Футбол
«Зенит» объявил о подписании АйонаСоветский спорт 06:32
Центровой Реала Густаво Айон стал игроком Зенита, сообщает официальный сайт клуба. 34-летний мексиканец подписал контракт, рассчитанный на один год. Предыдущие пять лет Айон провел в Реале.
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Футбол
Экс-форвард «Ахмата» Балай перешёл в «Штурм»
Бывший нападающий грозненского «Ахмата» Беким Балай подписал контракт с австрийским «Штурмом».
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Армия и оружие
Украинские пограничники пожаловались на зеленый луч со стороны России
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Армия и оружие
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Общество
Свердловская полиция проверит Соловьева за слова о «городе бесов»
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В дипмиссии выразили возмущение "продолжающейся практикой воспрепятствования участию наших спортсменов в крупных соревнованиях, проходящих на территории США".
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Дочь убитой в Раменском девушки попала в больницу
Дочь убитой жительницы Раменского Натальи Басовой попала в больницу, передает РИА Новости со ссылкой на представителя подмосковного ГСУ СК.
Обновлено вчера в 16:57
Происшествия
Врачи сообщили о тяжелом состоянии Инны Чуриковой
Актриса Инна Чурикова все еще находится в тяжелом состоянии. Об этом "Интерфаксу" рассказали в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.
Обновлено в 04:55
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Демонстранты намерены провести акцию протеста в аэропорту Гонконга
Продемократические демонстранты в пятницу намерены впервые провести акцию протеста в зале прилета международного аэропорта Гонконга.
Обновлено вчера в 08:26
Политика
Британский регулятор оштрафовал RT на 200 тысяч
Британский медиарегулятор Ofcom оштрафовал телеканал RT на сумму 200 тысяч фунтов стерлингов, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 05:29
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у московского РАМ Банка
ЦБ лишил лицензии на осуществление банковских операций московский РАМ Банк.
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Политика
Лукашенко: Минск ни за какие деньги не порвёт отношения с Москвой
Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия ни за какие деньги не станет рвать отношения с братской Россией.
Обновлено в 05:48
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В Японии разработали футболку со встроенным кондиционером
Обновлено в 02:56
Политика
В Малайзии рассказали о попытках похищения черных ящиков рейса MH17
Спецоперацию провели малазийские военные, чтобы заполучить черные ящики с самолета рейса MH17 раньше агентов ФБР.
Обновлено 24 июля в 13:23
Общество
В Приамурье ввели региональный режим ЧС из-за паводка
Режим чрезвычайной ситуации введён в Амурской области из-за паводка, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС РФ.
Обновлено вчера в 20:36
Политика
Эрдоган рассказал о планах Турции по использованию С-400
Турция намерена приступить к использованию ЗРК С-400 весной следующего года, заявил в ходе выступления в Анкаре турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.
Обновлено в 06:32
Политика
Запуск первой нитки «Турецкого потока» планируется с января 2020 года
Первая нитка газопровода предназначена для турецкого рынка, вторая — для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы.
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СБУ задержала российский танкер
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Обновлено вчера в 07:54
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Совфед одобрил закон, разрешающий охотиться с луками и арбалетами
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Гидрометцентр предупредил о снеге в выходные
В Гидрометцентре предупредили о резком похолодании на территории всей Европейской части России.
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Кенсингтонский дворец прокомментировал морщины и ботокс Кейт Миддлтон
Началось все с того, что некий лондонский косметолог опубликовал в Instagram фото Кейт с морщинами и без них - а-ля "до/после".
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Политика
Рогозина заказали за два миллиона долларов
Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что нашел заказчика кампании по очернению российской космической отрасли и "предупредил его", передает "Интерфакс".
Обновлено в 05:48
Армия и оружие
Российские «Ту-160» дали «пощечину» НАТО – Sohu
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