбол
«Зенит» объявил о возвращении вратаря Александра ВасютинаРоссийская газета вчера в 16:04
Голкипер норвежского "Сарпсборга" Александр Васютин вернулся в "Зенит". Об этом сообщает официальный сайт питерского клуба. Контракт с игроком рассчитан до конца сезона 2022/23.
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«Зенит» вернул воспитанника из Норвегии. Он забивал голы, а теперь может заменить Лунева
Sport24.ruвчера в 16:00
Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 01:17, Вашингтон
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"Установить по согласованию с Министерством экономического развития РФ и Министерством финансов РФ величину прожиточного минимума в целом по РФ за I квартал 2019 года на душу населения 10 тыс. 753 рубля, для трудоспособного населения - 11 тыс. 653 рубля, пенсионеров - 8 тыс. 894 рубля, детей - 10 тыс. 585 рублей", - говорится в приказе министерства.
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МВД Украины перебросило спецназ в город Покровск Донецкой области в связи с протестами у окружной избирательной комиссии.
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Председатель ЦИК России Элла Памфилова встретилась с оппозиционными кандидатами в депутаты Мосгордумы, ранее получившими отказ в регистрации из-за превышения количества забракованных подписей избирателей.
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Акционеры «Энел Россия» одобрили продажу Рефтинской ГРЭС
На внеочередном общем собрании акционеров компании «Энел Россия» была одобрена сделка по её продаже, сообщили журналистам в пресс-службе компании.
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