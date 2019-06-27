Футбол
«Зенит» объявил о переходе Панюкова в «Урал»РИА Новости 05:15
Футбольный клуб "Зенит" (Санкт-Петербург) на своем официальном сайте объявил о переходе нападающего Андрея Панюкова в екатеринбургский "Урал". Панюков в августе перешел в "Урал" из "Зенита" на правах аренды.
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НАФИ: почти 70% россиян назвали зарплату главной чертой работодателя
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«25 июня на 47-м году жизни скончался основатель и солист группы «Високосный год» Илья Калинников, автор хитов «Метро», «Лучшая песня о любви», «Тихий огонёк» и многих других», — написал Кан.
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Делегации пяти стран покинули сессию ПАСЕ из-за РФ
По данным агентства, парламентарии покинули сессию организации после подтверждения полномочий делегации России в полном объеме.
Обновлено вчера в 14:34
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Наука
В Крыму нашли останки огромной птицы
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Министры обороны НАТО "согласовали действия альянса после распада Договора о запрещении ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) 2 августа", которые "включают активизацию разведки и расширение учений, развитие систем ПВО и ПРО, а также обычных вооружений".
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Высшее образование в России стало дороже
Ранее сообщалось, что количество бюджетных мест в российских вузах сократится на четверть к 2024 году, а абитуриентов станет больше на 15 процентов.
Обновлено вчера в 20:13
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Эксперт обвинил США в утечках информационного оружия к «плохим парням»
США, стремясь доминировать в глобальном телекоммуникационном пространстве, не обеспечивают контроль за попаданием информационного оружия в руки злоумышленников.
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Паводок в Иркутской области подтопил сотни домов
В Иркутской области жилье около полутора тысяч человек из пяти населенных пунктов оказались подтоплены в результате паводка.
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Меркель вновь стало плохо на официальной встрече
Канцлер Германии Ангела Меркель сегодня, 27 июня, вновь почувствовала себя плохо во время официального мероприятия.
Обновлено в 04:09
Транспорт
Чаще всего номера на парковках прячут владельцы премиальных авто
Чаще всего на платных парковках номерные знаки автомобилей пытаются спрятать владельцы премиальных машин.
Обновлено в 04:59
Кино
Роберт Дауни-младший хочет, чтобы «Мстители» превзошли «Аватар»
Американский актер Роберт Дауни-младший, сыгравший Железного человека в киновселенной Marvel, призвал фанатов посмотреть обновленную версию фильма "Мстители 4: Финал", чтобы он по кассовым сборам обогнал фильм Джеймса Кэмерона "Аватар".
Обновлено в 04:58
Происшествия
Умер худрук саратовского ТЮЗа, упавший в оркестровую яму
Художественный руководитель Саратовского театра юного зрителя Юрий Ошеров, госпитализированный после падения в оркестровую яму на репетиции, умер.
Обновлено в 03:36
Происшествия
В Германии задержали боснийца по делу о терактах в Париже
Прокуратура Дрездена сообщила о задержании 39-летнего гражданина Боснии и Герцеговины, подозреваемого в причастности к терактам в Париже в 2015 году, об этом говорится в заявлении на сайте ведомства.
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Водителей могут лишать прав за грязные номера
Согласно новому постановлению пленума Верховного суда, если водитель намеренно закрыл госзнак листом бумаги, листвой, грязью, снегом, то суд может назначить штраф до 5 тысяч рублей или лишить водителя прав.
Обновлено вчера в 05:34
Гаджеты
Первый 5G-смартфон Honor не будет дешевым
Чжао Мин (Zhao Ming), президент бизнес-подразделения Honor, объявил, что первый 5G-смартфон Honor будет выпущен в четвертом квартале этого года.
Обновлено в 00:47
Общество
В МЧС предупредили москвичей о грозе с градом и сильном ветре
Дождь, местами сильный, гроза, град, усиление ветра порывами 15–20 м/с сохранятся в Москве до конца суток, отметили в МЧС со ссылкой на Росгидромет.
Обновлено в 01:59
Армия и оружие
В ЮВО показали с воздуха генеральную тренировку «танкового вальса»
Как рассказали "РГ" в пресс-службе ЮВО, будут продемонстрированы высадка аэромобильных подразделений из вертолетов Ми-8АМТШ "Терминатор" под прикрытием с ударных вертолетов Ка-52 "Аллигатор", "летающий" танк произведет выстрел в полете, впервые зрители увидят в действии летающую боевую машину пехоты БМП-3.
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Футбол
«Ливерпуль» приобрел 17-летнего защитника «Зволле»
17-летний футболист подписал с мерсисайдцами долгосрочный контракт, после того, как было достигнуто соглашение с голландским клубом.
Обновлено в 05:16
Футбол
«Барселона» объявила о переходе вратаря «Валенсии» Нето
«Барселона» объявила о покупке 29-летнего бразильского вратаря «Валенсии» Нето. Нето обошелся каталонцам в 35 миллионов евро.
Обновлено в 05:22
Политика
Глава Екатеринбурга оказался типовым градоначальником
Из бизнеса рекрутируется 14% градоначальников, с регионального уровня власти "спускают" 30% руководителей городов.
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Историк из Киева заявил, что реформы Петра I проводили украинцы
Украинский историк Виктор Брехуненко заявил, что реформы Петра I проводились выходцами с Украины, усомнившись при этом в значимости и реформаторских способностях первого российского императора.
Обновлено вчера в 20:07
Политика
В Крыму решили не контактировать с новым «постпредом» Зеленского
Власти Крыма заявили, что не будут контактировать с новым "постпредом президента Украины по АРК" Антоном Корниевичем.
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Экономика
Сколько потеряет экономика Грузии без российских туристов
"Согласно первым подсчетам, сокращение туристического потока из России за оставшийся период года окажет на экономику влияние примерно до 200-300 миллионов долларов",- говыорится в сообщении Нацбанка.
Обновлено в 05:16
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Скандинавский циклон принесет в Крым похолодание и дожди
По информации ведомства, 28 июня на крымский полуостров ворвется Скандинавский циклон.
Обновлено в 04:25
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Президент Бразилии чуть не привез 40 кг кокаина на G20
Обновлено в 04:26
Происшествия
На Украине неизвестные избили экс-мэра Конотопа
Неизвестные избили бывшего мэра Конотопа, кандидата в депутаты Артема Семенихина, он находится в реанимации, сообщила в четверг пресс-служба управления Национальной полиции Украины в Сумской области.
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