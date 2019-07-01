Футбол
«Зенит» объявил о переходе СуторминаRT на русском 13:15
Футболист Алексей Сутормин перешёл из «Оренбурга» в состав действующего чемпиона России — санкт-петербургского «Зенита». Как сообщает пресс-служба «Зенита», полузащитник Алексей Сутормин подписал контракт с клубом на три года с возможностью продления ещё на год.
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Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 15:19, Вашингтон
Футбол
Сутормин рассказал подробности перехода из «Рубина» в «Зенит»
Позже СМИ сообщили, что разобраться с переходом Алексея Сутормина из «Оренбурга» в «Рубин» попросил главный тренер «Зенита» Сергей Семак.
Обновлено в 14:51
Политика
Кадыров предложил наказать оскорбившего Путина грузинского ведущего
Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале отреагировал на слова грузинского телеведущего Георгия Габунии, который в прямом эфире обругал матом президента России Владимира Путина.
Обновлено в 14:50
Футбол
Набиуллин продолжит карьеру в «Сочи»
«Зенит» объявил о переходе защитника Эльмира Набиуллина в «Сочи».
Обновлено в 14:12
Политика
Российские туристы начали массово отменять брони в гостиницах Грузии
Российские туристы начали массово отменять брони в гостиницах в Батуми, Кутаиси, и районе Кахетия после отмены полетов российских авиакомпаний в Грузию, заявила глава Национального агентства туризма Грузии Мариям Квривишвили.
Обновлено в 04:56
Политика
СНБО Украины раздал «секретные» поручения из-за телемоста
Секретарь СНБО Украины Александр Данилюк сообщил на своей страницы в facebook, что Совет нацбезопасности провел экстренное совещание в связи с планами телеканала NewsOne провести телемост с Россией.
Обновлено в 14:25
Политика
Зеленский предложил внести изменения в порядок выплат пенсий жителям Донбасса
Президент Украины Зеленский предложил внести изменения в порядок выплаты пенсий и социальных пособий жителям ДНР и ЛНР, а также упростить порядок провоза товаров с Украины в Народные Республики.
Обновлено в 12:41
Футбол
Тадич продлил контракт с «Аяксом»
Полузащитник Душан Тадич продлил на один год контракт с "Аяксом", сообщает официальный Twitter амстердамского клуба.
Обновлено в 11:54
Происшествия
Суд продлил домашний арест Майкла Калви
"Суд постановил: ходатайство следствия удовлетворить, продлить обвиняемому Калви меру пресечения в виде домашнего ареста на три месяца, до 13 октября", - огласил решение судья Артур Карпов.
Обновлено в 11:15
Политика
ПА ОБСЕ приняла итоговую декларацию с критикой России
Парламентская ассамблея Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ) приняла итоговую декларацию, в которой содержатся тезисы о непризнании Крыма частью РФ, критика проектов «Северный поток-2» и «Турецкий поток», а также призыв к Москве отказаться от признания независимости Абхазии и Южной Осетии.
Обновлено в 07:20
Происшествия
Семья из Курска отсудила у Минфина 2 млн рублей за исчезнувший клад
В понедельник суд встал на сторону Галины и Александра Снегиревых и обязал Минфин выплатить им в общей сложности 2,2 млн рублей - 50% от стоимости клада.
Обновлено в 10:44
Общество
В небе над Петербургом появилась двойная радуга
Сегодня вечером, 8 июля в небе над Северной столицей заметили сразу две радуги. Об этом пишут очевидцы в соцсетях.
Обновлено в 13:56
Происшествия
Полиция задержала угрожавшего взорвать гранату должника в Москве
Сотрудники Федеральной службы судебных приставов прибыли к 40-летнему должнику по ипотеке, но мужчина, задолжавший банку 300 тыс. рублей, забаррикадировался в квартире и угрожал взорвать гранату, если к нему кто-нибудь войдет.
Обновлено в 09:20
Финансы
Сбербанк снизил ставки по вкладам
Максимальная ставка по валютным вкладам составляет на сегодняшний день 1,35% годовых при условии вложения 20 тысяч долларов на срок от одного до двух лет.
Обновлено в 05:42
Транспорт
В Вашингтоне метро и Белый дом затопило из-за ливня
Обновлено в 11:49
Политика
МИД КНР оценил отношения между Пекином и Вашингтоном
Дипломат добавил, что, когда дело касается отношений двух стран, сотрудничество всегда лучше, чем конфликты, а диалог предпочтительнее, чем конфронтация.
Обновлено в 12:39
Политика
Зеленский не видит проблему в статусе русского языка для Донбасса
Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что не исключает возможность заполнения документов в Донбассе на русском языке.
Обновлено в 14:16
Авто
Стала известна российская цена на новый китайский пикап JAC T6
1 сентября 2019 года китайский JAC привезет в Россию свой новый пикап T6.
Обновлено в 01:27
Политика
Трамп заявил, что США больше не будут иметь дело с послом Британии
Ранее СМИ передавали, что МИД Британии организует внутреннее расследование в связи с утечкой содержания писем Дэррока, в которых он называет представителей администрации Трампа некомпетентными и беспомощными.
Обновлено в 15:00
Политика
В центре Тбилиси начались столкновения
В Тбилиси на проспекте Руставели проходят две акции протеста, которые разделяет кордон полиции.
Обновлено в 13:20
Футбол
Экс-защитник «Спартака» Сухи перешёл в «Аугсбург»
Обновлено в 11:46
Политика
Мицотакис принял присягу в качестве нового премьера Греции
Лидер консервативной партии "Новая демократия" Киириакос Мицотакис принял присягу в качестве нового премьер-министра Греции.
Обновлено в 06:13
Футбол
Неймар не явился на предсезонку. «ПСЖ» сообщил, что примет меры
«ПСЖ» отмечает, что Неймар не явился в согласованное время и место. Это случилось без предварительного разрешения клуба.
Обновлено в 13:14
Космос
Роскосмос запустил программу набора космонавтов
Российская космическая корпорация Роскосмос объявила о старте программы по отбору кандидатов в космонавты.
Обновлено в 12:16
Авто
Стала известна цена лимузина Aurus
«Точная цена на Aurus для коммерческих заказчиков будет озвучена в день открытия шоурума, предварительно она будет около 18 миллионов рублей», – заявил глава минпромторга агентству Reuters.
Обновлено в 04:52
Футбол
Нобоа заменили в перерыве матча с «Локомотивом»
В перерыве в составе санкт-петербуржцев произошла замена: полузащитник Кристиан Нобоа поменял Александра Ерохина.
Обновлено 06 июля в 13:20
Политика
Лукашенко оценил предложение Зеленского о встрече с Путиным в Минске
Глава Белоруссии Александр Лукашенко оценил предложение украинского лидера Владимира Зеленского о проведении встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Минске.
Обновлено в 09:00
Политика
СМИ сообщили об отставке губернатора Орлова в ближайшее время
Губернатор Архангельской области Игорь Орлов осенью 2019 года может уйти в отставку, сообщает РБК.
Обновлено в 04:09