Футбол
«Зенит» объявил о возвращении ВасютинаРИА Новости 14:20
Бывший вратарь юношеской сборной России Александр Васютин вернулся в петербургский "Зенит", сообщается на официальном сайте футбольного клуба. Васютин перешел в "Зенит", воспитанником которого он является, из норвежского "Сарпсборга".
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Политика
Кличко вызвали на допрос по делу о махинациях с землей
Уточняется, что допрос состоится 26 июля. Отмечается, что повестка в суд вручена по делу о земельных махинациях.
Обновлено в 12:25
Происшествия
Задержаны «заминировавшие» кортеж Путина
В Екатеринбурге 10 июля были задержаны два человека, которые положили муляж бомбы на пути следования кортежа президента России Владимира Путина, посетившего город накануне.
Обновлено в 13:52
Армия и оружие
Россию обвинили в нарушении воздушного пространства Южной Кореи
Несколько российских самолетов нарушили воздушное пространство Южной Кореи, сообщает 23 июля AP со ссылкой на южнокорейское министерство обороны.
Обновлено в 00:11
Политика
Политик Константин Боровой попросил убежища в США
Бывший депутат Госдумы Константин Боровой попросил политического убежища в США, об этом он рассказал в интервью «Голосу Америки».
Обновлено в 13:45
Единоборства
Российский боксер Максим Дадашев умер от травм после боя
Обновлено в 12:16
Политика
ЦИК Украины обработал 92,65% протоколов — «Батькивщина» обошла «ЕС»
В Верховную Раду проходят партии «Слуга народа», «Оппозиционная платформа — За жизнь», «Европейская солидарность», ВО «Батькивщина» и «Голос».
Обновлено в 00:25
Политика
Памфилова встретилась с незарегистрированными кандидатами в Мосгордуму
Председатель ЦИК России Элла Памфилова встретилась с оппозиционными кандидатами в депутаты Мосгордумы, ранее получившими отказ в регистрации из-за превышения количества забракованных подписей избирателей.
Обновлено в 08:53
Происшествия
Суд продлил арест Абызова на три месяца
«Басманным судом удовлетворены ходатайства следственных органов о продлении срока содержания под стражей до 25 октября в отношении обвиняемых Абызова, Степанова и Фрейденберг», — сообщили в суде.
Обновлено в 13:52
Происшествия
Пожар в палаточном лагере в Хабаровском крае потушили
Обновлено вчера в 15:48
Политика
МИД: чартеры в Египет могут запустить в ближайшее время
Еще одно заявление относительно запуска чартерного сообщения между Россией и Египтом прозвучало во вторник, 23 июля: по словам замглавы МИД РФ Михаила Богданова, этот вопрос может быть решен в ближайшее время.
Обновлено в 09:27
Армия и оружие
Российские С-300 подверглись атаке в Сирии впервые
Отмечается, что размещенные в районе С-300 впервые оказались под атакой.
Обновлено в 07:30
Общество
Полиция предостерегла от участия в митинге у московской мэрии 27 июля
"Московская полиция официально предупреждает, что запланированное на 27 июля на Тверской улице несогласованное мероприятие — незаконно, и обращается к жителям и гостям города с просьбой воздержаться от участия в нем. В случае участия в акции личная безопасность жителей и гостей столицы может оказаться под угрозой", — говорится в заявлении ведомства.
Обновлено в 13:28
Гаджеты
Huawei официально представил смартфоны Honor 9X и Honor 9X Pro
В Honor 9X на задней панели разместили двойную камеру с разрешением 48 и 2 Мп, а в 9X Pro уже используется тройная камера с датчиками 48, 8 и 2 Мп.
Обновлено в 09:57
Общество
В Москву придет сильное похолодание
Обновлено в 10:31
Экономика
Росстат объяснил аномальный приток мигрантов в Россию
Резкий рост числа мигрантов в России в январе—апреле 2019-го связан с тем, что МВД с начала года передает в Росстат более полные данные, сообщили РБК в статистическом ведомстве.
Обновлено в 13:25
Футбол
Сборная России по пляжному футболу разгромила Молдавию в отборе к ЧМ
Россия очень уверенно обыграла Молдавию в отборе к чемпионату мира по пляжному футболу и пробилась в восьмерку сильнейших.
Обновлено в 14:03
Наука
Безмембранные капли предложили на роль предшественников клеток
Химики описали новый вариант образования предшественников живых клеток в водном растворе — областей, где могли бы накапливаться органические вещества.
Обновлено в 10:12
Футбол
Ханни попрощался с болельщиками «Спартака»
Полузащитник Софьян Ханни в своем Instagram написал сообщение болельщикам "Спартака".
Обновлено в 14:15
Общество
Отношение россиян к татуировкам выявил опрос
Большинство россиян никогда не набивали себе татуировки и не планируют делать их в ближайшие два года, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на опрос ВЦИОМ.
Обновлено в 01:52
Армия и оружие
Reuters узнал о планах Европы собрать коалицию для защиты от Ирана
По словам одного из источников Reuters, миссией по защите жизненно важных морских путей для транспортировки нефти от Ирана может руководить совместное франко-британское командование.
Обновлено в 13:44
Армия и оружие
Египет захотел еще больше «безвозмездных» американских бронемашин
Бронемашина M1220 Caiman Соединенные Штаты поставили Египту 930 бесплатных американских бронемашин MRAP (mine resistant ambush protected, защищённый от подрыва и атак из засад) в рамках программы Defense’s Excess Defense Articles.
Обновлено в 13:09
Шоу-бизнес
Наталья Подольская серьезно пострадала на отдыхе
Наталья Подольская восхищает поклонников: она держит себя в форме и в свои 37 лет выглядит просто идеально.
Обновлено в 13:30
Шоу-бизнес
Бритни Спирс спровоцировала слухи о помолвке
Рассматривая фотографии, поклонники певицы обратили внимание на кольцо на пальце Бритни, которое напоминает помолвочное, и сразу же начали поздравлять ее с помолвкой.
Обновлено в 11:01
Общество
В Краснодаре объявили штормовое предупреждение из-за ливней
Обновлено в 15:04
Шоу-бизнес
Выпившие Пугачева и Вайкуле попали на видео
Российские певицы Алла Пугачева и Лайма Вайкуле удивили поклонников странным видео. Об этом сообщает портал 7days.ru.
Обновлено в 13:33
Политика
Лукашенко пригласили в Польшу на годовщину начала Второй мировой
Президента Белоруссии Александра Лукашенко пригласили в Польшу принять участие в памятных мероприятиях по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.
Обновлено в 12:13
Экономика
МВФ ухудшил прогноз роста мирового ВВП на 2019-2020 годы
Международный валютный фонд (МВФ) понизил свою оценку роста мирового валового продукта в 2019—2020 годах, следует из доклада «Перспективы развития мировой экономики», опубликованного 23 июля на официальном сайте фонда.
Обновлено в 10:25
Политика
Борис Джонсон стал следующим премьер-министром Великобритании
Бывший глава британского МИД Борис Джонсон во вторник избран новым лидером Консервативной партии и, соответственно, следующим премьер-министром Великобритании.
Обновлено в 07:14
Политика
Трамп пожаловался на «обдирание» США со стороны ЕС
Страны ЕС «обдирают» США в торговле хуже, чем Китай.
Обновлено в 14:33