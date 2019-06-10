Футбол
«Зенит» обратился к смертельно больному экс-футболисту РиксенуRT на русском 09:59
Фернандо Риксен проведёт благотворительный вечер 28 июня в Глазго. Сам голландец заявил, что он станет для него последним, после чего он прекратит бороться со своим недугом. С 2013 года бывший футболист борется с боковым амиотрофическим склерозом.
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с чего всё началось
В своем видеообращении 42-летний Риксен заявил, что устал от борьбы с боковым амиотрофическим склерозом — неизлечимым дегенеративным заболеванием центральной нервной системы, приводящим к параличу и последующей атрофии мышц.Lenta.ru05:11
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Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 19:43, Ашберн
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