Футбол
«Зенит» объявил о переходе бразильского защитника Дугласа СантосаRT на русском 15:50
Сине-бело-голубые и футбольный клуб «Гамбург» пришли к соглашению о переходе бразильского защитника. Договор с игроком рассчитан на пять лет.
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Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 18:16, Вашингтон
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Ранее РБК со ссылкой на копию письма министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой сообщило, что глава Минздрава обратилась в правительство с просьбой закупить для ФМБА французский самолет Falcon 7X вместо российского самолета Sukhoi SuperJet 100.
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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не стал комментировать заявление украинского полузащитника венгерского клуба "Халадаш" Юрия Габовды, который высказался в адрес российского клуба "Краснодар-2".
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Авиакомпания S7 Airlines начала тестировать систему распознавания лиц в московском аэропорту Домодедово.
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Спать в одной постели с кошкой опасно для здоровья, считают медики.
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«Зенит» снова отдал Лесового в аренду тульскому «Арсеналу»
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В России разработали концепт плацкартного вагона без боковых мест
Компания «Вагонреммаш» разработала концепт нового плацкартного вагона без боковых полок и с более длинными местами.
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