Футбол
«Зенит» объявил о трансфере Панюкова в «Урал»Мойка78 07:14
Петербургский футбольный клуб «Зенит» окончательно договорился с «Уралом» о трансфере 24-летнего нападающего Андрея Панюкова. При этом за сине-бело-голубые остается приоритетное право выкупить форварда обратно.
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Происшествия
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Происшествия
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Делегации сразу семи стран покинули сессию ПАСЕ в знак протеста против решения восстановить все полномочия России в ассамблее.
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Происшествия
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У Зеленского предложили перенести столицу Украины из Киева
Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович рассказал, что соратники президента Украины Владимира Зеленского предложили перенести столицу Украины из Киева, передает РЕН ТВ.
Обновлено в 01:29
Кино
Актеры «Игры престолов» воссоединились ради детских видео
На официальном YouTube-канале сериала "Игра престолов" разместили отрывок из видео, на котором звезды сериала собрались вместе в студии ведущего Конана О’Брайена, чтобы посмотреть интервью, сделанные во время съемок первого сезона.
Обновлено в 13:57
Происшествия
Неизвестный открыл стрельбу возле мечети на западе Франции
В городе Брест на западе Франции неизвестный открыл стрельбу возле мечети, сообщает BFM TV.
Обновлено в 14:11
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Началось: К офису Зеленского принесли гроб
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Авто
Новый Suzuki Jimny приехал в Россию
Внедорожник Suzuki Jimny четвертого поколения, продажи которого начнутся в России ближе к осени 2019 года, приехал в Россию.
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Экономика
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Обновлено в 14:20
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Обновлено в 09:04
Финансы
Международные резервы России за неделю выросли на $5,7 млрд
Международные резервы РФ на 21 июня 2019 года составили $510,2 млрд, что на $5,7 млрд выше уровня неделей ранее, сообщил Банк России.
Обновлено в 09:23
Футбол
Форвард Андрей Козлов вернулся в «Уфу»
«Уфа» объявила о переходе нападающего Андрея Козлова в клуб Детали контракта 30-летнего форварда не уточняются.
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Армия и оружие
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Экономика
Новосибирская налоговая заблокировала счета Жерара Депардье
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Общество
Муж отправил жену за решетку из-за просьбы помочь по дому
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Mozilla представила инструмент, как обмануть таргетированную рекламу
Компания Mozilla представила уникальный инструмент, как обмануть таргетированную рекламу, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.
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Здоровье
Медведев упростил процедуру установления инвалидности детям с диабетом
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, которое упрощает процедуру установления инвалидности детям с инсулинозависимым сахарным диабетом.
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Происшествия
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Происшествия
В Новороссийске прокомментировали нападение чиновницы на журналистку
Ранее журналистка "Нашей газеты" в Новороссийске Ольга Макаренко рассказала РИА Новости, что в минувшее воскресенье она выехала по редакционному заданию в "Прилагунье" - особо охраняемую природную территорию, где, по предварительным данным, в результате прорыва канализации на поверхность стали выходить нечистоты.
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Футбол
«Краснодар» обыграл ЦСКА на турнире в Австрии
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