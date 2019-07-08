Футбол
«Зенит» объявил о переходе СуторминаRT на русском 13:15
Футболист Алексей Сутормин перешёл из «Оренбурга» в состав действующего чемпиона России — санкт-петербургского «Зенита». Как сообщает пресс-служба «Зенита», полузащитник Алексей Сутормин подписал контракт с клубом на три года с возможностью продления ещё на год.
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Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 19:48, Вашингтон
Наука
Робота научили аккуратно собирать салат
Обновлено в 11:34
Политика
Малахов обратился к Зеленскому после отмены телемоста
Обновлено в 18:23
Финансы
Азия рушится на торгах из-за США
В первой половине торговой сессии ведущие азиатские индексы снизились, сообщают СМИ.
Обновлено в 18:05
Шоу-бизнес
Ольга Орлова трогательно обратилась к покойной Жанне Фриске
Ольга опубликовала трогательный пост с архивной совместной с Жанной фотографией, сопроводив ее не менее трогательным стихом-обращением к покойной Фриске.
Обновлено в 05:28
Экономика
Спонсора «Своей игры» уличили в выводе денег в офшор
Канцелярский бренд и бывший спонсор интеллектуальной программы «Своя игра» Erich Krause перевел 298,3 млн руб. в фирму-однодневку на Кипре под видом оплаты рекламы в передаче.
Обновлено в 10:52
Происшествия
Пострадавших при пожаре на глубоководном аппарате выписали из больницы
Из военно-морского клинического госпиталя 1469 выписаны моряки-подводники, которые пострадали при пожаре на глубоководном аппарате в Баренцевом море.
Обновлено в 10:05
Политика
Пушков предложил способ реализации грузинского вина и воды
Свои вино и воду могут бесплатно отправить союзникам по НАТО - вряд ли те заплатят.
Обновлено в 18:22
Здоровье
В Кинешме руководство ЦРБ, профсоюз и коллектив обсудили проблемы здравоохранения
Собрался в присутствии руководства областного профсоюза медиков. Впрочем, сам отчет был кратким, что называется, говорили по существу.
Обновлено в 10:30
Происшествия
Врачи рассказали о состоянии избитой девочки из Ингушетии
Избитая в Ингушетии семилетняя девочка по-прежнему находится в тяжелом состоянии, рассказали в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля в понедельник, 8 июля.
Обновлено в 12:18
Политика
Авиасообщение между Россией и Грузией остановлено
Указ о временном запрете авиаперелетов между Россией и Грузией президент РФ Владимир Путин подписал еще 21 июня - на следующий день после начала массовых протестов в Тбилиси.
Обновлено вчера в 23:58
Авто
Седан Audi A8 переделали в пикап
Британец превратил Audi A8 первого поколения в ют – так в Австралии называют пикапы, созданные на базе легковых автомобилей.
Обновлено в 12:33
Транспорт
Накануне приезда врио с синегорцами поговорил вице-мэр
Как пояснил вице-мэр Александр Гринберг, в этом году проводится комплекс инженерных изысканий для дальнейшей разработки проектной документации на капитальный ремонт дорог, который планируют выполнить в 2020 году.
Обновлено в 18:38
Политика
Грузинский телеканал прекратил вещание после ругани в адрес Путина
Грузинский телеканал «Рустави 2», в эфире которого прозвучала нецензурная брань в адрес президента России Владимира Путина, приостановил свое вещание.
Обновлено в 00:59
Авто
Модернизированный пикап Nissan Navara начал покорять авторынок
На европейском рынке началась реализация обновленного пикапа Nissan Navara.
Обновлено в 15:25
Общество
Мэрия Москвы организует опрос о системе ритуальных услуг
Мэрия Москвы намерена организовать опрос об отношении горожан к системе ритуальных услуг, следует из данных на сайте госзакупок.
Обновлено в 14:54
Происшествия
Двух россиянок в тяжелом состоянии экстренно эвакуировали из Турции
Двух заболевших российских туристок, находившихся в тяжелом состоянии, экстренно эвакуировали из Турции бортом санавиации, сообщает Вестник АТОР со ссылкой на страховую компанию ERV.
Обновлено в 09:08
Космос
Уфологи на снимках марсохода Curiosity нашли «марсианскую птицу»
Сторонник теорий заговора изучил снимки NASA, сделанные их марсоходом Curiosity, и нашел на одном из них странный объект.
Обновлено в 03:24
Финансы
Рубль теряет позиции к доллару и евро
Рубль теряет позиции по отношению к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Обновлено в 03:26
Общество
В Вашингтоне затопило Белый дом и метро
Обновлено в 17:57
Происшествия
Сын «колбасного короля» погиб, врезавшись в такси на мотоцикле
Сын известного бизнесмена Владимира Маругова Александр, столкнувшийся накануне с машиной такси в Москве, скончался от полученных травм, передает ТАСС.
Обновлено в 07:51
Экономика
Почти 80% минеральной воды оказалось контрафактом
Доля контрафактной минеральной воды на прилавках российских магазинов уже приблизилась к 80%, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Обновлено в 10:44
Авто
Появились первые фотографии обновлённой Lada Largus
Первые экземпляры обновленного Lada Largus уже начали сходить с конвейера B0 еще в конце февраля 2019 года, а вот Cross-модификацию нанчут производить в течении недели.
Обновлено в 04:03
Игры
«Это всё он»: в скандале с G2A открываются новые грани
Казалось бы, как инди-разработчики, так и платформа G2A, против которой они выступают, давно уже выложили все карты на стол.
Обновлено в 16:00
Наука
Замороженный во льду полторы тысячи лет организм вернулся к жизни
Как только температура падает, растение резко теряет влагу, и лёд не может травмировать его.
Обновлено в 14:58
Экономика
«Ведомости» узнали о планах властей почти вдвое поднять акцизы на вино
В правительстве разработали законопроект, согласно которому с 2020 года в России должны повыситься ставки акцизов на вино.
Обновлено в 17:34
Политика
В Тбилиси начались столкновения между митингующими
В Тбилиси одновременно проходят четыре акции протеста. Об этом сообщает Sputnik Грузия. На центральном проспекте столицы проходят две акции.
Обновлено в 16:54