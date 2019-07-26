Центровой Густав Айон перешел из «Реала» в «Зенит». Как сообщает официальный сайт петербужцев, контракт мексиканца рассчитан на один сезон. В минувшем сезоне Евролиги Айон в среднем набирал 8,3 очка, 6 подборов и делал 2,9 результативные передачи.

«Зенит» объявил о переходе центрового Айона из «Реала»

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