Футбол

«Зенит» объявил о переходе бразильского защитника Дугласа СантосаRT на русском вчера в 15:50

Сине-бело-голубые и футбольный клуб «Гамбург» пришли к соглашению о переходе бразильского защитника. Договор с игроком рассчитан на пять лет.
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Источник: Трансфер Дугласа Сантоса обошёлся «Зениту» в 12 млн. евро

Bobsoccer00:23

Защитник «Гамбурга» Сантос летит в сторону «Зенита»

Metaratings03 июля в 16:15

«Зенит» объявил о подписании защитника «Гамбурга» Дугласа Сантоса

Чемпионатвчера в 15:37

Сантос перешел в «Зенит»

Бомбардир.рувчера в 15:36

«Зенит» опубликовал видео с медосмотра Дугласа Сантоса

Спорт-Экспрессвчера в 15:43

«Зенит» купил топового защитника из второй Бундеслиги. В РПЛ он станет лучшим на своей позиции

Sport24.ruвчера в 15:45

Агент бразильского игрока прилетит на переговоры с «Зенитом»

Газета.Ru02 июля в 07:40
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Экономика

Россиянам пообещали заметный рост цен на ОСАГО

Запланированное увеличение лимитов выплаты по жизни и здоровью в ОСАГО приведет к росту цены полиса на 15 процентов, приводит «Коммерсантъ» прогнозы экспертов.
Обновлено в 02:11
Происшествия

Псковскую журналистку внесли в список террористов и экстремистов

Обновлено вчера в 12:24
Политика

В партии Зеленского заявили об угрозе срыва выборов в Раду

Повторная жеребьевка очередности партий в избирательном бюллетене может привести к срыву выборов в Верховную раду, запланированных на 21 июля.
Обновлено вчера в 17:22
Происшествия

В Казани задержали похитившую свыше 20 млн рублей кассиршу

Правоохранители задержали в Казани кассиршу из Башкирии, похитившую более 20 млн. рублей у банка в Салавате.
Обновлено в 00:21
Происшествия

Избивший ликвидатора Чернобыльской аварии подросток объяснился

Подросток, избивший в московском метро ликвидатора аварии на Чернобыльской АЭС Игоря Брехова, пожалел о своем поступке, начал страдать от панических атак и проблем с сердцем.
Обновлено в 02:55
Политика

Минздрав просит Falcon 7X вместо SSJ100

Обновлено вчера в 05:11
Политика

Минобороны раскрыло имена всех погибших подводников

Обновлено 03 июля в 15:57
Происшествия

В Ингушетии жестоко избита 7-летняя девочка

Обновлено в 02:27
Музыка

Ванесса Паради на концерте поставила зрителя на место

Ванесса Паради на концерте в Париже поставила на место зрителя, который начал драться, сообщает gala.fr.
Обновлено вчера в 17:14
Транспорт

Минтранс выступает за тотальный лазерный контроль качества дорог

Обновлено в 02:40
Транспорт

ИПЕМ рассчитал цену билета на Hyperloop Москва—Петербург

ИПЕМ рассчитал потенциальную стоимость строительства транспортной системы Hyperloop Москва—Петербург как для инвестора, так и для пассажира.
Обновлено вчера в 13:33
Происшествия

Миллиардер погиб при крушении вертолета на Багамах

Всего на борту было семь человек, никто не выжил. Друзья идентифицировали одного из погибших как Клайна.
Обновлено вчера в 23:27
Происшествия

Прокуроры сочли нарушением жесткое задержание подростка на акции в поддержку Голунова

Мельников сообщал "Интерфаксу", что он обратился к директору Росгвардии Виктору Золотову из-за задержания на акции в поддержку Голунова подростка, которому впоследствии потребовалась госпитализация.
Обновлено в 02:03
Наука

На заснеженном острове в Южном океане обнаружили озеро лавы

На заснеженном острове Сондерс, расположенном в Южном океане, исследователи нашли озеро жидкой лавы.
Обновлено вчера в 09:53
Экономика

Способ поднять пенсию до 56% от заработка нашли в России

В НАПФ полагают, что на фоне невысоких доходов населения следует ввести систему софинансирования, когда 2% взносов осуществляет работодатель, 2% — гражданин, 1% — государство.
Обновлено вчера в 19:03
Общество

Мэрия Екатеринбурга утвердила план застройки правого берега ВИЗа

Обновлено в 02:31
Общество

Назван желаемый уровень зарплат среди молодежи в России

Зарплату в 50-60 тысяч рублей считают для себя приемлемой 25% молодых людей, которые работают в правоохранительных структурах.
Обновлено в 03:14
Политика

Резолюция дружбы: в Словакии подготовили документ об отмене санкций

В парламент Словакии внесут на рассмотрение резолюцию о необходимости отмены антироссийских санкций и нормализации отношений с РФ.
Обновлено вчера в 17:01
Общество

Роскачество рассказало, как правильно перевозить детей в автомобиле

Автомобильные кресла нужно подбирать строго по возрасту, росту и весу ребенка, а самое безопасное место для детского кресла – посередине заднего сиденья автомобиля, говорится в сообщении Роскачества.
Обновлено в 01:13
Экономика

«Татнефть» купит у финской Neste весь топливно-розничный бизнес в РФ

Финская корпорация Neste продает "Татнефти" свой топливно-розничный бизнес в России, состоящий из 75 АЗС и терминала в Петербурге, говорится в сообщении "Татнефти".
Обновлено в 02:23
Энергетика

Суд в Швеции отклонил апелляцию Литвы о решении в пользу «Газпрома»

Апелляционный суд округа Свеа в Швеции отклонил ходатайство Литвы, которая требовала отменить решение Стокгольмского арбитража по спору с «Газпромом» об условиях закупки российского газа.
Обновлено вчера в 13:20
Происшествия

Мамаева и Кокорина этапировали в колонию

Адвокат Мамаева Павел Бушманов позднее уточнил, что футболисты этапированы в колонию Белгорода.
Обновлено вчера в 08:50
Политика

На грани цензуры. Порошенко на митинге оскорбил Шария и его сторонников

Бывший президент Украины, лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко на встрече с избирателями в Каменец-Подольском выругался в адрес блогера Анатолия Шария и тех, кто его поддерживает.
Обновлено в 01:46
Спорт

Попова и Бубку обвинили в коррупции при выборе столицы Олимпиады-2016

Бывший губернатор штата Рио-де-Жанейро Сержио Кабрал на допросе рассказал, что при выборе столицы Олимпийских игр 2016 года было куплено несколько голосов членов Международного олимпийского комитета (МОК), в том числе россиянина Александра Попова и украинца Сергея Бубки.
Обновлено в 02:44
Авто

В России велосипеды научатся издавать рев КамАЗа

Никто не запретит скачать рев двигателя КамАЗа, но громкость будет соответствовать нормам шума в городских условиях.
Обновлено вчера в 20:29
Политика

На Украине по делу о крушении МН17 арестован похищенный СБУ офицер ДНР

По данным СМИ, СБУ похитила его в городе Снежном (ДНР) и через коридор Каргил — Марьинка вывезла на Украину под видом парализованного.
Обновлено вчера в 17:35
Политика

Пресс-служба Зеленского назвала Торонто столицей Канады

Обновлено вчера в 19:23
Происшествия

Мужчина снял на видео странное существо с крыльями и щупальцами

На кадрах, снятых мужчиной по имени Хари Тоа (Hari Toae), видно, как животное средних размеров с двумя крыльями и четырьмя щупальцами разной длины взбирается наверх.
Обновлено в 00:02
Происшествия

Жителей греческого острова Эвбея эвакуируют из-за лесных пожаров

Обновлено в 01:44
Общество

Глава Роснефти строит дом в Барвихе

Пресс-секретарь Роснефти Михаил Леонтьев отказался комментировать информацию о доме.
Обновлено вчера в 11:20
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Дуглас Сантос
Бразильский футболист
Бразильский футболист, защитник клуба «Гамбург» и сборной Бразилии. Участник Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро.
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