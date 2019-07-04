Футбол

«Зенит» объявил о переходе бразильского защитника Дугласа СантосаRT на русском 15:50

Сине-бело-голубые и футбольный клуб «Гамбург» пришли к соглашению о переходе бразильского защитника. Договор с игроком рассчитан на пять лет.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Зенит» объявил о подписании защитника «Гамбурга» Дугласа Сантоса

Чемпионат15:37

«Зенит» официально объявил о переходе игрока сборной Бразилии

Петербургский дневник16:51

Медосмотр Дугласа Сантоса в «Зените»

Bobsoccer15:40

«Зенит» объявил о переходе олимпийского чемпиона Дугласа Сантоса

Советский спорт15:42

«Если бы не футбол, стал бы водителем автобуса». «Зенит» купил необычного бразильца

Матч ТВ16:15

«Зенит» опубликовал видео с медосмотра Дугласа Сантоса

Спорт-Экспресс15:43

СМИ: «Зенит» купил Дугласа Сантоса за €12 млн

Коммерсантъ Санкт-Петербургвчера в 12:59
Показать все источники
Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 18:16, Вашингтон
Наука

В середине Тихого океана есть пустыня, стали известны обитатели тех мест

Ученые решили узнать, кто, кроме призраков сгоревших спутников, там обитает. С точки зрения морской биологии это место считали пустыней.
Обновлено в 02:00
Шоу-бизнес

Девушка похудела на 60 килограммов, чтобы быть счастливой, как мама

Как рассказала изданию Daily Mail сама героиня, она весила 140 килограммов и нередко становилась объектом для насмешек или едких комментариев, люди шептались и переглядывались у неё за спиной.
Обновлено в 18:05
Происшествия

В Калифорнии произошло сильнейшее за 25 лет землетрясение

Как отмечает Los Angeles Times, прошедшее землетрясение является сильнейшим в Южной Калифорнии с 1994 года.
Обновлено в 16:04
Происшествия

В Новой Москве автомобиль сбил людей на обочине

Автомобиль сбил людей, стоявших на обочине в деревне Рассудово в Новой Москве.
Обновлено в 16:20
Происшествия

В Казани задержали кассиршу из Салавата, сбежавшую с миллионами

Обновлено в 16:17
Происшествия

Владельца ресторанов украинской кухни приговорили к двум годам колонии

Собственник сети ресторанов «Корчма Тарас Бульба» Юрий Белойван приговорен к двум годам колонии общего режима за уклонение от уплаты налогов.
Обновлено в 07:47
Футбол

«Краснодар» победил «Спартак» и выиграл товарищеский турнир в Австрии

Обновлено в 16:25
Политика

Появилось видео задержания иранского танкера

Обновлено в 12:46
Спорт

Бразильский экс-губернатор заявил о взятках членам МОК Попову и Бубке

Бывший губернатор Рио-де-Жанейро Сержио Кабрал в ходе судебного заседания заявил, что некоторые члены Международного олимпийского комитета (МОК), включая россиянина Александра Попова и украинца Сергея Бубку, получили деньги за голоса на выборах столицы Олимпийских игр 2016 года, передает UOL.
Обновлено в 17:04
Происшествия

ФСБ задержала врачей Росгвардии за взятку

Сотрудники ФСБ задержали врачей главного госпиталя Росгвардии за взятку при постановке диагноза.
Обновлено в 10:53
Политика

МИД Украины вызвал посла Венгрии

МИД Украины вызвал посла Венгрии из-за заявлений венгерского министра иностранных дел Петера Сийярто об украинском законе о госязыке.
Обновлено в 16:51
Происшествия

В Ингушетии избили семилетнюю девочку

Следственные органы Ингушетии возбудили уголовное дело о нанесении телесных повреждений семилетней девочке, сейчас она находится в реанимации, сообщает региональное СУСК.
Обновлено в 17:29
Политика

В Минздраве прокомментировали инициативу покупки самолета Falcon 7X

Ранее РБК со ссылкой на копию письма министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой сообщило, что глава Минздрава обратилась в правительство с просьбой закупить для ФМБА французский самолет Falcon 7X вместо российского самолета Sukhoi SuperJet 100.
Обновлено в 08:46
Футбол

Украинский футболист оскорбил россиян перед игрой с «Краснодаром-2»

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не стал комментировать заявление украинского полузащитника венгерского клуба "Халадаш" Юрия Габовды, который высказался в адрес российского клуба "Краснодар-2".
Обновлено в 12:22
Общество

Матвиенко предложили запретить смартфоны в школах

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко просит Роспотребнадзор к 1 сентября решить вопрос с мобильными телефонами учеников в школах.
Обновлено в 10:52
Технологии

S7 начала тестировать систему распознавания лиц в Домодедово

Авиакомпания S7 Airlines начала тестировать систему распознавания лиц в московском аэропорту Домодедово.
Обновлено в 17:06
Транспорт

ГОСТ увеличения разрешенной скорости машин до 130 км/ч могут принять в конце 2019 года

Обновлено в 16:47
Кино

Темнокожая актриса исполнит главную роль в ремейке «Русалочки»

Роль Ариэль в игровом ремейке анимационного фильма «Русалочка» 1989 года исполнит темнокожая актриса Холли Бэйли.
Обновлено в 01:00
Общество

В ТЦ «Авиапарк» протёк аквариум

В столичном торговом центре «Авиапарк» протёк аквариум, передаёт радиостанция «Говорит Москва» .
Обновлено в 10:32
Политика

На Украине арестовали похищенного «свидетеля» по делу о крушении МН17

Обновлено в 16:22
Политика

В России предоставили убежище многодетной семье из Германии

Обновлено в 15:52
Здоровье

Медики рассказали, чем опасен сон рядом с кошкой

Спать в одной постели с кошкой опасно для здоровья, считают медики.
Обновлено в 10:26
Футбол

«Зенит» снова отдал Лесового в аренду тульскому «Арсеналу»

«Зенит» и тульский «Арсенал» достигли соглашения о продлении аренды полузащитника Даниила Лесового до конца сезона-2019/20, сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.
Обновлено в 12:59
Политика

Итальянский вице-премьер выложил в Instagram фото с Путиным

Вице-премьер и глава МВД Италии Маттео Сальвини опубликовал в Instagram фото с российским президентом Владимиром Путиным, который приехал с визитом в Рим.
Обновлено в 17:05
Транспорт

ИПЕМ рассчитал цену билета на Hyperloop Москва—Петербург

ИПЕМ рассчитал цену билета на Hyperloop Москва—Петербург По расчетам ИПЕМ, строительство системы Hyperloop от Москвы до Петербурга в минимальной конфигурации обойдется даже несколько дешевле высокоскоростной магистрали (ВСМ) — в 1,18 трлн руб. против оценочной стоимости ВСМ в 1,5 трлн руб.
Обновлено в 13:33
Футбол

Лэмпард стал главным тренером «Челси»

Обновлено в 04:16
Космос

СМИ: К Земле мчится огромный астероид

Обновлено в 14:52
Политика

Путин уличил Зеленского в невыполнении предвыборных обещаний

Президент России Владимир Путин считает, что заявления украинского лидера Владимира Зеленского противоречат его обещаниям, которые он делал во время предвыборной кампании.
Обновлено в 14:31
Общество

«Вертолеты России» решили запустить аэротакси в Москве

Входящий в госкорпорацию «Ростех» холдинг «Вертолеты России» планирует запустить вертолетное такси в Москве и Подмосковье после 2025 г. Об этом РБК сообщила пресс-служба компании.
Обновлено в 12:41
Общество

В России разработали концепт плацкартного вагона без боковых мест

Компания «Вагонреммаш» разработала концепт нового плацкартного вагона без боковых полок и с более длинными местами.
Обновлено в 12:56
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Дуглас Сантос
Бразильский футболист
Бразильский футболист, защитник клуба «Гамбург» и сборной Бразилии. Участник Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное