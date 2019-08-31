Футбол
Чемпионат«Зенит» объявил о переходе Осорио
«Зенит» на официальном сайте сообщил, что достиг соглашения с «Порту» о переходе венесуэльского защитника Йордана Осорио на правах аренды до конца сезона-2019/20. Следующим летом клуб из Санкт-Петербурга сможет выкупить футболиста. Осорио перешёл в «Порту» летом 2018 года из «Тонделы».
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«Зенит» взял ненужного «Порту» защитника. Зачем он Семаку при живых Ивановиче и Ракицком
Sport24.ruвчера в 15:38
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На борту вертолета, рухнувшего в реку Клязьму в подмосковном городе Долгопрудный, находились два человека.
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Берише подарили машину за матч с «Тамбовом»
Полузащитник «Ахмата» Бернард Бериша после матча 8-го тура чемпионата России против «Тамбова» (1:1) получил в подарок автомобиль.
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Генеральный директор туроператора Tez Tour Дмитрий Шершнев скоропостижно скончался, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на сообщение компании.
РБК вчера в 09:34
Шоу-бизнес
Малахов сделал пародию на скандальное видео с Киркоровым
iReactor вчера в 18:54
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В Москве завершилась несогласованная акция оппозиции
В Москве завершилась несогласованная акция, организованная оппозиционерами. По данным полиции, в ней приняли участие порядка 750 человек.
Вести.Ru вчера в 11:38
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РИА Новости вчера в 06:14
Происшествия
Пять человек погибли и более 20 ранены в результате стрельбы в Техасе
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Телеканал РЕН ТВ обвинил сенатора Мархаева в нападении на журналистку
Сотрудники телеканала РЕН ТВ обратились в Следственный комитет с заявлением о нападении на съемочную группу члена Совета Федерации от Иркутской области и лидера регионального отделения КПРФ в Бурятии Вячеслава Мархаева, который выдвинулся кандидатом на пост мэра Улан-Удэ.
ТАСС вчера в 16:14
Происшествия
Гонщик «Формулы-2» Юбер погиб в результате аварии на гонке в Бельгии
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ЦИК обвинил Ассошиэйтед Пресс в искажении слов Памфиловой
ЦИК обратится в Общественную коллегию по жалобам на прессу в связи с тем, что агентство Ассошиэйтед Пресс в своем материале разместило разрозненные и потерявшие изначальный смысл фрагменты из интервью с председателем Центризбиркома Эллой Памфиловой, допустило искажение фактов, а само видеоинтервью полностью так и не опубликовало.
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Политика
В Донецке открыли памятник первому главе ДНР Александру Захарченко
В Донецке открыли памятник первому главе Донецкой народной республики Александру Захарченко.
Военное обозрение вчера в 04:34
Общество
С 1 сентября россиян ждут правовые изменения
В первый день осени на россиян обрушатся сразу четырнадцать изменений в правовом поле.
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