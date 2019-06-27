«Зенит» объявил о переходе в «Урал» футболиста ПанюковаRT на русском 05:58

Нападающий петербургского «Зенита» Андрей Панюков подписал контракт с екатеринбургским футбольным клубом «Урал». Об этом сообщается на официальном сайте клуба с берегов Невы.

«Зенит» объявил о переходе в «Урал» футболиста Панюкова

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