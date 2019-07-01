Футбол

«Зенит» объявил о переходе СуторминаRT на русском 13:15

Футболист Алексей Сутормин перешёл из «Оренбурга» в состав действующего чемпиона России — санкт-петербургского «Зенита». Как сообщает пресс-служба «Зенита», полузащитник Алексей Сутормин подписал контракт с клубом на три года с возможностью продления ещё на год.
Читать в источнике
Обсудить

Подробнее о событии

Алексей Сафонов: История Сутормина напомнила, как загребал игроков хоккейный ЦСКА

Советский спорт14:56

"Рубин" поблагодарил Сутормина: "Спасибо за всё, Алексей!"

Sport.ru14:29

Всё, что нужно знать о переходе Алексея Сутормина в «Зенит»

Чемпионат14:05

Сутормин стал игроком «Зенита»

Sportbox.RU13:03

Сутормин подписал с «Зенитом» 3-летний контракт

Metaratings13:02

Наши клубы научились смеяться над собой. «Зенит» и «Рубин» иронично представили переход Сутормина

Sports.ru15:08

Сутормин стал игроком «Зенита»

Матч ТВ13:03
Показать все источники
Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 15:19, Вашингтон
Футбол

Сутормин рассказал подробности перехода из «Рубина» в «Зенит»

Позже СМИ сообщили, что разобраться с переходом Алексея Сутормина из «Оренбурга» в «Рубин» попросил главный тренер «Зенита» Сергей Семак.
Обновлено в 14:51
Политика

Кадыров предложил наказать оскорбившего Путина грузинского ведущего

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале отреагировал на слова грузинского телеведущего Георгия Габунии, который в прямом эфире обругал матом президента России Владимира Путина.
Обновлено в 14:50
Футбол

Набиуллин продолжит карьеру в «Сочи»

«Зенит» объявил о переходе защитника Эльмира Набиуллина в «Сочи».
Обновлено в 14:12
Политика

Российские туристы начали массово отменять брони в гостиницах Грузии

Российские туристы начали массово отменять брони в гостиницах в Батуми, Кутаиси, и районе Кахетия после отмены полетов российских авиакомпаний в Грузию, заявила глава Национального агентства туризма Грузии Мариям Квривишвили.
Обновлено в 04:56
Происшествия

В «Зарядье» мужчина прыгнул с Парящего моста на автомобиль

Обновлено в 13:59
Политика

СНБО Украины раздал «секретные» поручения из-за телемоста

Секретарь СНБО Украины Александр Данилюк сообщил на своей страницы в facebook, что Совет нацбезопасности провел экстренное совещание в связи с планами телеканала NewsOne провести телемост с Россией.
Обновлено в 14:25
Политика

Около сотни человек перекрыли дорогу у здания телеканала NewsOne в Киеве

Обновлено в 14:10
Политика

Зеленский предложил внести изменения в порядок выплат пенсий жителям Донбасса

Президент Украины Зеленский предложил внести изменения в порядок выплаты пенсий и социальных пособий жителям ДНР и ЛНР, а также упростить порядок провоза товаров с Украины в Народные Республики.
Обновлено в 12:41
Футбол

Тадич продлил контракт с «Аяксом»

Полузащитник Душан Тадич продлил на один год контракт с "Аяксом", сообщает официальный Twitter амстердамского клуба.
Обновлено в 11:54
Происшествия

Суд продлил домашний арест Майкла Калви

"Суд постановил: ходатайство следствия удовлетворить, продлить обвиняемому Калви меру пресечения в виде домашнего ареста на три месяца, до 13 октября", - огласил решение судья Артур Карпов.
Обновлено в 11:15
Политика

ПА ОБСЕ приняла итоговую декларацию с критикой России

Парламентская ассамблея Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ) приняла итоговую декларацию, в которой содержатся тезисы о непризнании Крыма частью РФ, критика проектов «Северный поток-2» и «Турецкий поток», а также призыв к Москве отказаться от признания независимости Абхазии и Южной Осетии.
Обновлено в 07:20
Происшествия

Семья из Курска отсудила у Минфина 2 млн рублей за исчезнувший клад

В понедельник суд встал на сторону Галины и Александра Снегиревых и обязал Минфин выплатить им в общей сложности 2,2 млн рублей - 50% от стоимости клада.
Обновлено в 10:44
Общество

В небе над Петербургом появилась двойная радуга

Сегодня вечером, 8 июля в небе над Северной столицей заметили сразу две радуги. Об этом пишут очевидцы в соцсетях.
Обновлено в 13:56
Происшествия

Полиция задержала угрожавшего взорвать гранату должника в Москве

Сотрудники Федеральной службы судебных приставов прибыли к 40-летнему должнику по ипотеке, но мужчина, задолжавший банку 300 тыс. рублей, забаррикадировался в квартире и угрожал взорвать гранату, если к нему кто-нибудь войдет.
Обновлено в 09:20
Финансы

Сбербанк снизил ставки по вкладам

Максимальная ставка по валютным вкладам составляет на сегодняшний день 1,35% годовых при условии вложения 20 тысяч долларов на срок от одного до двух лет.
Обновлено в 05:42
Транспорт

В Вашингтоне метро и Белый дом затопило из-за ливня

Обновлено в 11:49
Политика

МИД КНР оценил отношения между Пекином и Вашингтоном

Дипломат добавил, что, когда дело касается отношений двух стран, сотрудничество всегда лучше, чем конфликты, а диалог предпочтительнее, чем конфронтация.
Обновлено в 12:39
Политика

Зеленский не видит проблему в статусе русского языка для Донбасса

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что не исключает возможность заполнения документов в Донбассе на русском языке.
Обновлено в 14:16
Авто

Стала известна российская цена на новый китайский пикап JAC T6

1 сентября 2019 года китайский JAC привезет в Россию свой новый пикап T6.
Обновлено в 01:27
Политика

Трамп заявил, что США больше не будут иметь дело с послом Британии

Ранее СМИ передавали, что МИД Британии организует внутреннее расследование в связи с утечкой содержания писем Дэррока, в которых он называет представителей администрации Трампа некомпетентными и беспомощными.
Обновлено в 15:00
Политика

В центре Тбилиси начались столкновения

В Тбилиси на проспекте Руставели проходят две акции протеста, которые разделяет кордон полиции.
Обновлено в 13:20
Футбол

Экс-защитник «Спартака» Сухи перешёл в «Аугсбург»

Обновлено в 11:46
Политика

Мицотакис принял присягу в качестве нового премьера Греции

Лидер консервативной партии "Новая демократия" Киириакос Мицотакис принял присягу в качестве нового премьер-министра Греции.
Обновлено в 06:13
Футбол

Неймар не явился на предсезонку. «ПСЖ» сообщил, что примет меры

«ПСЖ» отмечает, что Неймар не явился в согласованное время и место. Это случилось без предварительного разрешения клуба.
Обновлено в 13:14
Космос

Роскосмос запустил программу набора космонавтов

Российская космическая корпорация Роскосмос объявила о старте программы по отбору кандидатов в космонавты.
Обновлено в 12:16
Авто

Стала известна цена лимузина Aurus

«Точная цена на Aurus для коммерческих заказчиков будет озвучена в день открытия шоурума, предварительно она будет около 18 миллионов рублей», – заявил глава минпромторга агентству Reuters.
Обновлено в 04:52
Происшествия

Из Турции экстренно эвакуировали двух заболевших туристок из России

Обновлено в 12:50
Футбол

Нобоа заменили в перерыве матча с «Локомотивом»

В перерыве в составе санкт-петербуржцев произошла замена: полузащитник Кристиан Нобоа поменял Александра Ерохина.
Обновлено 06 июля в 13:20
Политика

Лукашенко оценил предложение Зеленского о встрече с Путиным в Минске

Глава Белоруссии Александр Лукашенко оценил предложение украинского лидера Владимира Зеленского о проведении встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Минске.
Обновлено в 09:00
Политика

СМИ сообщили об отставке губернатора Орлова в ближайшее время

Губернатор Архангельской области Игорь Орлов осенью 2019 года может уйти в отставку, сообщает РБК.
Обновлено в 04:09
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное