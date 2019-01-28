«Зенит» объявил о переходе РакицкогоРИА Новости вчера в 14:13

Петербургский "Зенит" и донецкий "Шахтер" договорились о переходе защитника сборной Украины по футболу Ярослава Ракицкого в российский клуб, сообщается на сайте "Зенита". Отмечается, что контракт 29-летнего Ракицкого с "Зенитом" рассчитан на 3,5 года.

Гаджеты Ошибка FaceTime позволяет пользователям iPhone подслушивать С выпуском iOS 12.1 в конце прошлого года в работе сервиса FaceTime появилась серьезная уязвимость, позволяющую владельцам iPhone получить доступ к микрофону и фронтальной камере на смартфоне другого человека.

Авто Jaguar XF получили спецверсию Chequered Flag От стандартной модификации спецверсия XF Chequered Flag, название которой переводится как «Клетчатый флаг», отличается наличием шильдиков с названием особой серии, спортивными бамперами спереди, порогами, выкрашенными в цвет кузова, а также спойлером на крышке багажника и 18-дюймовыми колесными дисками особо дизайна, получившего название Gloss Black.

Политика В Госдуму внесли законопроект об отмене техосмотра личных автомобилей На рассмотрение в Госдуму внесен законопроект об отмене техосмотра личных автомобилей. Об этом сообщается на официальном сайте Госдумы.

Происшествия В Подмосковье разбираются в ситуации с избиением школьника на уроке Уполномоченный по правам ребенка Московской области Ксения Мишонова сообщила, что разбирается в инциденте, который произошел на уроке физкультуры у первоклассников в одной из школ подмосковных Химок.

Авто Mitsubishi презентует в Женеве новый кроссовер Engelberg Tourer Компания Mitsubishi готовит к премьере новый концептуальный кроссовер – Engelberg Tourer.

Авто Представлен абсолютно новый Renault Clio Hyundai назвала день российской премьеры обновленной Elantra Хэтчбек оказался весьма похожим на предыдущее поколение, хотя, как утверждают в Renault, на 100% состоит из новых (в том числе и кузовных) деталей.

Политика Минюст предложил не наказывать за «вынужденную» коррупцию Минюст России представил проект, направленный на совершенствование мер ответственности за коррупционные правонарушения.

Политика Британские депутаты отклонили поправку об отсрочке Brexit Британские депутаты отклонили во вторник поправку к биллю о Brexit, требовавшую от правительства отсрочить Brexit на несколько месяцев.

Интернет В работе Gmail произошел сбой по всему миру Пользователи из разных стран мира сообщили о сбое в работе почтового сервиса от Google — Gmail.

Наука Ученые: время у экрана гаджета влияет на развитие ребенка Исследование занялись специалисты Университета Калгари, которые выяснили, что время у экрана гаджета действительно влияет на развитие ребенка.

Политика Настя Рыбка рассказала CNN, что ей запретили говорить о Дерипаске Модель Анастасия Вашукевич (Настя Рыбка) заявила, что "российские агенты" запретили ей отвечать на любые вопросы про бизнесмена Олега Дерипаску.

Транспорт Власти Москвы поддержали ограничение движения для неэкологичных машин Зоны с ограниченным въездом для автомобилей низких экологических классов могут появиться в Москве.

Спорт Шахматист Крамник завершил карьеру Шахматист Владимир Крамник, четырнадцатый чемпион мира по шахматам, объявил о завершении своей карьеры.

Происшествия Девять шахтеров пропали после подземного толчка в Польше Из-за подземного толчка в угольной шахте "Рудна" на юге Польши у города Польковице ранены 14 человек, девять - пропали без вести.

Политика Абэ назвал условие для создания военных баз США на Курилах "США имеют право размещать свои военные объекты на территории Японии в рамках японско-американского договора о безопасности, однако место размещения [таких объектов] должно быть согласовано с правительством Японии", - цитирует его слова агентство Kyodo.

Общество В Бурятии школьников заставили сидеть в противогазах из-за опоздания Напомним, учитель школы №58 в Улан-Удэ заставил двух учеников седьмого класса сидеть в противогазах за то, что они опоздали на урок.

Армия и оружие WP: Россия сделала секретное предложение КНДР по ядерной программе Российские официальные лица прошлой осенью сделали предложение властям КНДР отказаться от ядерной программы, пишет Washington Post со ссылкой на источники в США, знакомые с ходом переговоров.

Энергетика Total нашла в Великобритании крупное месторождение газа Французская нефтегазодобывающая компания Total обнаружила у берегов Великобритании в Северном море крупное месторождение природного газа.