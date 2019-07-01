Футбол
«Зенит» объявил о переходе СуторминаRT на русском 13:15
Футболист Алексей Сутормин перешёл из «Оренбурга» в состав действующего чемпиона России — санкт-петербургского «Зенита». Как сообщает пресс-служба «Зенита», полузащитник Алексей Сутормин подписал контракт с клубом на три года с возможностью продления ещё на год.
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Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 22:53, Вашингтон
Политика
В охваченном протестами Тбилиси начались столкновения
Обновлено в 14:43
Авто
Появились первые фотографии обновлённой Lada Largus
Первые экземпляры обновленного Lada Largus уже начали сходить с конвейера B0 еще в конце февраля 2019 года, а вот Cross-модификацию нанчут производить в течении недели.
Обновлено в 04:03
Интернет
Instagram объявил о новых функциях по защите пользователей от травли
Социальная сеть Instagram объявила о новых функциях, которые направлены на борьбу с «онлайн-травлей».
Обновлено в 21:59
Авто
«Группа ГАЗ» защитила репутацию в суде
В суде обязали ответчика опровергнуть ложные сведения, распространив для СМИ новое письмо.
Обновлено в 05:44
Музыка
Музыканты записали песню в поддержку фигурантов дела «Нового величия»
Телеведущая Татьяна Лазарева опубликовала на своей странице в Facebook песню в поддержку фигурантов дела «Нового величия», которым вменяют организацию экстремистского сообщества.
Обновлено в 10:54
Политика
Кадыров отреагировал на слова оскорбившего Путина грузинского ведущего
Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на выходку грузинского телеведущего Георгия Габунии, который нецензурно оскорбил Владимира Путина в эфире телеканала "Рустави 2".
Обновлено в 14:29
Политика
Российские туристы передумали ехать в Грузию
Туристы из России стали массово отказываться от брони в отелях Грузии после скандала на грузинском телевидении, где ведущий обматерил Владимира Путина.
Обновлено в 15:48
Общество
В Роструде перечислили причины для отказа работнику в отпуске
В Роструде подчеркнули, что работодатели не имеют права не предоставлять ежегодный отпуск в течение двух лет подряд, а также не предоставлять его работникам младше 18 лет или тем, кто работает на вредных для здоровья предприятиях.
Обновлено в 21:20
Общество
Алтайский министр озвучил главную проблему российского образования
Министр образования и науки Алтайского края Максим Костенко поделился своим мнением по поводу того, что является главной проблемой российского образования.
Обновлено в 19:36
Политика
Объединяются Челябинская, Свердловская области и Башкортостан
Свои подписи под документом оставили главы Свердловской и Челябинской областей Евгений Куйвашев и Алексей Текслер и и.о. заместителя премьер-министра Башкортостана Раиф Абдразимов.
Обновлено в 14:22
Общество
Военные химики начали дезинфекцию системы водоснабжения в Тулуне
Подразделения радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) приступили к дезинфекции повреждённой паводком системы водоснабжения в Тулуне.
Обновлено в 22:29
Происшествия
20-летняя российская гандболистка погибла в Польше
Игрок сборной России по пляжному гандболу Екатерина Королева погибла в Польше.
Обновлено в 07:58
Происшествия
Избитой девочке из Ингушетии удалят правую кисть
Уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова сообщила, что семилетней девочке из Ингушетии придётся ампутировать руку.
Обновлено в 11:08
Шоу-бизнес
Сара Джессика Паркер хотела уйти из «Секса» из-за домогательств
Американская кинозвезда Сара Джессика Паркер призналась, что на съёмочной площадке культового сериала "Секс в большом городе" ей довелось столкнуться с излишними проявлениями внимания со стороны одного из именитых коллег.
Обновлено в 07:43
Экономика
Минстрой увеличил стоимость жилья в России
Во втором полугодии 2019 года "официальная" стоимость квадратного метра жилья в среднем по стране составит 45,133 тысячи рублей.
Обновлено в 18:20
Наука
Жизнь после смерти. Ученые объяснили, что происходит в загробном мире
Загробный опыт находит научное объяснение В 2017 году специалисты из Льежского университета (Бельгия) изучали письменные свидетельства 154 пациентов, переживших клиническую смерть.
Обновлено вчера в 01:00
Политика
Раскрыты огромные убытки Грузии из-за санкций Москвы
Депутат Госдумы Геннадий Онищенко заявил, что из-за российских санкций Грузия потеряет около $1 млрд, сообщают "Известия".
Обновлено в 21:32
Общество
Сбербанк рассказал, в каких странах опасно пользоваться банкоматами
Сбербанк рассказал, в каких странах опасно пользоваться банкоматами из-за высокого риска стать жертвой скимминга.
Обновлено в 21:22
Происшествия
В Абхазии девять человек пострадали в ДТП с маршруткой
Девять человек, в числе которых граждане России, пострадали в столкновении маршрутного микроавтобуса и иномарки в Абхазии, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе МВД Абхазии.
Обновлено в 18:38
Экономика
В США в сентябре может произойти дефолт
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце мая американский министр финансов Стивен Мнучин заявил, что потолок госдолга нужно поднять в ближайшее время.
Обновлено в 22:31
Политика
Мадуро начал переговоры с венесуэльской оппозицией
Обновлено в 22:22
Экономика
Спонсора «Своей игры» уличили в выводе денег в офшор
Канцелярский бренд и бывший спонсор интеллектуальной программы «Своя игра» Erich Krause перевел 298,3 млн руб. в фирму-однодневку на Кипре под видом оплаты рекламы в передаче.
Обновлено в 10:52
Происшествия
Мужчина упал с парящего моста в «Зарядье»
Обновлено в 12:40
Наука
Лучшее за день. 8 июля
Indicator.Ru публикует топ-10 самых читаемых статей «КиберЛенинки» за июнь — о видеоиграх как искусстве, гендерной системе СССР и этике российских чиновников.
Обновлено в 16:43
Политика
Новый премьер-министр Греции принял присягу
Ранее президент страны Прокопис Павлопулос предал Кириакосу Мицотакису мандат на формирование нового правительства, поскольку Новая демократия победила на парламентских выборах.
Обновлено в 07:14
Политика
Зеленский назвал телемост Украина-Россия провокацией
Проведение телемоста Украина-Россия призвано разделить украинцев, заявил президент Украины Владимир Зеленский в Facebook.
Обновлено в 10:31
Футбол
Мунтяну: с Я. Хаджи «Спартак» сможет бороться за чемпионство
Румынский тренер Доринел Мунтяну, известный в России по работе с саранской «Мордовией» и краснодарской «Кубанью», поделился мнением о возможном переходе полузащитника «Вииторула» Яниса Хаджи в московский «Спартак».
Обновлено в 20:54