Футбол

В «Зените» устроили приветственный тоннель для Дугласа СантосаSport24.ru 07:14

Новичок «Зенита», бразильский Дуглас Сантос сегодня провел первую тренировку с петербургской командой. 25-летний футболист, перешедший в стан чемпионов России из немецкого «Гамбурга», также пробежал через традиционный тоннель для новичков «Зенита».
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«Зенит» прогнал Дугласа Сантоса через туннель новичка

Спорт-Экспресс07:23

В «Зените» устроили приветственный тоннель для Дугласа Сантоса

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Сантос провел первую тренировку с «Зенитом»

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Игроки «Зенита» прогнали Дугласа Сантоса по тоннелю новичка

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Бразильский футболист
Бразильский футболист, защитник клуба «Гамбург» и сборной Бразилии. Участник Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро.
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