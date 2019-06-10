«Зенит» обратился к смертельно больному экс-футболисту РиксенуRT на русском 09:59

с чего всё началось

Фернандо Риксен проведёт благотворительный вечер 28 июня в Глазго. Сам голландец заявил, что он станет для него последним, после чего он прекратит бороться со своим недугом. С 2013 года бывший футболист борется с боковым амиотрофическим склерозом.

Общество Канада запретит одноразовый пластик с 2021 года В Канаде с 2021 года будет запрещено использование ряда одноразовых предметов из пластика.

Происшествия Вертолет врезался в небоскреб в Нью-Йорке Вертолет врезался в здание в Нью-Йорке, сообщает Associated Press.

Происшествия Пассажирка самолета по ошибке открыла запасной выход вместо туалета Женщина по ошибке открыла запасной выход вместо двери в туалет, сообщает Independent.

Происшествия Полковник Захарченко получил 13 лет колонии строгого режима Прокуратура просила для Захарченко 15,5 лет колонии строгого режима, а также штраф в размере 494,9 млн руб. Полковник не признает свою вину.

Общество У Алибасова началось внутреннее кровотечение в желудке У продюсера Бари Алибасова началось внутреннее кровотечение в желудке, сообщает телеграм-канал Mash.

Политика Помпео поздравил россиян с Днем России Госсекретарь США Майк Помпео поздравил граждан РФ с Днем России, отмечаемым 12 июня.

Армия и оружие Hill: в США испугались военного превосходства России и Китая На улице Пенсильвания-авеню в Вашингтоне, которая соединяет Белый дом и Капитолий, царит согласие по поводу того, что именно Россия и Китай, а не терроризм, Иран или Северная Корея, представляют наибольшую угрозу для национальной безопасности США.

Происшествия Хинштейн настаивает на информации о передаче дела Голунова СК Депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил, что только что прокуратурой Москвы было подписано постановление о передаче уголовного дела журналиста Ивана Голунова из ГСУ ГУ МВД по Москве в ГСУ СК по Москве.

Происшествия Назвавший Путина Вовочкой замглавы ГИБДД Сургута отстранен от работы После публикации руководство автоинспекции по Ханты-Мансийскому автономному округу начало проверку работы майора Кузовлева, на время которой его отстранили от выполнения обязанностей.

Армия и оружие Опубликовано видео ликвидации снайпера «Азова» в Донбассе В Сети появилось видео, на котором запечатлена ликвидация снайпера украинского нацбатальона «Азов» в Донбассе.

Шоу-бизнес Екатерина Климова устроила фотосессию в душевой Импровизация в душевой актрисы Екатерины Климовой вызвала бурное обсуждение на её странице в Instagram.

Баскетбол Баскетболистов «Химок» обворовали во время матча с ЦСКА Клуб распространил фото злоумышленника в соцсети. ЦСКА и "Химки" в третий раз подряд встретились в финале единой лиги ВТБ.

Общество Семья Осиповой заявила об отсутствии денег на адвокатов в США У родственников осуждённой в США россиянки Богданы Осиповой не хватает денег на оплату услуг американских адвокатов, работающих над подачей апелляции.

Космос Глава NASA не приедет на Байконур во время запуска «Союза» в июле Глава NASA Джим Брайденстайн не приедет на космодром Байконур 20 июля, когда пройдёт запуск пилотируемого корабля «Союз МС-12» к Международной космической станции.

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Происшествия В Липецке мужчина ворвался в банк с предметом, похожим на пистолет Нетрезвый житель Липецка, вооружившись предметом, похожим на пистолет, ворвался в офис банка и возмущался там списыванием с его счета алиментов, он задержан, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы УМВД по региону Наталья Маслакова.

Происшествия В Одессе из-за пожара в психбольнице погибли шесть человек В Одессе из-за пожара в психбольнице погибли шесть человек. Об этом 11 июня сообщает Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям.

Политика Омбудсмен Москалькова проинформировала Путина о деле Голунова Отдельно омбудсмен проинформировала главу государства о деле журналиста издания "Медуза" Ивана Голунова, об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

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Кино Первый канал покажет документальный фильм о Чернобыле Первый канал 22 июня покажет документальный фильм об аварии на Чернобыльской АЭС, сообщает в понедельник пресс-служба канала.