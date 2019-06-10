«Зенит» обратился к смертельно больному экс-футболисту РиксенуRT на русском 09:59

с чего всё началось

Фернандо Риксен проведёт благотворительный вечер 28 июня в Глазго. Сам голландец заявил, что он станет для него последним, после чего он прекратит бороться со своим недугом. С 2013 года бывший футболист борется с боковым амиотрофическим склерозом.

Происшествия Опубликованы фото подозреваемых в убийстве борца в Южном Бутове Появились фотографии подозреваемых по делу об убийстве мастера спорта по борьбе в парке в Южном Бутове, сообщает НТВ.

Армия и оружие В Японии рассказали о причинах крушения истребителя F-35A В одном из японских изданий был опубликован доклад, в котором рассказывается о причинах крушения американского истребителя Военно-воздушных сил Японии F-35A.

Происшествия На изъятых у Голунова пакетиках с наркотиками нашли ДНК других людей Начальник пресс-службы ГУ МВД по Москве Юрий Титов сообщил, что на пакетиках с наркотиками, которые полицейские нашли у журналиста "Медузы" Ивана Голунова, присутствует ДНК нескольких человек, передает РИА "Новости".

Происшествия Произошла утечка данных 900 тысяч клиентов российских банков В открытом доступе оказались данные клиентов ОТП-банка, Альфа-банка и ХКФ-банка. База OTPbank содержит данные о 800 тысячах человек.

Происшествия В Швеции арестован мужчина, угрожавший взорвать вокзал в Мальмё Шведская прокуратура сообщила о решении поместить под арест мужчину, который угрожал устроить взрыв на вокзале в городе Мальме.

Шоу-бизнес Жену Джигарханяна избили в эфире НТВ на глазах у Прохора Шаляпина Бывшая жена актера Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская пришла на студию ток-шоу НТВ вместе со своим новым спутником Прохором Шаляпиным - и из-за шуток певца на нее напала бывшая подруга Эвелина Мазур.

Гаджеты Huawei нашел российскую замену Android Производитель смартфонов Huawei, попавший под ограничения со стороны США и потерявший доступ к обновлениям операционной системы (ОС) Android, может найти ей замену в России.

Общество Представитель Алибасова опроверг информацию о внутреннем кровотечении Сын продюсера Бари Алибасов-младший, в свою очередь, сообщал, что его отец 10 июня ненадолго очнулся.

Авто Гендиректор УАЗа возглавил производителя президентских лимузинов Новым генеральным директором Aurus, производителя автомобилей проекта «Кортеж», стал Адиль Ширинов, говорится в поступившем в РБК сообщении Минпромторга.

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Происшествия Инцидент с Су-30СМ в небе над Севастополем попал на видео Нештатный инцидент, произошедший с Су-30СМ в небе над территорией Севастополя, показали на размещенном в Twitter видео.

Общество В ПФР назвали главную причину отказа в оформлении пенсии Отсутствие оснований для досрочного назначения пенсии признано самой частой причиной отказа в ее оформлении, пишет "Российская газета" со ссылкой на ПФР.

Политика РФ призвала СБ ООН установить тотальный контроль за Косово Ранее президент непризнанного Косово Хашим Тачи заявил, что процесс урегулирования взаимоотношений с Сербией на данный момент переживает кризис, и выразил надежду, что Приштине удастся договориться с Белградом до конца нынешнего года, писал News.ru.

Наука Возможно, люди не предрасположены к тому, чтобы жить после пятидесяти Хотя впервые было установлено, что ключевые регуляторы долголетия у короткоживущих животных играют центральную роль в молекулярном старении человека, новое исследование показало, что многие малоизученные гены, не кодирующие белок, участвуют в процессе старения человека.

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Баскетбол Баскетболистов «Химок» обворовали во время матча с ЦСКА Клуб распространил фото злоумышленника в соцсети. ЦСКА и "Химки" в третий раз подряд встретились в финале единой лиги ВТБ.

Транспорт Московские таксисты массово отказываются от заказов в центре города Как сообщается на сайте "Коммерсантъ", водители мотивируют это большим количеством запрещающих знаков.

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Происшествия Активисты «Ассоциации народного сопротивления» провели акцию в поддержку Ивана Голунова АНС стала известна после того, как в мае ее активисты бросили в резиденцию патриарха Кирилла дымовые шашки и развернули на ограде плакат "Извинись за Екатеринбург".