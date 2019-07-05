Футбол
В «Зените» устроили приветственный тоннель для Дугласа СантосаSport24.ru 07:14
Новичок «Зенита», бразильский Дуглас Сантос сегодня провел первую тренировку с петербургской командой. 25-летний футболист, перешедший в стан чемпионов России из немецкого «Гамбурга», также пробежал через традиционный тоннель для новичков «Зенита».
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Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 09:25, Вашингтон
Экономика
ЦБ обнаружил новый способ мошенничества через банкоматы
Банк России обнаружил новый способ атак с отменой транзакций с карты на карту с использованием банкоматов.
Обновлено в 05:08
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Герой России, полярник Артур Чилингаров опроверг информацию о его срочной госпитализации, которая ранее появилась в Сети.
Обновлено в 08:45
Футбол
Буффон отказался стать капитаном «Ювентуса»
Обновлено вчера в 17:17
Происшествия
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Обновлено в 08:42
Армия и оружие
Спецслужбы Украины захватили в Донбассе экс-командира ПВО у Снежного
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Происшествия
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Обновлено 03 июля в 17:52
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Обновлено в 08:20
Футбол
«Локомотив» выпустил фильм о завоевании Кубка России
"Локомотив" опубликовал на Youtube фильм, посвящённый завоеванию Кубка России.
Обновлено в 07:43
Шоу-бизнес
Окруженный толпой сын Максима Галкина и Аллы Пугачевой растерялся
Во время представления детки четы Галкин-Пугачева расположились рядом с родителями, а после выступления юных талантов Лиза и Гарри разделились: Елизавета осталась с мамой, а Гарри отправился гулять за кулисы с папой.
Обновлено в 04:46
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Экс-губернатор Рио-де-Жанейро уличил Попова и Бубку в коррупции
Попов же был членом МОК с 2000 по 2016 год, а в настоящий момент находится в организации в статусе почетного члена без права голоса.
Обновлено в 03:33
Политика
Иран пригрозил задержать британское судно в ответ на захват танкера
Председатель совета целесообразности Ирана Мохсен Резаи считает, что если Великобритания не отпустит задержанный в Гибралтаре танкер, Тегерану необходимо в ответ задержать один из британских кораблей.
Обновлено в 07:37
Космос
На Марсе начался новый «сезон бурь»
Обновлено вчера в 16:50
Экономика
«Татнефть» покупает всю сеть российских АЗС у финской Neste
Российская розничная сеть компании включает 75 АЗС в Санкт-Петербурге, Ленинградской, Новгородской и Псковской областях, а также терминал в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 03:57
Общество
Умер член президиума Академии художеств Виктор Ванслов
Академик, член президиума Российской академии художеств (РАХ), заслуженный деятель искусств РФ Виктор Ванслов умер в возрасте 96 лет.
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Происшествия
В Турции три человека погибли при взрыве автомобиля
Обновлено в 07:50
Футбол
В Австрии ФК «Краснодар» сыграет с московским «Спартаком»
Горожане в двух предыдущих встречах ни разу не пропустили. В первом поединке «черно-зеленые» одолели ЦСКА с минимальным счетом.
Обновлено вчера в 04:16
Транспорт
Изменились правила перевозки детей в автомобилях
Изменения произошли в правилах перевозки несовершеннолетних детей в автомобилях, сообщает otvprim.ru .
Обновлено вчера в 18:29
Кино
Русалочку сыграет темнокожая актриса
Новую русалочку Ариэль у Disney сыграет темнокожая актриса Холли Бэйли, сообщает Variety.
Обновлено 03 июля в 22:42
Финансы
Годовая инфляция в июне составит менее 5% — Банк России
Инфляция в России в июне в годовом выражении составит менее 5%, заявил 5 июля глава департамента исследований и прогнозирования Банка России Александр Морозов.
Обновлено в 08:06
Происшествия
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По подозрению в истязаниях и избиении семилетней девочки в Ингушетии силовики задержали тетю ребенка.
Обновлено в 05:17
Общество
Федор Конюхов освоил самолет на солнечных батареях
В сообщении на личном сайте путешественника уточняется, что это воздушное судно создано специально для отработки технологических решений, которые планируется реализовать при строительстве самолета на солнечных батареях для кругосветного полета.
Обновлено в 09:09
Музыка
Амстердам отказался принимать «Евровидение-2020»
"Евровидение-2020" должно пройти в Нидерландах, поскольку в 2019 году конкурс выиграл представитель этой страны Дункан Лоуренс с песней Arcade.
Обновлено в 06:02
Авто
Студенты превратили BMW X7 в пикап
Специально для своего ежегодного мотоциклетного саммита BMW Motorrad Days, баварская компания создала 5-местный пикап на базе X7.
Обновлено в 04:23