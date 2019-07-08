Футбол

«Зенит» объявил о переходе СуторминаRT на русском вчера в 13:15

Футболист Алексей Сутормин перешёл из «Оренбурга» в состав действующего чемпиона России — санкт-петербургского «Зенита». Как сообщает пресс-служба «Зенита», полузащитник Алексей Сутормин подписал контракт с клубом на три года с возможностью продления ещё на год.
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Из «Рубина» в «Зенит»: как Сутормин «повторяет» памятную историю с Бухаровым

БИЗНЕС Online01:55

Сутормин – «Рубину»: Спасибо за прекрасную неделю

Советский спорт02:52

Сутормин поблагодарил «Рубин» за проведенное в команде время. Речь идет о неделе

Матч ТВвчера в 20:18

Сутормин — «Рубину»: «Спасибо за прекрасную неделю!»

Sports.ru01:26

Трансфер Сутормина — самый позорный в нашем футболе. «Зенит» губит репутацию и провоцирует хейт

Sport24.ruвчера в 15:50

Сутормин — «Рубину»: спасибо за прекрасную неделю!

Чемпионатвчера в 19:13

Сутормин - "Рубину": "Спасибо за прекрасную неделю!"

Спорт-Экспрессвчера в 16:59
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Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 04:55, Вашингтон
Политика

Савченко заявила о намерении провести предвыборную агитацию в ДНР

Депутат Верховной рады Надежда Савченко планирует провести предвыборную агитацию на подконтрольной Киеву части Донбасса и территории самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР).
Обновлено в 02:41
Гаджеты

Процессоры AMD Ryzen 2000 и видеокарты Radeon RX 5700 подешевели

Цены на видеокарты Radeon RX 5700 снизил сам производитель накануне старта их продаж, который запланирован на 7 июля.
Обновлено 07 июля в 10:49
Политика

Гройсман обвинил Порошенко в скандале на саммите Украина-ЕС

Глава правительства Украины Владимир Гройсман заявил, что бывший глава государства Петр Порошенко виновен в скандале с участием действующего вице-премьера Иванны Климпуш-Цинцадзе, которую не пустили на саммит Украина-ЕС.
Обновлено в 03:48
Общество

На Урале воспитательница детсада заставила есть ребенка обед с пола

В Свердловской области пятилетнюю девочку воспитательница в детском саду заставила съесть еду, которая предварительно побывала на полу.
Обновлено в 02:43
Экономика

Forbes назвал самых богатых депутатов и чиновников в России

Обновлено в 04:03
Происшествия

В Анапе реаниматолога заподозрили в смерти девочки от перитонита

По данным следствия, в ночь на 15 мая 2018 года в приемное отделение детской горбольницы Анапы доставили восьмилетнюю девочку с диагнозом ОРЗ, гипертермический синдром, фебрильные судороги.
Обновлено в 03:59
Происшествия

Один из входов на станцию метро «Девяткино» закрыли из-за ливня

В Петербург вновь пришли сильные дожди. Очевидцы сообщили о том, что на станции метро "Девяткино" случилась серьезная протечка из-за дождя.
Обновлено в 04:11
Политика

Пушков рассказал, куда теперь Грузия может отправить своё вино

В Грузии доигрались, пусть свои вино и воду теперь отправляют в НАТО, только я сильно сомневаюсь, что они за это заплатят.
Обновлено в 04:07
Политика

В Тбилиси начались столкновения между митингующими

В Тбилиси одновременно проходят четыре акции протеста. Об этом сообщает Sputnik Грузия. На центральном проспекте столицы проходят две акции.
Обновлено вчера в 16:54
Политика

Грузинский телеканал прекратил вещание после мата в адрес Путина

В эфир не выходит "Рустави 2". В руководстве телекомпании объяснили, что это связано с ситуацией, которая возникла после оскорбительных высказываний одного из ведущих в адрес президента России Владимира Путина и его родственников.
Обновлено 07 июля в 21:05
Происшествия

Муж сотрудницы банка из Башкирии проиграл украденные 20 млн рублей

Обновлено вчера в 20:41
Наука

В Армении собираются восстановить уникальный радиооптический телескоп

В Армении собираются восстановить единственный в мире радиооптический телескоп, способный обозревать небо сразу в двух диапазонах.
Обновлено 07 июля в 03:34
Экономика

Стали известны главные способы похищения денег со счетов россиян

Главной причиной потери денег с банковских счетов стала беспечность граждан, сообщают "Известия" со ссылкой на доклад Центробанка.
Обновлено в 00:56
Общество

В Смоленске обнаружили останки соратника Наполеона

Если ДНК-экспертиза подтвердит личность генерала Гюдена, останки будут перезахоронены во Франции.
Обновлено в 03:43
Экономика

Рынок труда США развернул американские индексы вниз

Индекс крупнейших компаний США S & P 500 в понедельник, 8 июля, снизился на 0,5%.
Обновлено в 02:05
Происшествия

В Польше найдена мертвой 20-летняя гандболистка сборной России

Обновлено вчера в 07:53
Авто

Hyundai анонсировал новую модель тизером

Первое тизерное изображение модели, которая «предложит покупателю совершенно новый дизайн экстерьера и салона, передовые функции безопасности и мультимедиа», корейский автопроизводитель опубликовал в своих социальных сетях.
Обновлено в 02:50
Происшествия

В массовой драке с участием женщин в Петербурге пострадали трое

Массовая драка с участием представителей сразу нескольких государств, среди которых находились женщины, произошла во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга.
Обновлено в 03:40
Происшествия

Три участника ИГ осуждены за попытку теракта в московском регионе

Московский окружной военный суд во вторник вынес приговор трем сторонникам "Исламского государства" (запрещено в России) за участие в террористическом сообществе, попытку теракта и вербовку сторонников.
Обновлено в 03:57
Происшествия

Житель Курска отсудил у Минфина 2 млн рублей за пропавший клад

Суд выслушал все стороны и признал требования господина Снегирева законными. С Минфина предстоит взыскать 2 млн 152 тыс. 284 руб.
Обновлено вчера в 21:41
Политика

Сенатор от Челябинской области уходит из Совфеда

Зампред комитета Совфеда по регламенту Сергей Мамедов рассказал, что сенатор от Челябинской области Ирина Гехт подала заявление о досрочном превращении сенаторских полномочий.
Обновлено в 03:42
Недвижимость

Московский рынок складской недвижимости побил шестилетний рекорд

Общий объем предложения складской недвижимости в Московском регионе по итогам первого полугодия 2019 года достиг 14,9 млн кв. м. Больше половины (52%) площади всех введенных площадей приходится на спекулятивные проекты.
Обновлено в 04:46
Интернет

Instagram анонсировал новые функции для борьбы с травлей в интернете

Обновлено в 01:08
Общество

Стало известно о предложении Ассанжу сбежать в Россию

Испанское частное охранное агентство, которое занималось безопасностью посольства Эквадора в Великобритании в 2012-2018 годах, вело слежку за основателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем.
Обновлено в 03:49
Гаджеты

Назван главный недостаток экранов современных смартфонов

Производителям смартфонов следует решить проблему поведения дисплеев в условиях естественного освещения, сообщает Ice Univerce со ссылкой на заявление Раймонда Сонейры, основателя компании DisplayMate, которая занята тестированием экранов и выпуском оборудования для их калибровки.
Обновлено в 04:43
Общество

Роспотребнадзор назвал опасные для здоровья сферы деятельности

Ранее в Роструде назвали строительство самой травмоопасной сферой деятельности.
Обновлено в 02:55
Футбол

«Краснодар» представил форму на новый сезон

Футбольный клуб "Краснодар" представил новую форму на сезон-2019/20, первый комплект которой выполнен в "калейдоскопическом стиле".
Обновлено в 03:39
Общество

Минсельхоз заявил о массовой гибели пчел в регионах

Минсельхоз обеспокоен массовой гибелью пчел в 14 регионах, включая Татарстан.
Обновлено в 04:16
Энергетика

«Нафтогаз» раскрыл детали нового иска «Газпрома» в арбитраже

«Нафтогаз» считает пересмотр решения Стокгольмского арбитража по транзитному контракту с «Газпромом» одним из существенных рисков для потенциальных инвесторов в долговые инструменты.
Обновлено в 04:36
Политика

Малахов обратился к Зеленскому после отмены телемоста

Обновлено вчера в 18:23
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Российский футболист, полузащитник клуба «Рубин».
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