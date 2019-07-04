Футбол
«Зенит» объявил о переходе бразильского защитника Дугласа СантосаRT на русском 15:50
Сине-бело-голубые и футбольный клуб «Гамбург» пришли к соглашению о переходе бразильского защитника. Договор с игроком рассчитан на пять лет.
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