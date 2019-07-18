На официальном сайте «Зенита» представители клуба поздравили Ерохина в связи с продлением сотрудничества. Футбольный клуб «Зенит» поздравляет Александра Ерохина с продлением сотрудничества, желает удачи на поле и за его пределами! — отмечается на сайте команды.

«Зенит» объявил о продлении контракта с нападающим Ерохиным

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