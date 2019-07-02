Футбол

«Зенит» объявил о переходе бразильского защитника Дугласа СантосаRT на русском 15:50

Сине-бело-голубые и футбольный клуб «Гамбург» пришли к соглашению о переходе бразильского защитника. Договор с игроком рассчитан на пять лет.
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Аршавин: «Надеюсь, в „Зените“ хорошо просмотрели Сантоса»

Sport24.ru20:42

Защитник «Гамбурга» Сантос летит в сторону «Зенита»

Metaratingsвчера в 16:15

Сантос перешел в «Зенит»

Бомбардир.ру15:36

«Зенит» опубликовал видео с медосмотра Дугласа Сантоса

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Медосмотр Дугласа Сантоса в «Зените»

Bobsoccer15:40

«Зенит» объявил о подписании защитника «Гамбурга» Дугласа Сантоса

Чемпионат15:37

Агент бразильского игрока прилетит на переговоры с «Зенитом»

Газета.Ru02 июля в 07:40
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Происшествия

Псковскую журналистку внесли в список террористов и экстремистов

Росфинмониторинг включил псковскую журналистку и бывшего главного редактора «Псковской губернии» Светлану Прокопьеву в список террористов и экстремистов.
Обновлено в 12:24
Общество

Тельцам нужно беречь себя, а у Раков вырастут доходы

Окружающие в вас верят, следуйте их примеру. ТЕЛЕЦ Тельцам нужно беречь себя. Сегодня есть риск получить травму.
Обновлено в 08:28
Армия и оружие

Военнослужащие народной милиции ЛНР сбили украинский беспилотник

Обновлено в 07:18
Общество

Эмир Дубая подал в суд на сбежавшую от него в Лондон жену

Обновлено в 18:19
Общество

На Камчатке началось извержение вулкана Ключевской

Извержение вулкана Ключевского началось на Камчатке, сообщил Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.
Обновлено в 18:46
Общество

Названы суммы компенсаций фермерам в Иркутской области

Пострадавшим фермерам, огородникам и садоводам компенсируют потери посевов, земли и скота из регионального бюджета.
Обновлено в 22:04
Происшествия

Похороны погибших на «Лошарике» подводников пройдут в закрытом режиме

Похороны погибших на «Лошарике» подводников пройдут в закрытом режиме. По информации «Фонтанки», так решили родственники моряков.
Обновлено в 20:24
Происшествия

В Казани задержали кассиршу, сбежавшую с миллионами рублей

В Казани задержали кассиршу, подозреваемую в хищении 20 миллионов рублей у банка в Салавате, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Обновлено в 18:39
Шоу-бизнес

Меган Маркл пришла на Уимблдон поддержать Серену Уильямс

Минувшим днем Меган Маркл снова неожиданно вышла в свет.
Обновлено в 19:41
Армия и оружие

Россия начала учения в Черном море возле кораблей НАТО

Обновлено в 22:11
Спорт

Бразильский экс-губернатор заявил о взятках членам МОК Попову и Бубке

Бывший губернатор Рио-де-Жанейро Сержио Кабрал в ходе судебного заседания заявил, что некоторые члены Международного олимпийского комитета (МОК), включая россиянина Александра Попова и украинца Сергея Бубку, получили деньги за голоса на выборах столицы Олимпийских игр 2016 года, передает UOL.
Обновлено в 17:04
Происшествия

В Ингушетии избили семилетнюю девочку

Следственные органы Ингушетии возбудили уголовное дело о нанесении телесных повреждений семилетней девочке, сейчас она находится в реанимации, сообщает региональное СУСК.
Обновлено в 17:29
Происшествия

Причиной пожара на «Лошарике» могло стать короткое замыкание

По данным издания «Коммерсантъ», возгорание на атомной глубоководной станции АС-31 «Лошарик» в Баренцевом море, в результате которого погибли 14 моряков, отравившись продуктами горения, мог произойти из-за короткого замыкания в одном из распределительных щитов.
Обновлено в 02:45
Происшествия

Кокорина и Мамаева этапировали в колонию

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев из столичного СИЗО № 2 отправились в колонию, сообщил РИА Новости глава пресс-службы УФСИН по Москве Сергей Цыганков.
Обновлено в 07:48
Финансы

ЦБ в июле рассмотрит возможность снижения ключевой ставки

Глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что возможность снижения ключевой ставки будет рассмотрена на заседании совета директоров 26 июля.
Обновлено в 07:54
Армия и оружие

Су-27 перехватил над Черным морем американский самолет-разведчик

Обновлено в 22:18
Происшествия

В Москве в результате падения дерева на детскую площадку погиб ребенок

Ребенок погиб после падения дерева на детскую площадку в Москве, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 05:34
Наука

«Штраф за материнство»: как стоит поддерживать женщин-ученых

Авторы обращения, лауреаты премии L’OREAL-UNESCO «Для женщин в науке» разных лет Анастасия Ефименко, Мария Логачева, Любовь Осминкина и Надежда Браже, рассказали в интервью Indicator.Ru, как им удалось этого добиться, что такое политика «остановки часов», как совместить научную карьеру и создание семьи и почему нужно поддерживать женщин в науке.
Обновлено вчера в 07:34
Политика

В пресс-службе Зеленского назвали Торонто столицей Канады

"Глава государства примет участие в Международной конференции по поддержке реформ в Украине, которая пройдет в столице Канады - Торонто", - говорилось в сообщении.
Обновлено в 20:32
Авто

Российский авторынок продолжил падение: итоги первого полугодия

По итогам первого полугодия 2019 года российский авторынок сократился на 2,4 процента, при этом наибольшее падение зафиксировано в мае.
Обновлено в 08:16
Общество

Для Сечина строят особняк необычной формы за 20 млрд рублей — Baza

Обновлено в 12:04
Шоу-бизнес

Известный промоутер рассказал, сколько зарабатывают российские звезды

Журналисты кр.ru поинтересовались у Сергея Лаврова, промоутера с 20-летним стажем, сколько заработал на этом празднике жизни артист и повторяет ли сегодня из российских звезд его успех.
Обновлено в 19:11
Политика

Обнародованы имена подводников, погибших в Баренцевом море

В среду вечером Министерство обороны опубликовало имена 14 моряков-подводников, погибших при пожаре на глубоководном аппарате в Баренцевом море.
Обновлено вчера в 13:15
Политика

Папа Римский попросил Путина молиться за него

Папа Римский Франциск после встречи с Владимиром Путиным в Ватикане попросил президента РФ молиться за него и поблагодарил за встречу.
Обновлено в 19:27
Политика

На Украине по делу о крушении МН17 арестован похищенный СБУ офицер ДНР

По данным СМИ, СБУ похитила его в городе Снежном (ДНР) и через коридор Каргил — Марьинка вывезла на Украину под видом парализованного.
Обновлено в 17:35
Общество

В Иркутской области из-за паводка эвакуировали семь детских лагерей

Обновлено в 12:40
Экономика

«Интергео» Михаила Прохорова просит 60 млрд руб. господдержки

Компания просит выделить 60 млрд руб. для строительства автодорог и линий электропередачи.
Обновлено в 18:55
Происшествия

В Новой Москве автомобиль сбил людей на обочине

Обновлено в 16:20
Происшествия

В Краснодаре потушили пожар в пятиэтажке

Спасатели ликвидировали крупный пожар в пятиэтажном жилом доме в Краснодаре. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по региону.
Обновлено в 10:46
Армия и оружие

Погибшие подводники предотвратили страшную катастрофу

Глава военного ведомства только что вернулся из Североморска, где разбирался в трагической ситуации, в результате которой погибли 14 военно-морских офицеров, в том числе 7 капитанов 1 ранга и два Героя России.
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Дуглас Сантос
Бразильский футболист
Бразильский футболист, защитник клуба «Гамбург» и сборной Бразилии. Участник Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро.
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