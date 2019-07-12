Российский голкипер петербургского «Зенита» Егор Бабурин перешел в «Ростов». Об этом сообщает официальный сайт «сине-бело-голубых». Ранее о возможном трансфере голкипера в «Ростов» сообщало издание «Спорт-Экспресс».

«Зенит» объявил о переходе Бабурина в «Ростов»

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