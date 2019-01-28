Футбол
«Зенит» объявил о переходе РакицкогоРИА Новости вчера в 14:13
Петербургский "Зенит" и донецкий "Шахтер" договорились о переходе защитника сборной Украины по футболу Ярослава Ракицкого в российский клуб, сообщается на сайте "Зенита". Отмечается, что контракт 29-летнего Ракицкого с "Зенитом" рассчитан на 3,5 года.
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Как замглавы «Росгеологии» увольняли после скандального видео
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Пользователи из разных стран мира сообщили о сбое в работе почтового сервиса от Google — Gmail.
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В течении двух последних судебных заседаний (25 и 28 января) допрашивали ключевого свидетеля обвинения, признавшую свою вину главного бухгалтера «Седьмой студии» Нину Масляеву, дело которой выделено в отдельное, в связи с тем, что обвиняемая заключила сделку со следствием.
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Настя Рыбка рассказала о совете «агентов» «не трогать Дерипаску»
Рыбка считает, что внимание со стороны СМИ, возможно, спасло ей жизнь, рассказал Чанс.
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Общество
Москалькова предложила включить уход за детьми в трудовой стаж женщин
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила засчитывать в трудовой стаж годы, которые женщина провела, не работая и воспитывая детей.
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Генпрокуратура Венесуэлы начнет расследование в отношении Гуайдо
Генеральная прокуратура Венесуэлы проведет расследование в отношении лидера оппозиции Хуана Гуайдо, провозгласившего себя временно исполняющим обязанности президента страны.
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Из-за подземного толчка в угольной шахте "Рудна" на юге Польши у города Польковице ранены 14 человек, девять - пропали без вести.
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Шахматист Крамник завершил карьеру
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