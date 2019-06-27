Футбол

«Зенит» объявил о переходе в «Урал» футболиста ПанюковаRT на русском 05:58

Нападающий петербургского «Зенита» Андрей Панюков подписал контракт с екатеринбургским футбольным клубом «Урал». Об этом сообщается на официальном сайте клуба с берегов Невы.
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«Зенит» объявил о переходе Панюкова в «Урал»

Матч ТВ05:18

«Зенит» оставил за собой приоритетное право обратного выкупа Панюкова у «Урала»

Sport24.ru05:16

Нападающий «Зенита» перешёл в «Урал»

Sport.ru06:44

«Урал» выкупил Панюкова у «Зенита». Петербуржцы сохранили право выкупа

Sports.ru06:40

«Зенит» продал Панюкова в «Урал», но оставил за собой право первоочередного выкупа

Советский спорт05:24

«Зенит» объявил о переходе Панюкова в «Урал»

РИА Новости05:15

«Урал» объявил о переходе Панюкова

Спорт-Экспресс05:04
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Политика

В Кремле следят за правоприменением закона об оскорблении государства

В Кремле внимательно наблюдают за исполнением закона об оскорблении государства и общества.
Обновлено в 06:08
Происшествия

В салонах автодилера «Рольф» проходят обыски

Автодилер "Рольф" заявил, что в его подразделениях в Москве и Петербурге проходят следственные действия.
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Политика

Меркель вновь стало плохо на официальной встрече

Канцлер Германии Ангела Меркель сегодня, 27 июня, вновь почувствовала себя плохо во время официального мероприятия.
Обновлено в 04:09
Происшествия

МВД подвело итоги тестовой работы систем распознавания лиц в Москве

МВД раскрыло результаты тестового внедрения систем распознавания лиц в метро и на улицах Москвы.
Обновлено вчера в 17:54
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Представители бренда Honor официально подтвердили информацию о грядущем обновлении смартфонов до Android Q. Также появился официальный список устройств, которые получат апдейт.
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Кино

Роберт Дауни-младший хочет, чтобы «Мстители» превзошли «Аватар»

Американский актер Роберт Дауни-младший, сыгравший Железного человека в киновселенной Marvel, призвал фанатов посмотреть обновленную версию фильма "Мстители 4: Финал", чтобы он по кассовым сборам обогнал фильм Джеймса Кэмерона "Аватар".
Обновлено в 04:58
Происшествия

Принятого за «воскресшего» Цапка мужчину задержали в Сочи

Обновлено в 06:46
Путешествия

Экс-дочка «Натали Турс» New Travelers прекращает деятельность

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Обновлено в 06:48
Политика

Назван главный источник кибератак на объекты инфраструктуры в России

Основным источником кибератак на российские объекты являются информационные ресурсы в США.
Обновлено в 04:57
Экономика

Новосибирская налоговая заблокировала счета Жерара Депардье

Инспекция Федеральной налоговой службы по Ленинскому району Новосибирска вынесла решение о приостановлении операций по счетам индивидуального предпринимателя Жерара Депардье в банке ВТБ, Газпромбанке и КС Банке.
Обновлено в 04:11
Музыка

Умер солист группы «Високосный год» Илья Калинников

«25 июня на 47-м году жизни скончался основатель и солист группы «Високосный год» Илья Калинников, автор хитов «Метро», «Лучшая песня о любви», «Тихий огонёк» и многих других», — написал Кан.
Обновлено вчера в 19:11
Политика

Россельхознадзор оценил возможность запрета поставок из Грузии

Вопрос о запрете ввоза продукции растительного происхождения из Грузии в Россию не рассматривается.
Обновлено в 04:23
Футбол

Руни забил мяч со своей половины поля

Обновлено в 03:08
Происшествия

После нападения экс-мэр украинского Конотопа попал в реанимацию

Нападение совершено на бывшего мэра украинского Конотопа, кандидата в депутаты Артема Семенихина, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 02:24
Транспорт

Чаще всего номера на парковках прячут владельцы премиальных авто

Чаще всего на платных парковках номерные знаки автомобилей пытаются спрятать владельцы премиальных машин.
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По словам Медведчука, президент Украины Владимир Зеленский ничего не знал про переговоры о передаче пленных граждан, удерживаемых ДНР и ЛНР.
Обновлено в 06:56
Авто

Названы регионы РФ, лидирующие по продажам автомобилей Lada Granta

Обновлено в 03:05
Происшествия

Пожар на месте крушения Ан-24 в Бурятии полностью потушен

Сотрудники МЧС полностью ликвидировали пожар, охвативший 200 квадратных метров, на месте крушения самолета Ан-24 в Бурятии.
Обновлено в 02:58
Авто

Kia представил новый кроссовер Kia XCeed

Корейская компания Kia официально представила новый компактный кроссовер Kia XCeed, построенный на базе хэтчбека Ceed третьего поколения.
Обновлено 25 июня в 22:20
Здоровье

Пока гастрит не превратился в РАК

Если вовремя не выявить и не лечить нарушение функции ЖКТ, заболевание может прогрессировать.
Обновлено в 04:15
Происшествия

Худрук саратовского ТЮЗа скончался после падения в оркестровую яму

Художественный руководитель Саратовского театра юного зрителя Юрий Ошеров скончался 27 июня в возрасте 76 лет.
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Политика

Сессию ПАСЕ покинули делегации пяти стран

В знак протеста против возвращения России в ПАСЕ июньскую сессию Ассамблеи покидают делегации пяти стран, передает корреспондент ИА REGNUM 26 июня.
Обновлено вчера в 12:49
Армия и оружие

ФСБ задержала контрабандистов оружия с Украины и из Литвы

Обновлено в 03:00
Экономика

МТС направит 17 млрд рублей на промежуточные дивиденды

МТС может направить на промежуточные дивиденды за I полугодие 2019 года 17 млрд рублей, заявил на годовом собрании акционеров вице-президент по финансам и инвестициям, слияниям и поглощениям Андрей Каменский.
Обновлено в 05:20
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Курентзис обвинил власти Пермского края в своем уходе

Художественный руководитель Пермского театра оперы и балета Теодор Курентзис оставил прощальное письмо, в котором обвинил краевые власти в непонимании.
Обновлено в 02:32
Футбол

«Ростов» обыграл «Спартак» в предсезонном матче

«Ростов» одержал победу над московским «Спартаком» в матче Кубка «Париматч Премьер».
Обновлено в 00:29
Гаджеты

Представлен стандарт DisplayPort 2.0: разрешение до 16K

Обновлено в 05:06
Экономика

Нацбанк Грузии подсчитал ущерб от потери российских туристов

Сокращение потока туристов из России грозит экономике Грузии потерей до $300 млн в 2019 году. Об этом заявили в грузинском Нацбанке 27 июня.
Обновлено в 06:22
Политика

Парламент Киргизии лишил экс-президента Атамбаева неприкосновенности

Депутаты парламента Киргизии проголосовали за лишение неприкосновенности бывшего президента республики Алмазбека Атамбаева.
Обновлено в 04:07
Авто

В России подсчитали количество праворульных машин

Российский автопарк насчитывает около 10 миллионов автомобилей различных японских брендов.
Обновлено в 02:03
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Андрей Владимирович Панюков
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Российский футболист, нападающий клуба «Зенит» Санкт-Петербург, выступающий на правах аренды за «Урал».
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