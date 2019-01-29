Футбол

«Зенит» объявил о переходе Паредеса в ПСЖКоммерсантъ 06:33

Аргентинский полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Леандро Паредес переходит в парижский «Пари Сен-Жермен». «Футбольные клубы достигли соглашения о переходе аргентинского полузащитника во французскую команду»,— сообщает пресс-служба «Зенита».
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В Бурятии школьников заставили сидеть в противогазах из-за опоздания

Учитель ОБЖ наказал детей за опоздание на урок и заставил все занятие просидеть в противогазах.
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Обновлено в 07:43
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SsangYong показал дизайн нового поколения кроссовера SsangYong Actyon

Кроссовер SsangYong Korando/Actyon нового поколения, наконец, напомнил о себе.
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Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила засчитывать в трудовой стаж годы, которые женщина провела, не работая и воспитывая детей.
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Экономика

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Названы самые популярные автомобильные цвета за 2018 год

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В Москве потеплеет до курортных значений

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Немцы подготовили первый тюнинг для возрожденной Toyota Supra

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В Саратовской области женщина умерла после укола в поликлинике

Ранее "Аиф-Саратов" со ссылкой на источники сообщил, что женщине в процедурном кабинете поликлиники №16 стало плохо после того, как ей сделали укол с лекарством, при этом проведенные реанимационные мероприятия не помогли, и она скончалась, возможно, в результате анафилактического шока.
Обновлено в 06:04
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Apple бесплатно меняет старые Apple Watch на новые Series 2

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В России запустят телеканал «Победа»

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Россияне разошлись во мнениях о причинах взрыва в Магнитогорске

Россияне разделились во мнении о причинах взрыва в жилом доме в Магнитогорске 31 декабря 2018 года: 44% объяснили происшествие халатным обращением с газовым оборудованием, 30% - неисправностью газовых сетей, сообщает ВЦИОМ.
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Строительство первой нитки "Северного потока — 2" будет завершено в ноябре, второй - в декабре, сообщил финансовый директор Nord Stream 2 AG Пол Коркоран.
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