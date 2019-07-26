Футбол
«Зенит» объявил о переходе центрового Айона из «Реала»ProstoProSport 07:05
Центровой Густав Айон перешел из «Реала» в «Зенит». Как сообщает официальный сайт петербужцев, контракт мексиканца рассчитан на один сезон. В минувшем сезоне Евролиги Айон в среднем набирал 8,3 очка, 6 подборов и делал 2,9 результативные передачи.
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Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 08:09, Вашингтон
Финансы
Банк России снизил ключевую ставку
Банк России принял решение снизить ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 7,25 процента годовых, говорится в сообщении на сайте регулятора.
Обновлено в 06:37
Шоу-бизнес
Маркл пожаловалась на приступы клаустрофобии в доме Миддлтон
По словам инсайдера, супруге Гарри жилище Кейт Миддлтон и принца Уильяма было не по душе. По ее мнению, там была «удушающая атмосфера».
Обновлено в 07:30
Общество
Прокуратура снова предупредила о незаконности акции 27 июля в Москве
Столичная прокуратура еще раз предупредила организаторов акции 27 июля и всех москвичей об ответственности за несогласованные митинги.
Обновлено в 02:57
Политика
Посольство США на Украине оценило задержание российского танкера
Посольство США на Украине прокомментировало задержание российского танкера украинской стороной.
Обновлено в 07:23
Музыка
Бузова получила травму во время выступления
Российская певица Ольга Бузова разбила ногу до крови во время своего выступления в Баку. Об этом она рассказала в своем инстаграме.
Обновлено в 03:12
Политика
Россия заключит с Украиной краткосрочную сделку по газу
Ранее сообщалось, что Украина продолжает искать замену российскому газу и изучает возможность получения газа в обход РФ.
Обновлено в 05:31
Происшествия
В Челябинске автокран столкнулся с автобусом, один человек погиб
Автокран в пятницу столкнулся с автобусом ПАЗ в Ленинском районе Челябинска, в результате ДТП есть погибший, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД России по региону.
Обновлено в 01:48
Политика
Польша пригласит Путина на 75-летие освобождения Аушвица
Президента России Владимира Путина пригласят в Польшу на памятные мероприятия по случаю 75-летия освобождения нацистского концлагеря Аушвиц в начале 2020 года, сообщил в эфире Польского радио пресс-секретарь польского лидера Блажей Спыхальский.
Обновлено в 04:34
Музыка
Басков оделся в одном стиле с Киркоровым на фестивале «Жара»
Со своей прогремевшей песней Басков и Киркоров приехали на фестиваль «Жара» в Баку.
Обновлено в 06:40
Политика
Братья Кличко подали в суд на канал «1+1»
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что он и его брат Владимир подают в суд на телеканал «1+1».
Обновлено в 08:02
Экономика
Квартальная выручка «Яндекса» выросла на 41%
Консолидированная выручка «Яндекса» во втором квартале 2019 года без учета «Яндекс.Маркета» выросла на 41% по сравнению с тем же периодом 2018 года.
Обновлено в 06:40
Экономика
Крымский рекорд: отдых подешевел, желающих все больше
Обновлено в 05:53
Происшествия
Против первого замглавы Чехова возбудили дело о взятке в 70 млн рублей
Еще одно уголовное дело, теперь о взятке в виде двух участков стоимостью на 70 миллионов рублей, возбудили против первого замглавы подмосковного Чехова, сообщила журналистам старший помощник руководителя ГСУСК России по Московской области Ольга Врадий.
Обновлено в 05:21
Общество
Рогозин пожаловался на мешающую строить космодром Восточный погоду
Погодные условия затрудняют строительство второй очереди космодрома Восточный.
Обновлено в 03:40
Теннис
МИД РФ потребовал от США прекратить визовую дискриминацию спортсменов
Нота протеста с требованием прекратить дискриминацию представителей России при выдаче виз была отправлена в госдепартамент США посольством России 26 июля.
Обновлено в 04:07
Происшествия
Задержан подозреваемый в жестоком убийстве женщины на детской площадке
В подмосковном Раменском на детской площадке была убита женщина.
Обновлено вчера в 16:03
Происшествия
В Подмосковье столкнулись два теплохода
В Московской области столкнулись теплоходы "Новокуйбышевск" и "Нижний Новгород".
Обновлено в 07:59
Политика
В Сети высмеяли впавшего в ступор Кличко
Кличко, пытаясь произнести название организации, запнулся.
Обновлено вчера в 21:39
Политика
Мосгоризбирком пожалуется на Соболь в СКР из-за срыва заседания
Московская городская избирательная комиссия (МГИК) обратится в Следственный комитет России (СКР) из-за срыва заседания комиссии незарегистрированным кандидатом в Мосгордуму Любовью Соболь, сообщил журналистам член комиссии Дмитрий Реут.
Обновлено в 04:21
Происшествия
В Хабаровском крае после инцидента с дракой задержана директор лагеря
В Хабаровском крае задержана директор детского лагеря, в котором ребёнок в ходе драки получил травмы.
Обновлено в 07:52
Общество
Госдума одобрила законопроект о выплатах за детей до трех лет
Согласно документу, с 1 января 2020 года выплаты на первого и второго ребенка смогут получить семьи, у которых доход на каждого родителя не превышает двукратную величину прожиточного минимума в регионе проживания.
Обновлено 24 июля в 08:14
Технологии
«Ростех» работает над оборудованием, раздающим Wi-Fi из-под земли
Концерн "Автоматика" (входит в "Ростех") по инициативе компании "Ростелеком" занимается разработкой оборудования, способного создать сигнал Wi-Fi, не теряющий устойчивости при размещении аппаратуры под землей.
Обновлено в 07:51
Политика
Властелин Рады озвучил планы на рынок земли, медицину и пенсии
Глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков рассказал о планах его команды на рынок земли, медицину, образование и пенсии.
Обновлено в 06:28
Шоу-бизнес
Виктория Лопырева отметит день рождения в Греции
Свой день рождения знаменитость отпразднует в Греции в компании своего возлюбленного Игоря Булатова. Отмечать 36-летие она начала еще вчера.
Обновлено в 07:23
Политика
Гройсман: отставку Кличко рассмотрят на ближайшем заседании
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман рассказал, когда будет рассмотрена отставка мэра Киева Виталия Кличко.
Обновлено в 07:31
Шоу-бизнес
Телеведущий Михаил Ширвиндт подал на развод с Татьяной Морозовой
Обновлено вчера в 11:55
Политика
Зеленский обсудил с Волкером ситуацию в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский провёл переговоры со специальным представителем США по вопросам Украины Куртом Волкером, во время которых они обсудили ситуацию в Донбассе.
Обновлено в 07:55
Авто
Suzuki рассказала о новом внедорожнике Suzuki Jimny для России
У российских дилеров марки новый Suzuki Jimny появится уже 1 августа, тогда же опубликуют и прайс-лист.
Обновлено в 03:29