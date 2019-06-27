«Зенит» объявил о трансфере Панюкова в «Урал»Мойка78 07:14

Петербургский футбольный клуб «Зенит» окончательно договорился с «Уралом» о трансфере 24-летнего нападающего Андрея Панюкова. При этом за сине-бело-голубые остается приоритетное право выкупить форварда обратно.

«Зенит» объявил о трансфере Панюкова в «Урал»

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