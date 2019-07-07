Футбол
«Зенит» объявил о переходе вратаря ВасютинаRT на русском 14:44
Петербургский футбольный клуб «Зенит» подписал контракт с российским голкипером норвежского «Сарпсборга» Александром Васютиным. Об этом сообщает пресс-служба клуба с берегов Невы.
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Вытеснит ли Васютин из основы Лунева? Кого возвращает «Зенит» из Норвегии
Спорт уик-энд20 июля в 02:57
Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 16:08, Вашингтон
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