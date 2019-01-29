Футбол
«Зенит» объявил о переходе Паредеса в ПСЖКоммерсантъ 06:33
Аргентинский полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Леандро Паредес переходит в парижский «Пари Сен-Жермен». «Футбольные клубы достигли соглашения о переходе аргентинского полузащитника во французскую команду»,— сообщает пресс-служба «Зенита».
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