«Зенит» объявил о переходе Панюкова в «Урал»РИА Новости 05:15

Футбольный клуб "Зенит" (Санкт-Петербург) на своем официальном сайте объявил о переходе нападающего Андрея Панюкова в екатеринбургский "Урал". Панюков в августе перешел в "Урал" из "Зенита" на правах аренды.

«Зенит» объявил о переходе Панюкова в «Урал»

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