Футбол
«Зенит» обратился к смертельно больному экс-футболисту РиксенуRT на русском 09:59
Фернандо Риксен проведёт благотворительный вечер 28 июня в Глазго. Сам голландец заявил, что он станет для него последним, после чего он прекратит бороться со своим недугом. С 2013 года бывший футболист борется с боковым амиотрофическим склерозом.
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с чего всё началось
В своем видеообращении 42-летний Риксен заявил, что устал от борьбы с боковым амиотрофическим склерозом — неизлечимым дегенеративным заболеванием центральной нервной системы, приводящим к параличу и последующей атрофии мышц.Lenta.ru05:11
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Экс-глава волгоградского СКР задержан за покушение на губернатора
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Лепс отреагировал на отмену выступления «Машины времени» в День России
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В Москве неизвестный разгромил редакцию «Сноба»
В Москве в ночь на 10 июня неизвестный разгромил редакцию «Сноба», сообщила главный редактор издания Ксения Чудинова на своей странице в Facebook.
Обновлено в 07:26
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Голикова: расходы россиян на 13 трлн рублей превышают доходы
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Армия и оружие
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Специалисты американского аналитического издания The National Interest оценили высокие возможности нового российского пистолета Лебедева (ПЛ-15).
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На Виталину Цымбалюк-Романовскую в эфире НТВ набросилась с кулаками Элина Мазур, передает «Комсомольская правда».
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УЕФА не имеет предложений по изменению Лиги чемпионов
«Никаких конкретных предложений относительно возможных изменений в Лиге чемпионов УЕФА не существует, обсуждения по этой теме ведутся только на консультационной основе», — сказано в заявлении.
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Состояние продюсера Бари Алибасова неожиданно ухудшилось — у основателя группы "На-На" началось внутреннее кровотечение в желудке.
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Ученые нашли галактику с рекордно легкой «сверхмассивной» черной дырой
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Сергей Семак женится после матча со «Спартаком»
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Юлия Чехонина, врач-диетолог и кандидат медицинских наук, в беседе с журналистами рассказала о том, какими полезными качествами для человеческого организма обладает зелень.
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Общество
В ПФР назвали главную причину отказа в оформлении пенсии
Отсутствие оснований для досрочного назначения пенсии признано самой частой причиной отказа в ее оформлении, пишет "Российская газета" со ссылкой на ПФР.
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