Футбол

«Зенит» объявил о переходе вратаря ВасютинаRT на русском 14:44

Петербургский футбольный клуб «Зенит» подписал контракт с российским голкипером норвежского «Сарпсборга» Александром Васютиным. Об этом сообщает пресс-служба клуба с берегов Невы.
Читать в источнике
Обсудить

Подробнее о событии

«Зенит» объявил о переходе Васютина из «Сарпсборга»

Sport24.ru13:37

Александр Васютин возвращается в «Зенит»

Телеканал Санкт-Петербург14:23

Вытеснит ли Васютин из основы Лунева? Кого возвращает «Зенит» из Норвегии

Спорт уик-энд20 июля в 02:57

Вратарь Александр Васютин перешел в «Зенит» из норвежского «Сарпсборга»

Невские Новости14:43

«Зенит» объявил о возвращении вратаря Васютина

Спорт-Экспресс13:38

Вратарь «Сарпсборга» перейдет в «Зенит» на следующей неделе

ФАН21 июля в 05:29

Александр Васютин перешел в «Зенит»

Sports.ru13:45
Показать все источники
Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 16:08, Вашингтон
Политика

От президента Грузии потребовали публичных извинений перед Россией

Отношения между Россией и Грузией обострились в июне на фоне массовых акций протеста в Тбилиси.
Обновлено в 15:37
Политика

В Госдуме нашли противоречие Конституции в новом законопроекте Клишаса

23 июля группа сенаторов внесла в Госдуму законопроект, который предполагает сделать обязательной идентификацию пользователей электронной почты по номеру телефона, а также обязывает почтовые сервисы ограничивать сообщения с запрещенной в России информацией.
Обновлено в 11:40
Армия и оружие

Токио выразил протест России и Сеулу из-за инцидента с самолетами

Власти Японии выразили протест России и Южной Корее в связи с инцидентом в воздушном пространстве спорных островов Токто (Такэсима) в Японском море.
Обновлено в 07:34
Происшествия

Посаженного отцом на цепь ребенка на Кубани могут отправить к матери

Обновлено в 09:53
Политика

МВД Украины направило спецназ в оккупированную часть ДНР из-за митинга

Обновлено в 15:45
Здоровье

Жительница Санкт-Петербурга в 37 лет родила четверню

Жительница Санкт-Петербурга, которая забеременела в 37 лет, стала мамой четверых детей.
Обновлено в 13:20
Здоровье

Депутаты предложили приравнять звонок в скорую к согласию на помощь

Председатель Комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов выступил с предложением приравнять звонок в скорую помощь к оказанию медицинского вмешательства, чтобы уменьшить затрачиваемое на это время.
Обновлено в 15:47
Единоборства

Боксер Максим Дадашев умер в американской больнице

Российский боксер Максим Дадашев, получивший серьезные травмы в ходе поединка против Субриэля Матиаса, скончался, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Обновлено в 12:01
Политика

Как глава ЦИК может изменить ход предвыборной кампании в Мосгордуму

Встречей с кандидатами Памфилова показала, что готового решения у власти пока нет, но ЦИК настроена на непредвзятый анализ ситуации с московскими выборами, говорит политолог Александр Пожалов.
Обновлено в 16:01
Кино

Фильм «Лунный свет» назван лучшим в уходящем десятилетии

Издание IndieWire опубликовало топ-100 главных фильмов уходящего десятилетия.
Обновлено в 08:40
Музыка

Группа Queen выпустит три новых клипа

Группа Queen собирается выпустить три новый клипа. Об этом коллектив рассказал на своей странице в фейсбуке.
Обновлено в 12:46
Игры

Телеканал СТС увидел персонажа «Ворониных» в новом герое Overwatch

Разработчики только намекнули на историю и способности персонажа, а в твиттере телеканала СТС уже сравнили его с героем сериала «Воронины».
Обновлено в 10:50
Экономика

Росстат объяснил аномальный приток мигрантов в Россию

Резкий рост числа мигрантов в России в январе—апреле 2019-го связан с тем, что МВД с начала года передает в Росстат более полные данные, сообщили РБК в статистическом ведомстве.
Обновлено в 13:25
Происшествия

Северная Корея захватила российское судно

Северная Корея захватила российское рыболовецкое судно с 17 моряками на борту.
Обновлено в 14:42
Политика

В Совфеде оценили слова Трампа о диалоге с Россией

Ранее Трамп указал на важность диалога с Россией без «искусственных препятствий».
Обновлено в 14:09
Авто

Электрический пикап Ford F-150 отбуксировал 450-тонный поезд

Компания Ford выпустила демонстрационный ролик, в котором тестовый электрический пикап Ford F-150 EV тянет на буксире 10 двухэтажных железнодорожных вагонов.
Обновлено в 12:15
Музыка

Лоза раскритиковал Metallica за исполнение «Группы крови»

Обновлено в 08:18
Происшествия

Выросло число детей, погибших при пожаре в лагере в Хабаровском крае

Обновлено в 05:34
Футбол

Хадсон-Одои подпишет пятилетний контракт с «Челси»

Полузащитник Каллум Хадсон-Одои согласился продлить контракт с лондонским «Челси».
Обновлено в 15:11
Происшествия

Спасение экипажа АС-31 «Лошарик» оказалось бы нарушением закона

Экипаж потерпевшей в Баренцевом море аварию атомной глубоководной станции проекта 10831 АС-31 «Лошарик» мог спастись в полном составе, однако предпочел действовать согласно принятому в Военно-морском флоте (ВМФ) России «Руководству по борьбе за живучесть», нарушение которого грозит уголовным наказанием, сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено в 02:18
Политика

Правительство предложило создать единую базу данных россиян

Правительство внесло в Госдуму законопроект о создании единого информационного ресурса, содержащего сведения о населении РФ; документ опубликован по вторник.
Обновлено в 04:33
Происшествия

Туристов избили в Крыму за отказ платить за фото с орлом

В Крыму фотографы, предлагающие туристам снимки с животными, избили молодых людей за отказ заплатить за работу.
Обновлено в 06:40
Политика

Константин Боровой попросил политического убежища в США

Бывший председатель Партии экономической свободы и экс-депутат Госдумы Константин Боровой попросил политического убежища в США.
Обновлено в 08:09
Происшествия

Задержаны «заминировавшие» кортеж Путина

В Екатеринбурге 10 июля были задержаны два человека, которые положили муляж бомбы на пути следования кортежа президента России Владимира Путина, посетившего город накануне.
Обновлено в 13:52
Происшествия

Рейс «Аэрофлота» вернулся в Осло из-за неполадок на борту

Российский пассажирский самолет авиакомпании «Аэрофлот», летевший из столицы Норвегии — Осло в Москву вернулся в аэропорт вылета из-за нештатной ситуации на борту.
Обновлено в 10:18
Культура

Певице Таисии Повалий угрожают расправой из-за концерта в Киеве

Украинская певица, экс народный депутат Украины Таисия Повалий возвращается в Киев спустя пять лет с сольным концертом в честь своего юбилея.
Обновлено в 13:56
Происшествия

Начальник сгоревшего лагеря заявил о совете властей купить палатки

Обновлено в 13:12
Общество

В Москву придет сильное похолодание

Обновлено в 10:31
Шоу-бизнес

Адвокат экс-короля Малайзии усомнился в верности «Мисс Москва»

Сингапурский адвокат бывшего правителя Малайзии Мухаммада V Ко Тен Хуа подтвердил его расставание с «Мисс Москва» Оксаной Воеводиной.
Обновлено в 04:51
Политика

Президент Болгарии наложил вето на закупку истребителей США

Президент Болгарии Румен Радев наложил вето на заключение сделки по приобретению у США истребителей F-35, сообщает Болгарское национальное радио.
Обновлено в 12:10
ещё по теме
Васютин Александр
Российский футболист
Российский футболист, вратарь клуба «Сарпсборг 08».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное