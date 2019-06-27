Футбол
«Зенит» объявил о переходе в «Урал» футболиста ПанюковаRT на русском 05:58
Нападающий петербургского «Зенита» Андрей Панюков подписал контракт с екатеринбургским футбольным клубом «Урал». Об этом сообщается на официальном сайте клуба с берегов Невы.
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Политика
В Кремле следят за правоприменением закона об оскорблении государства
В Кремле внимательно наблюдают за исполнением закона об оскорблении государства и общества.
Обновлено в 06:08
Происшествия
В салонах автодилера «Рольф» проходят обыски
Автодилер "Рольф" заявил, что в его подразделениях в Москве и Петербурге проходят следственные действия.
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Политика
Меркель вновь стало плохо на официальной встрече
Канцлер Германии Ангела Меркель сегодня, 27 июня, вновь почувствовала себя плохо во время официального мероприятия.
Обновлено в 04:09
Происшествия
МВД подвело итоги тестовой работы систем распознавания лиц в Москве
МВД раскрыло результаты тестового внедрения систем распознавания лиц в метро и на улицах Москвы.
Обновлено вчера в 17:54
Гаджеты
Honor объявил об обновлении своих смартфонов до Android Q
Представители бренда Honor официально подтвердили информацию о грядущем обновлении смартфонов до Android Q. Также появился официальный список устройств, которые получат апдейт.
Обновлено в 03:38
Кино
Роберт Дауни-младший хочет, чтобы «Мстители» превзошли «Аватар»
Американский актер Роберт Дауни-младший, сыгравший Железного человека в киновселенной Marvel, призвал фанатов посмотреть обновленную версию фильма "Мстители 4: Финал", чтобы он по кассовым сборам обогнал фильм Джеймса Кэмерона "Аватар".
Обновлено в 04:58
Путешествия
Экс-дочка «Натали Турс» New Travelers прекращает деятельность
С 4 сентября 2018 года работающие под брендом «Натали Турс» туроператоры приостановили деятельность.
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Политика
Назван главный источник кибератак на объекты инфраструктуры в России
Основным источником кибератак на российские объекты являются информационные ресурсы в США.
Обновлено в 04:57
Экономика
Новосибирская налоговая заблокировала счета Жерара Депардье
Инспекция Федеральной налоговой службы по Ленинскому району Новосибирска вынесла решение о приостановлении операций по счетам индивидуального предпринимателя Жерара Депардье в банке ВТБ, Газпромбанке и КС Банке.
Обновлено в 04:11
Музыка
Умер солист группы «Високосный год» Илья Калинников
«25 июня на 47-м году жизни скончался основатель и солист группы «Високосный год» Илья Калинников, автор хитов «Метро», «Лучшая песня о любви», «Тихий огонёк» и многих других», — написал Кан.
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Политика
Россельхознадзор оценил возможность запрета поставок из Грузии
Вопрос о запрете ввоза продукции растительного происхождения из Грузии в Россию не рассматривается.
Обновлено в 04:23
Футбол
Руни забил мяч со своей половины поля
Обновлено в 03:08
Происшествия
После нападения экс-мэр украинского Конотопа попал в реанимацию
Нападение совершено на бывшего мэра украинского Конотопа, кандидата в депутаты Артема Семенихина, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 02:24
Транспорт
Чаще всего номера на парковках прячут владельцы премиальных авто
Чаще всего на платных парковках номерные знаки автомобилей пытаются спрятать владельцы премиальных машин.
Обновлено в 04:59
Политика
ДНР и ЛНР согласились передать Киеву пленных
По словам Медведчука, президент Украины Владимир Зеленский ничего не знал про переговоры о передаче пленных граждан, удерживаемых ДНР и ЛНР.
Обновлено в 06:56
Происшествия
Пожар на месте крушения Ан-24 в Бурятии полностью потушен
Сотрудники МЧС полностью ликвидировали пожар, охвативший 200 квадратных метров, на месте крушения самолета Ан-24 в Бурятии.
Обновлено в 02:58
Авто
Kia представил новый кроссовер Kia XCeed
Корейская компания Kia официально представила новый компактный кроссовер Kia XCeed, построенный на базе хэтчбека Ceed третьего поколения.
Обновлено 25 июня в 22:20
Здоровье
Пока гастрит не превратился в РАК
Если вовремя не выявить и не лечить нарушение функции ЖКТ, заболевание может прогрессировать.
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Происшествия
Худрук саратовского ТЮЗа скончался после падения в оркестровую яму
Художественный руководитель Саратовского театра юного зрителя Юрий Ошеров скончался 27 июня в возрасте 76 лет.
Обновлено в 04:21
Политика
Сессию ПАСЕ покинули делегации пяти стран
В знак протеста против возвращения России в ПАСЕ июньскую сессию Ассамблеи покидают делегации пяти стран, передает корреспондент ИА REGNUM 26 июня.
Обновлено вчера в 12:49
Экономика
МТС направит 17 млрд рублей на промежуточные дивиденды
МТС может направить на промежуточные дивиденды за I полугодие 2019 года 17 млрд рублей, заявил на годовом собрании акционеров вице-президент по финансам и инвестициям, слияниям и поглощениям Андрей Каменский.
Обновлено в 05:20
Культура
Курентзис обвинил власти Пермского края в своем уходе
Художественный руководитель Пермского театра оперы и балета Теодор Курентзис оставил прощальное письмо, в котором обвинил краевые власти в непонимании.
Обновлено в 02:32
Футбол
«Ростов» обыграл «Спартак» в предсезонном матче
«Ростов» одержал победу над московским «Спартаком» в матче Кубка «Париматч Премьер».
Обновлено в 00:29
Гаджеты
Представлен стандарт DisplayPort 2.0: разрешение до 16K
Обновлено в 05:06
Экономика
Нацбанк Грузии подсчитал ущерб от потери российских туристов
Сокращение потока туристов из России грозит экономике Грузии потерей до $300 млн в 2019 году. Об этом заявили в грузинском Нацбанке 27 июня.
Обновлено в 06:22
Политика
Парламент Киргизии лишил экс-президента Атамбаева неприкосновенности
Депутаты парламента Киргизии проголосовали за лишение неприкосновенности бывшего президента республики Алмазбека Атамбаева.
Обновлено в 04:07
Авто
В России подсчитали количество праворульных машин
Российский автопарк насчитывает около 10 миллионов автомобилей различных японских брендов.
Обновлено в 02:03