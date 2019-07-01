Футбол

«Зенит» объявил о переходе СуторминаRT на русском 13:15

Футболист Алексей Сутормин перешёл из «Оренбурга» в состав действующего чемпиона России — санкт-петербургского «Зенита». Как сообщает пресс-служба «Зенита», полузащитник Алексей Сутормин подписал контракт с клубом на три года с возможностью продления ещё на год.
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Сутормин перешел в «Зенит» из «Рубина», в котором пробыл 9 дней

Gazeta.SPb13:52

Форвард «Рубина» Алексей Сутормин официально стал игроком питерского «Зенита»

Татар-информ13:45

Сутормин - "Рубину": "Спасибо за прекрасную неделю!"

Спорт-Экспресс16:59

«Рубин» поблагодарил Сутормина после перехода в «Зенит». Он провел одну тренировку и товарищеский матч

Бомбардир.ру13:46

«Рубин» попрощался с Суторминым, показав его «богатую» историю в клубе

Soccer.ru13:38

Наши клубы научились смеяться над собой. «Зенит» и «Рубин» иронично представили переход Сутормина

Sports.ru15:08

«Зенит» поздравляет с возвращением в команду полузащитника Алексея Сутормина

Невские Новости13:49
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Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 22:53, Вашингтон
Политика

В охваченном протестами Тбилиси начались столкновения

Обновлено в 14:43
Авто

Появились первые фотографии обновлённой Lada Largus

Первые экземпляры обновленного Lada Largus уже начали сходить с конвейера B0 еще в конце февраля 2019 года, а вот Cross-модификацию нанчут производить в течении недели.
Обновлено в 04:03
Интернет

Instagram объявил о новых функциях по защите пользователей от травли

Социальная сеть Instagram объявила о новых функциях, которые направлены на борьбу с «онлайн-травлей».
Обновлено в 21:59
Авто

«Группа ГАЗ» защитила репутацию в суде

В суде обязали ответчика опровергнуть ложные сведения, распространив для СМИ новое письмо.
Обновлено в 05:44
Происшествия

Муж сотрудницы банка из Башкирии проиграл украденные 20 млн рублей

Обновлено в 20:41
Музыка

Музыканты записали песню в поддержку фигурантов дела «Нового величия»

Телеведущая Татьяна Лазарева опубликовала на своей странице в Facebook песню в поддержку фигурантов дела «Нового величия», которым вменяют организацию экстремистского сообщества.
Обновлено в 10:54
Политика

Кадыров отреагировал на слова оскорбившего Путина грузинского ведущего

Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на выходку грузинского телеведущего Георгия Габунии, который нецензурно оскорбил Владимира Путина в эфире телеканала "Рустави 2".
Обновлено в 14:29
Политика

Российские туристы передумали ехать в Грузию

Туристы из России стали массово отказываться от брони в отелях Грузии после скандала на грузинском телевидении, где ведущий обматерил Владимира Путина.
Обновлено в 15:48
Общество

В Роструде перечислили причины для отказа работнику в отпуске

В Роструде подчеркнули, что работодатели не имеют права не предоставлять ежегодный отпуск в течение двух лет подряд, а также не предоставлять его работникам младше 18 лет или тем, кто работает на вредных для здоровья предприятиях.
Обновлено в 21:20
Общество

Алтайский министр озвучил главную проблему российского образования

Министр образования и науки Алтайского края Максим Костенко поделился своим мнением по поводу того, что является главной проблемой российского образования.
Обновлено в 19:36
Политика

Объединяются Челябинская, Свердловская области и Башкортостан

Свои подписи под документом оставили главы Свердловской и Челябинской областей Евгений Куйвашев и Алексей Текслер и и.о. заместителя премьер-министра Башкортостана Раиф Абдразимов.
Обновлено в 14:22
Общество

Военные химики начали дезинфекцию системы водоснабжения в Тулуне

Подразделения радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) приступили к дезинфекции повреждённой паводком системы водоснабжения в Тулуне.
Обновлено в 22:29
Происшествия

Сына Михаила Музраева обвиняют в неповиновении сотрудникам ФСБ

Обновлено в 12:50
Происшествия

20-летняя российская гандболистка погибла в Польше

Игрок сборной России по пляжному гандболу Екатерина Королева погибла в Польше.
Обновлено в 07:58
Происшествия

Избитой девочке из Ингушетии удалят правую кисть

Уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова сообщила, что семилетней девочке из Ингушетии придётся ампутировать руку.
Обновлено в 11:08
Шоу-бизнес

Сара Джессика Паркер хотела уйти из «Секса» из-за домогательств

Американская кинозвезда Сара Джессика Паркер призналась, что на съёмочной площадке культового сериала "Секс в большом городе" ей довелось столкнуться с излишними проявлениями внимания со стороны одного из именитых коллег.
Обновлено в 07:43
Экономика

Минстрой увеличил стоимость жилья в России

Во втором полугодии 2019 года "официальная" стоимость квадратного метра жилья в среднем по стране составит 45,133 тысячи рублей.
Обновлено в 18:20
Наука

Жизнь после смерти. Ученые объяснили, что происходит в загробном мире

Загробный опыт находит научное объяснение В 2017 году специалисты из Льежского университета (Бельгия) изучали письменные свидетельства 154 пациентов, переживших клиническую смерть.
Обновлено вчера в 01:00
Политика

Раскрыты огромные убытки Грузии из-за санкций Москвы

Депутат Госдумы Геннадий Онищенко заявил, что из-за российских санкций Грузия потеряет около $1 млрд, сообщают "Известия".
Обновлено в 21:32
Происшествия

Житель Курска отсудил у Минфина 2 млн рублей за пропавший клад

Обновлено в 21:41
Общество

Сбербанк рассказал, в каких странах опасно пользоваться банкоматами

Сбербанк рассказал, в каких странах опасно пользоваться банкоматами из-за высокого риска стать жертвой скимминга.
Обновлено в 21:22
Происшествия

В Абхазии девять человек пострадали в ДТП с маршруткой

Девять человек, в числе которых граждане России, пострадали в столкновении маршрутного микроавтобуса и иномарки в Абхазии, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе МВД Абхазии.
Обновлено в 18:38
Экономика

В США в сентябре может произойти дефолт

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце мая американский министр финансов Стивен Мнучин заявил, что потолок госдолга нужно поднять в ближайшее время.
Обновлено в 22:31
Политика

Мадуро начал переговоры с венесуэльской оппозицией

Обновлено в 22:22
Экономика

Спонсора «Своей игры» уличили в выводе денег в офшор

Канцелярский бренд и бывший спонсор интеллектуальной программы «Своя игра» Erich Krause перевел 298,3 млн руб. в фирму-однодневку на Кипре под видом оплаты рекламы в передаче.
Обновлено в 10:52
Происшествия

Мужчина упал с парящего моста в «Зарядье»

Обновлено в 12:40
Наука

Лучшее за день. 8 июля

Indicator.Ru публикует топ-10 самых читаемых статей «КиберЛенинки» за июнь — о видеоиграх как искусстве, гендерной системе СССР и этике российских чиновников.
Обновлено в 16:43
Политика

Новый премьер-министр Греции принял присягу

Ранее президент страны Прокопис Павлопулос предал Кириакосу Мицотакису мандат на формирование нового правительства, поскольку Новая демократия победила на парламентских выборах.
Обновлено в 07:14
Политика

Зеленский назвал телемост Украина-Россия провокацией

Проведение телемоста Украина-Россия призвано разделить украинцев, заявил президент Украины Владимир Зеленский в Facebook.
Обновлено в 10:31
Футбол

Мунтяну: с Я. Хаджи «Спартак» сможет бороться за чемпионство

Румынский тренер Доринел Мунтяну, известный в России по работе с саранской «Мордовией» и краснодарской «Кубанью», поделился мнением о возможном переходе полузащитника «Вииторула» Яниса Хаджи в московский «Спартак».
Обновлено в 20:54
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