«Зенит» объявил о переходе Панюкова в «Урал»РИА Новости 05:15

Футбольный клуб "Зенит" (Санкт-Петербург) на своем официальном сайте объявил о переходе нападающего Андрея Панюкова в екатеринбургский "Урал". Панюков в августе перешел в "Урал" из "Зенита" на правах аренды.

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Политика Захарова назвала украинских моряков заложниками Киева Отказ Украины обсуждать с Россией вопрос освобождения задержанных в Керченском проливе украинских моряков наглядно демонстрирует, что Киев использует их для шантажа Москвы.

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Авто «Калашников» представил обновленный электромобиль «Овум» Концерн «Калашников» представил на Международном форуме «Армия-2019» обновленный электромобиль «Овум».

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