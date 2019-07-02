Футбол
«Зенит» объявил о переходе бразильского защитника Дугласа СантосаRT на русском 15:50
Сине-бело-голубые и футбольный клуб «Гамбург» пришли к соглашению о переходе бразильского защитника. Договор с игроком рассчитан на пять лет.
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Папа Римский Франциск после встречи с Владимиром Путиным в Ватикане попросил президента РФ молиться за него и поблагодарил за встречу.
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В Минздраве прокомментировали инициативу покупки самолета Falcon 7X
Ранее РБК со ссылкой на копию письма министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой сообщило, что глава Минздрава обратилась в правительство с просьбой закупить для ФМБА французский самолет Falcon 7X вместо российского самолета Sukhoi SuperJet 100.
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В Минобороны рассказали о разведактивности у границ России за неделю
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Футбол
Дуглас Сантос прокомментировал переход в «Зенит»
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Происшествия
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Атомная глубоководная станция АС-31 "Лошарик" выполняла в Баренцевом море исследования рельефа морского дна и сдавала зачеты на самостоятельное плавание.
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Футбол
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В Италии специалист возглавлял «Интер», с которым дважды становился чемпионом серии А, выиграл Кубок Италии и Суперкубок Италии, а также с командой выиграл Лигу чемпионов.
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Экономика
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Названы самые продаваемые кроссоверы в РФ по итогам июня
В июне реализация Hyundai Creta составила 5 тыс. 955 новых автомобилей, это на 3% больше, чем за такой же период в прошлом году.
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На Камчатке началось извержение вулкана Ключевской
Извержение вулкана Ключевского началось на Камчатке, сообщил Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.
Обновлено в 18:46