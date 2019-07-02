Футбол
«Зенит» объявил о переходе бразильского защитника Дугласа СантосаRT на русском вчера в 15:50
Сине-бело-голубые и футбольный клуб «Гамбург» пришли к соглашению о переходе бразильского защитника. Договор с игроком рассчитан на пять лет.
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Экономика
ФАС не одобрила сделку по приобретению «Трансфин-М»
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России отложила рассмотрение ходатайства "ТФМ-Гарант" по приобретению операторской и лизинговой компании "Трансфин-М".
Обновлено в 04:31
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В Екатеринбурге работница почты похитила 21 тысячу лотерейных билетов и получила выигрыши
Женщину обвинили в том, что она присвоила 21 тысячу лотерейных билетов на огромную сумму — больше двух миллионов рублей.
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Происшествия
В Казани задержали похитившую более 20 миллионов рублей кассиршу
В Казани на съемной квартире задержали кассиршу, подозреваемую в хищении 20 миллионов рублей у банка в Салавате, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Обновлено вчера в 18:39
Экономика
«Интергео» Михаила Прохорова просит 60 млрд руб. господдержки
Компания просит выделить 60 млрд руб. для строительства автодорог и линий электропередачи.
Обновлено вчера в 18:55
Армия и оружие
Военный эксперт высмеял план США по подчинению России
Военный эксперт Игорь Коротченко высмеял план главы ВВС США Дэвида Гольдфейна по подчинению России в случае попытки нападения.
Обновлено в 00:54
Транспорт
Росавтодор назвал срок увеличения лимита скорости на автомагистралях
Обновлено вчера в 20:00
Происшествия
Избивший ликвидатора Чернобыльской аварии подросток объяснился
Подросток, избивший в московском метро ликвидатора аварии на Чернобыльской АЭС Игоря Брехова, пожалел о своем поступке, начал страдать от панических атак и проблем с сердцем.
Обновлено в 02:55
Финансы
Рубль падает по отношению к доллару и евро
На открытии торгов на Московской бирже курс рубля падает по отношению к доллару и евро.
Обновлено 03 июля в 05:34
Экономика
Финская Neste продает «Татнефти» сеть из 75 АЗС в России
Финская корпорация Neste договорилась о продаже "Татнефти" сети из 75 автозаправочных станций (АЗС) и терминала в Санкт-Петербурге, говорится в сообщении "Татнефти".
Обновлено в 02:30
Политика
Минобороны назвало имена офицеров, погибших на подлодке
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Общество
Россиянам упростили оформление наследства
В России c 5 июля упростили порядок нотариального ведения наследственных дел.
Обновлено в 01:00
Армия и оружие
Российские военные доставили гумпомощь в Сирию. 4 июля
Представители российского Центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев доставили жителям Сирии порядка 2,5 тонн гуманитарной помощи.
Обновлено вчера в 04:27
Политика
На Украине арестовали экс-начальника ПВО бригады ДНР
На Украине суд арестовал экс-начальника противовоздушной обороны Славянской бригады самопровозглашённой Донецкой народной республики Владимира Цемаха.
Обновлено вчера в 22:30
Шоу-бизнес
Юрия Шатунова экстренно прооперировали
Певца Юрия Шатунова экстренно прооперировали в одной из больниц Москвы. Об этом сообщает «Комсомольская правда».
Обновлено вчера в 23:40
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов пришел на свадьбу рэпера T-killah на костылях
Футболист вместе с женой Анастасией Костенко погулял на свадьбе рэпера T-killah, который женился на телеведущей Марии Беловой.
Обновлено вчера в 10:13
Культура
Умер актер из сериала «Она написала убийство»
В Лос-Анджеле умер комедийный актер Арт Джонсон.
Обновлено вчера в 08:02
Происшествия
Задержана тетя пережившей пытки девочки из Ингушетии
Обновлено в 04:18
Происшествия
ФСБ сообщила о задержании подозреваемого в госизмене
«4 июля в рамках возбуждённого уголовного дела задержан гражданин Российской Федерации Александр Воробьёв, подозреваемый в совершении государственной измены», — приводит РИА Новости сообщение ФСБ.
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Транспорт
Изменились правила перевозки детей в автомобилях
Изменения произошли в правилах перевозки несовершеннолетних детей в автомобилях, сообщает otvprim.ru .
Обновлено вчера в 18:29
Политика
Правительство повысит оклады силовиков с 1 октября
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписaл постaновление об увеличении с 1 октября окладов военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел на 4,3%. Документ опубликован (*pdf) на сайте правительства.
Обновлено в 03:39
Авто
В Сети продемонстрировали уникальный УАЗ «Ермак» за 10 млн рублей
Обновлено вчера в 16:20
Политика
Пресс-служба Зеленского назвала Торонто столицей Канады
Обновлено вчера в 19:23
Общество
В Роструде разъяснили, как платить работающим за отпускников
Обязанности отпускника могут быть выполнены путем совмещения профессий, оформления временного перевода или совместительства.
Обновлено в 02:54
Шоу-бизнес
Алибасов рассказал, что именно спасло его при отравлении
Музыкальный продюсер Бари Алибасов поделился подробностями инцидента с отравлением и ответил на обвинения в инсценировке.
Обновлено в 03:44
Политика
Италия открыта для диалога с РФ, несмотря на позицию ЕС – премьер-министр
Глава итальянского правительства Джузеппе Конте заявил, что Рим открыт для диалога с Москвой, несмотря на сложную позицию Европейского союза в отношении РФ.
Обновлено в 04:15
Происшествия
Применение силы против подростка на акции за Голунова сочли нарушением
Останкинская межрайонная прокуратура внесла представление руководству отдела МВД по Алексеевскому району Москвы в связи с жестким задержанием подростка на несанкционированной акции 12 июня в поддержку журналиста Ивана Голунова.
Обновлено в 03:19
Транспорт
Аналитики рассчитали цену билета на Hyperloop «Москва-Петербург»
Проезд в Hyperloop смогут позволить только богачи. Аналитики подсчитали стоимость проезда в вакуумном поезде между Петербургом и Москвой.
Обновлено в 00:22
Армия и оружие
США перебросят беспилотники MQ-9 Reaper из Польши в Румынию
Обновлено вчера в 12:35
Армия и оружие
Россия начала учения в Черном море возле кораблей НАТО
Обновлено вчера в 22:11
Музыка
Ванесса Паради на концерте поставила зрителя на место
Ванесса Паради на концерте в Париже поставила на место зрителя, который начал драться, сообщает gala.fr.
Обновлено вчера в 17:14