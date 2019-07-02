Футбол
«Зенит» объявил о переходе бразильского защитника Дугласа СантосаRT на русском 15:50
Сине-бело-голубые и футбольный клуб «Гамбург» пришли к соглашению о переходе бразильского защитника. Договор с игроком рассчитан на пять лет.
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Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 22:47, Вашингтон
Происшествия
Псковскую журналистку внесли в список террористов и экстремистов
Росфинмониторинг включил псковскую журналистку и бывшего главного редактора «Псковской губернии» Светлану Прокопьеву в список террористов и экстремистов.
Обновлено в 12:24
Общество
Тельцам нужно беречь себя, а у Раков вырастут доходы
Окружающие в вас верят, следуйте их примеру. ТЕЛЕЦ Тельцам нужно беречь себя. Сегодня есть риск получить травму.
Обновлено в 08:28
Общество
Эмир Дубая подал в суд на сбежавшую от него в Лондон жену
Обновлено в 18:19
Общество
На Камчатке началось извержение вулкана Ключевской
Извержение вулкана Ключевского началось на Камчатке, сообщил Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.
Обновлено в 18:46
Общество
Названы суммы компенсаций фермерам в Иркутской области
Пострадавшим фермерам, огородникам и садоводам компенсируют потери посевов, земли и скота из регионального бюджета.
Обновлено в 22:04
Происшествия
Похороны погибших на «Лошарике» подводников пройдут в закрытом режиме
Похороны погибших на «Лошарике» подводников пройдут в закрытом режиме. По информации «Фонтанки», так решили родственники моряков.
Обновлено в 20:24
Происшествия
В Казани задержали кассиршу, сбежавшую с миллионами рублей
В Казани задержали кассиршу, подозреваемую в хищении 20 миллионов рублей у банка в Салавате, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Обновлено в 18:39
Шоу-бизнес
Меган Маркл пришла на Уимблдон поддержать Серену Уильямс
Минувшим днем Меган Маркл снова неожиданно вышла в свет.
Обновлено в 19:41
Армия и оружие
Россия начала учения в Черном море возле кораблей НАТО
Обновлено в 22:11
Спорт
Бразильский экс-губернатор заявил о взятках членам МОК Попову и Бубке
Бывший губернатор Рио-де-Жанейро Сержио Кабрал в ходе судебного заседания заявил, что некоторые члены Международного олимпийского комитета (МОК), включая россиянина Александра Попова и украинца Сергея Бубку, получили деньги за голоса на выборах столицы Олимпийских игр 2016 года, передает UOL.
Обновлено в 17:04
Происшествия
В Ингушетии избили семилетнюю девочку
Следственные органы Ингушетии возбудили уголовное дело о нанесении телесных повреждений семилетней девочке, сейчас она находится в реанимации, сообщает региональное СУСК.
Обновлено в 17:29
Происшествия
Причиной пожара на «Лошарике» могло стать короткое замыкание
По данным издания «Коммерсантъ», возгорание на атомной глубоководной станции АС-31 «Лошарик» в Баренцевом море, в результате которого погибли 14 моряков, отравившись продуктами горения, мог произойти из-за короткого замыкания в одном из распределительных щитов.
Обновлено в 02:45
Происшествия
Кокорина и Мамаева этапировали в колонию
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев из столичного СИЗО № 2 отправились в колонию, сообщил РИА Новости глава пресс-службы УФСИН по Москве Сергей Цыганков.
Обновлено в 07:48
Финансы
ЦБ в июле рассмотрит возможность снижения ключевой ставки
Глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что возможность снижения ключевой ставки будет рассмотрена на заседании совета директоров 26 июля.
Обновлено в 07:54
Происшествия
В Москве в результате падения дерева на детскую площадку погиб ребенок
Ребенок погиб после падения дерева на детскую площадку в Москве, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 05:34
Наука
«Штраф за материнство»: как стоит поддерживать женщин-ученых
Авторы обращения, лауреаты премии L’OREAL-UNESCO «Для женщин в науке» разных лет Анастасия Ефименко, Мария Логачева, Любовь Осминкина и Надежда Браже, рассказали в интервью Indicator.Ru, как им удалось этого добиться, что такое политика «остановки часов», как совместить научную карьеру и создание семьи и почему нужно поддерживать женщин в науке.
Обновлено вчера в 07:34
Политика
В пресс-службе Зеленского назвали Торонто столицей Канады
"Глава государства примет участие в Международной конференции по поддержке реформ в Украине, которая пройдет в столице Канады - Торонто", - говорилось в сообщении.
Обновлено в 20:32
Авто
Российский авторынок продолжил падение: итоги первого полугодия
По итогам первого полугодия 2019 года российский авторынок сократился на 2,4 процента, при этом наибольшее падение зафиксировано в мае.
Обновлено в 08:16
Шоу-бизнес
Известный промоутер рассказал, сколько зарабатывают российские звезды
Журналисты кр.ru поинтересовались у Сергея Лаврова, промоутера с 20-летним стажем, сколько заработал на этом празднике жизни артист и повторяет ли сегодня из российских звезд его успех.
Обновлено в 19:11
Политика
Обнародованы имена подводников, погибших в Баренцевом море
В среду вечером Министерство обороны опубликовало имена 14 моряков-подводников, погибших при пожаре на глубоководном аппарате в Баренцевом море.
Обновлено вчера в 13:15
Политика
Папа Римский попросил Путина молиться за него
Папа Римский Франциск после встречи с Владимиром Путиным в Ватикане попросил президента РФ молиться за него и поблагодарил за встречу.
Обновлено в 19:27
Политика
На Украине по делу о крушении МН17 арестован похищенный СБУ офицер ДНР
По данным СМИ, СБУ похитила его в городе Снежном (ДНР) и через коридор Каргил — Марьинка вывезла на Украину под видом парализованного.
Обновлено в 17:35
Экономика
«Интергео» Михаила Прохорова просит 60 млрд руб. господдержки
Компания просит выделить 60 млрд руб. для строительства автодорог и линий электропередачи.
Обновлено в 18:55
Происшествия
В Новой Москве автомобиль сбил людей на обочине
Обновлено в 16:20
Происшествия
В Краснодаре потушили пожар в пятиэтажке
Спасатели ликвидировали крупный пожар в пятиэтажном жилом доме в Краснодаре. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по региону.
Обновлено в 10:46
Армия и оружие
Погибшие подводники предотвратили страшную катастрофу
Глава военного ведомства только что вернулся из Североморска, где разбирался в трагической ситуации, в результате которой погибли 14 военно-морских офицеров, в том числе 7 капитанов 1 ранга и два Героя России.
Обновлено в 03:10