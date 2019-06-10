«Зенит» обратился к смертельно больному экс-футболисту РиксенуRT на русском 09:59

с чего всё началось

Фернандо Риксен проведёт благотворительный вечер 28 июня в Глазго. Сам голландец заявил, что он станет для него последним, после чего он прекратит бороться со своим недугом. С 2013 года бывший футболист борется с боковым амиотрофическим склерозом.

Происшествия Депутат Хинштейн сообщил о передаче дела Голунова из МВД в СК Дело журналиста "Медузы" Ивана Голунова передали из следственных органов ГУ МВД Москвы в Главное следственное управление Следственного комитета по Москве.

Политика Москалькова доложила Путину о деле Голунова Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова проинформировала президента Владимира Путина о резонансном деле журналиста издания «Медуза» Ивана Голунова.

Происшествия Экс-глава волгоградского СК задержан за покушение на губернатора Бывшего начальника управления Следственного комитета по Волгоградской области Михаила Музраева задержали по делу о покушении на губернатора региона, сообщила РИА Новости официальный представитель СК Светлана Петренко.

Общество В Петербурге раскупили газеты с обложками в поддержку Ивана Голунова В Петербурге раскупили все газеты с обложками в поддержку журналиста Ивана Голунова, задержанного по обвинению в сбыте наркотиков.

Происшествия Инцидент с Су-30СМ в небе над Севастополем попал на видео Нештатный инцидент, произошедший с Су-30СМ в небе над территорией Севастополя, показали на размещенном в Twitter видео.

Футбол Сергей Семак женится после матча со «Спартаком» Свадьба Сергея Семака - главного футбольного тренера петербургского клуба «Зенит» - состоится 3 сентября.

Происшествия При крушении учебного самолета в Анталье погиб один человек В понедельник 10 июня в турецкой Анталье потерпел крушение учебный одномоторный самолет.

Экономика Пенсионный фонд запустит автоматический поиск бедных россиян Пенсионный фонд протестирует в восьми регионах России технологию автоматического выявления граждан, живущих за чертой бедности.

Политика Медведев осмотрел Большой адронный коллайдер и вдохновился Премьер-министр Дмитрий Медведев посетил Европейский центр ядерных исследований (ЦЕРН) в Женеве, осмотрел Большой адронный коллайдер (БАК) и заявил о необходимости стремиться к статусу полноправного участника организации и вкладываться в модернизацию ускорителя заряженных частиц финансово.

Футбол Александр Медведев: «Зенит» помнит и любит Риксена Генеральный директор Зенита Александр Медведев прокомментировал новость о прощальном вечере экс-полузащитника Фернандо Риксена.

Шоу-бизнес Потап скрывал роман с Настей Каменских из-за семьи Недавно Потам с Настей Каменских официально поженились, став героями первых полос многих изданий.

Общество Бари Алибасов очнулся, спросил про кота и снова потерял сознание Вторая проблема, о которой сообщил сын музыканта, - циркулярный ожог пищевода из-за которого появился риск, что Алибасов не сможет самостоятельно глотать.

Происшествия Начальник отдела, сотрудники которого задержали Голунова: «никаких несостыковок» в деле журналиста нет Начальник подразделения по контролю за оборотом наркотиков УВД по Западному административному округу Москвы полковник Андрей Щиров сказал «Настоящему времени», что «никаких несостыковок» в деле специального корреспондента «Медузы» Ивана Голунова нет.

Армия и оружие В Балтийском море стартовали учения НАТО В воскресенье, 9 июня, в Балтийском море стартуют учения ВМС стран Североатлантического альянса BALTOPS 2019, в которых будут задействованы 44 корабля.

Кино Финалистка шоу «Голос» Ян Гэ показала на «Кинотавре» свой новый фильм Новый фильм режиссёра китайского происхождения, финалистки шоу «Голос» Ян Гэ открыл конкурсную программу российского кинофестиваля «Кинотавр».

Авто Автомобили Lada подвели коробки передач Renault Автопроизводитель сообщил, что провёл исследование механических коробок передач JH/JR, которые, напомним, устанавливаются на три модели Lada: Largus, Vesta и Xray.

Авто Названы 5 автоновинок 2019 года на российском рынке Специалисты собрали пятёрку самых интересных и ожидаемых автомобильных новинок, которые представят публике до конца 2019 года.

Армия и оружие Новый танковый полк развернут на Смоленщине По информации пресс-службы Западного военного округа, танковый полк сформирован в составе общевойсковой 20-й армии и будет располагаться на базе отдельного танкового батальона с дислокацией в Смоленской области.

Энергетика Цены на нефть могут упасть до 30 долларов за баррель Как говорит первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов, мировые цены на нефть могут упасть ниже 40 долларов за баррель, и даже до 30 долларов за баррель в случае, если ОПЕК+ не договорится по ограничению добычи нефти нынешним летом.

Спорт Ласицкене потребовала отставки руководства ВФЛА Двукратная чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене в своем Instagram призвала руководство Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) подать в отставку.

Происшествия Прохожий случайно поймал младенца, которого выбросили из окна В Североуральске Свердловской области прохожий поймал младенца, которого местный житель выбросил из окна, передает "Интерфакс".

Происшествия Мосгорсуд отменил арест более 4 млн рублей на счетах Абызова Московский городской суд отменил решение нижестоящего суда об аресте почти 4,3 млн рублей на счетах бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова, сообщили ТАСС в пресс-службе суда.