Футбол
«Зенит» объявил о переходе футболиста Малкома из «Барселоны»Российская газета 10:15
"Зенит" и "Барселона" достигли соглашения о переходе бразильского полузащитника Малкома в санкт-петербургский футбольный клуб, сообщается на официальном сайте "сине-бело-голубых". Контракт с игроком рассчитан на пять лет. Условия сделки не разглашаются.
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Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 10:28, Ашберн
Шоу-бизнес
Александр Цекало готовится стать отцом с новой женой
Обновлено в 08:45
Происшествия
Кокорин и Мамаев подали прошения об условно-досрочном освобождении
Осуждённые футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев подали в суд прошения об условно-досрочном освобождении.
Обновлено в 09:36
Гаджеты
Роскачество порекомендовало заклеивать камеры и микрофоны на ноутбуках
«Оказавшись на компьютере или смартфоне, вредоносная программа-шпион выполняет «полезную нагрузку», заложенную в нее создателем, — она способна не только копировать документы, перехватывать нажатия клавиш, читать сообщения жертвы, но и активировать микрофон или камеру на устройстве», — пояснил руководитель департамента системных решений Group-IB Антон Фишман.
Обновлено в 01:00
Политика
МИД РФ назвал серьезнейшей ошибкой выход США из ДРСМД
Министерство иностранных дел России прокомментировало выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и приостановление действия соглашения.
Обновлено в 09:34
Политика
Зеленский подтвердил, что Богдан написал заявление об отставке
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что глава его офиса Андрей Богдан действительно написал заявление об отставке, но речи об увольнении не идет.
Обновлено в 07:29
Политика
В администрации США сообщили о введении новых санкций против России
Ранее издание Politico сообщало, что американский лидер Дональд Трамп подписал указ о введении второго пакета санкций в отношении России в связи с делом Скрипалей.
Обновлено в 09:22
Культура
Умерла певица Александра Стрельченко
Народная артистка РСФСР Александра Стрельченко умерла после продолжительной болезни, сообщается на сайте театра "Русская песня".
Обновлено в 08:42
Политика
Кондолиза Райс оценила шансы на членство Украины в НАТО
В ближайшие годы Украина не сможет стать членом НАТО. Такое мнение выразила экс-глава Госдепартамента США Кондолиза Райс.
Обновлено вчера в 23:26
Общество
Мужчина удивил Сеть «вечно молодой» матерью
Восхищенные пользователи отмечали, что «редкую красоту девушки», отказываясь верить, что «эта молодая красотка»— мать взрослого мужчины.
Обновлено в 01:40
Происшествия
В Сургуте мужчина с ножом напал на полицейских, есть жертвы
В Сургуте мужчина с ножом напал на двух полицейских, которые пытались его задержать.
Обновлено вчера в 17:31
Технологии
Почти половина пользователей рунета смотрит или проводит стримы
Почти половина пользователей рунета проводит стримы или регулярно их смотрит, сообщает пресс-служба Mail.ru Group.
Обновлено в 04:35
Общество
В Гидрометцентре предупредили о холодном августе
Заведующий отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Владимир Тищенко рассказал, что не стоит ждать теплого августа.
Обновлено вчера в 07:52
Общество
Почти 70% россиян согласились с необходимостью жестких мер на акциях
Респондентов информировали, что акция 27 июля не была согласована с московскими властями, а затем им задавали вопрос о том, согласны ли они с мнением, что «в подобных ситуациях власть должна действовать в соответствии с законом, даже если приходится применять жесткие меры».
Обновлено в 05:18
Религия
2 августа православные верующие празднуют Ильин день
Обновлено в 04:35
Общество
Рошаль предложил ввести обязательную установку ограничителей на окна
Президент Национальной медицинской палаты, президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль просит власти России законодательно обязать устанавливать ограничители на окнах квартир, где проживают семьи с детьми, чтобы предотвратить несчастные случаи, сообщила пресс-служба медпалаты.
Обновлено в 07:15
Происшествия
В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,8 и ожидается цунами
Сильное землетрясение магнитудой 6,8 произошло недалеко от острова Суматра в Индонезии.
Обновлено в 08:59
Футбол
«Ростов» наказан за столкновения болельщиков «Спартака» с ОМОНом
Напомним, что столкновения произошли 20 июля после матча 2-го тура премьер-лиги между «Ростовом» и «Спартаком» (ничья — 2:2). После завершения матча фанатов «Спартака» удерживали в подтрибунном помещении, чтобы найти нарушителей правил нахождения на стадионе.
Обновлено в 09:39
Политика
Суд Украины постановил завести дело на Парубия, сообщили СМИ
Киевский суд обязал Государственное бюро расследований (ГБР) возбудить дело против спикера Рады Андрея Парубия.
Обновлено в 09:30
Кино
Михаил Ефремов записал видеообращение к главе МВД
Актер Михаил Ефремов записал стихотворное видеообращение к министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву.
Обновлено в 04:01
Политика
На Украине сообщили о допросах получающих российские паспорта жителей Донбасса
МИД Украины выражал протест в связи с подписанием президентом России Владимиром Путиным указа об упрощенном порядке получения российского гражданства для всех жителей Донбасса.
Обновлено в 09:47
Авто
Renault Duster получил новый мотор
Выпуск двигателей наладили на заводе в румынском городе Питерши. Что касается России, то вряд ли новый мотор появится на нашем рынке.
Обновлено в 01:23
Экономика
Простой «Дружбы» может временно повлиять на динамику экспорта
Департамент исследований и прогнозирования Банка России сообщил о сохранении рисков негативного влияния на динамику экспорта нефти во втором квартале 2019 года инцидента с попаданием загрязнённых продуктов в трубопровод «Дружба».
Обновлено в 09:46
Авто
ОАК-РРТ расширяется с Kia в Вологде
Обновлено в 05:02
Происшествия
В Челябинске в контактном зоопарке растерзали животных
Контактный зоопарк «Райский уголок», расположенный в городском саду имени Пушкина в Челябинске, подвергся нападению.
Обновлено в 09:04
Армия и оружие
ГПУ: Арестованный российский ЗРК «Печора» передан в Минобороны Украины
Минобороны Украины получило зенитно-ракетный комплекс С-125 «Печора» с ракетами «воздух-воздух», арестованный в марте в Одесской области.
Обновлено в 09:57
Футбол
Молодёжный состав «Крыльев Советов» проиграл «Локомотиву»
Обновлено в 07:08
Кино
Названа дата премьеры мультсериала «Сказочный патруль. Хроники чудес»
Напомним, в 2017 году мультсериал «Сказочный патруль» стал лауреатом премии «Икар», шоу также получило серебряную награду международной премии Cyber Sousa в номинации «Лучший иностранный анимационный сериал».
Обновлено вчера в 06:06