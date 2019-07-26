Центровой Реала Густаво Айон стал игроком Зенита, сообщает официальный сайт клуба. 34-летний мексиканец подписал контракт, рассчитанный на один год. Предыдущие пять лет Айон провел в Реале.

Футбол Экс-форвард «Ахмата» Балай перешёл в «Штурм» Бывший нападающий грозненского «Ахмата» Беким Балай подписал контракт с австрийским «Штурмом».

Финансы Банк России снизил ключевую ставку Банк России принял решение снизить ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 7,25 процента годовых, говорится на сайте регулятора.

Политика Польша направит приглашение Путину на годовщину освобождения Освенцима Польские власти намерены направить приглашение президенту России Владимиру Путину на мероприятия по случаю 75-й годовщины освобождения Красной армией нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме, сообщил пресс-секретарь президента республики Блажей Спыхальский.

Армия и оружие Украинские пограничники пожаловались на зеленый луч со стороны России Украинские пограничники заявили, что их корабли по вечерам освещают лучом зеленого цвета со стороны российской береговой охраны в Азовском море.

Общество Рособрнадзор установил минимальные баллы ЕГЭ для получения аттестата Рособрнадзор установил минимальное количество баллов единого государственного экзамена в 2020 году для подтверждения освоения школьной программы.

Происшествия Задержан экс-глава правительства Астраханской области Бывший глава правительства Астраханской области Расул Султанов и и.о. министра финансов региона Виталий Шведов были задержаны.

Шоу-бизнес Собчак ответила Шнурову откровенным видео Звезды снова конфликтуют в Сети Несколько часов назад на личной странице "Инстаграма" Сергея Шнурова вновь появился язвительный стих в адрес Ксении Собчак.

Общество Свердловская полиция проверит Соловьева за слова о «городе бесов» Прокуратура Свердловской области завершила проверку в отношении высказывания телеведущего Владимира Соловьева о Екатеринбурге как о «городе бесов», сообщает интернет-издание Znak.

Теннис Россия потребовала от США прекратить дискриминацию спортсменов В дипмиссии выразили возмущение "продолжающейся практикой воспрепятствования участию наших спортсменов в крупных соревнованиях, проходящих на территории США".

Происшествия Дочь убитой в Раменском девушки попала в больницу Дочь убитой жительницы Раменского Натальи Басовой попала в больницу, передает РИА Новости со ссылкой на представителя подмосковного ГСУ СК.

Происшествия Врачи сообщили о тяжелом состоянии Инны Чуриковой Актриса Инна Чурикова все еще находится в тяжелом состоянии. Об этом "Интерфаксу" рассказали в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

Общество Демонстранты намерены провести акцию протеста в аэропорту Гонконга Продемократические демонстранты в пятницу намерены впервые провести акцию протеста в зале прилета международного аэропорта Гонконга.

Политика Британский регулятор оштрафовал RT на 200 тысяч Британский медиарегулятор Ofcom оштрафовал телеканал RT на сумму 200 тысяч фунтов стерлингов, сообщает РИА Новости.

Экономика ЦБ отозвал лицензию у московского РАМ Банка ЦБ лишил лицензии на осуществление банковских операций московский РАМ Банк.

Политика Лукашенко: Минск ни за какие деньги не порвёт отношения с Москвой Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия ни за какие деньги не станет рвать отношения с братской Россией.

Политика В Малайзии рассказали о попытках похищения черных ящиков рейса MH17 Спецоперацию провели малазийские военные, чтобы заполучить черные ящики с самолета рейса MH17 раньше агентов ФБР.

Общество В Приамурье ввели региональный режим ЧС из-за паводка Режим чрезвычайной ситуации введён в Амурской области из-за паводка, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС РФ.

Политика Эрдоган рассказал о планах Турции по использованию С-400 Турция намерена приступить к использованию ЗРК С-400 весной следующего года, заявил в ходе выступления в Анкаре турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

Политика Запуск первой нитки «Турецкого потока» планируется с января 2020 года Первая нитка газопровода предназначена для турецкого рынка, вторая — для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы.

Политика СБУ задержала российский танкер СБУ задержала российский танкер Neyma, которому вменяют блокирование украинских военных катеров и буксира при попытке их пройти с нарушениями установленных правил из Черного моря в Азовское через Керченский пролив.

Общество Совфед одобрил закон, разрешающий охотиться с луками и арбалетами Совет Федерации одобрил в пятницу закон, разрешающий россиянам использовать луки и арбалеты на охоте - такую возможность получат обладатели охотничьего билета и разрешения на хранение и ношение оружие, также лук или арбалет надо будет зарегистрировать в Росгвардии.

Общество Гидрометцентр предупредил о снеге в выходные В Гидрометцентре предупредили о резком похолодании на территории всей Европейской части России.

Шоу-бизнес Кенсингтонский дворец прокомментировал морщины и ботокс Кейт Миддлтон Началось все с того, что некий лондонский косметолог опубликовал в Instagram фото Кейт с морщинами и без них - а-ля "до/после".