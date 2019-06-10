Футбол
«Зенит» обратился к смертельно больному экс-футболисту РиксенуRT на русском 09:59
Фернандо Риксен проведёт благотворительный вечер 28 июня в Глазго. Сам голландец заявил, что он станет для него последним, после чего он прекратит бороться со своим недугом. С 2013 года бывший футболист борется с боковым амиотрофическим склерозом.
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с чего всё началось
В своем видеообращении 42-летний Риксен заявил, что устал от борьбы с боковым амиотрофическим склерозом — неизлечимым дегенеративным заболеванием центральной нервной системы, приводящим к параличу и последующей атрофии мышц.Lenta.ru05:11
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Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 16:31, Ашберн
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Обновлено 08 июня в 14:59
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Обновлено в 15:22
Происшествия
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Обновлено вчера в 14:04
Происшествия
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Шоу-бизнес
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Гаджеты
Huawei нашел российскую замену Android
Производитель смартфонов Huawei, попавший под ограничения со стороны США и потерявший доступ к обновлениям операционной системы (ОС) Android, может найти ей замену в России.
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Происшествия
Вертолет врезался в небоскреб в Нью-Йорке
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Представитель Алибасова опроверг информацию о внутреннем кровотечении
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Гендиректор УАЗа возглавил производителя президентских лимузинов
Новым генеральным директором Aurus, производителя автомобилей проекта «Кортеж», стал Адиль Ширинов, говорится в поступившем в РБК сообщении Минпромторга.
Обновлено в 14:32
Происшествия
Анализы арестованного спецкора Голунова не показали наличия наркотиков
Само задержание состоялось 6 июня – тогда появилась версия, что спецкор «Медузы» Иван Голунов был задержан из-за своего расследования, а найденные в рюкзаке наркотики могли подкинуть.
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Авто
В Сети появились первые фотографии нового Renault Duster без камуфляжа
Индийское отделение портала «Autocar» показало снимки обновлённой версии популярного в России кроссовера Renault Duster.
Обновлено в 04:44
Происшествия
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Нештатный инцидент, произошедший с Су-30СМ в небе над территорией Севастополя, показали на размещенном в Twitter видео.
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Отсутствие оснований для досрочного назначения пенсии признано самой частой причиной отказа в ее оформлении, пишет "Российская газета" со ссылкой на ПФР.
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Политика
РФ призвала СБ ООН установить тотальный контроль за Косово
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Обновлено в 14:10
Наука
Возможно, люди не предрасположены к тому, чтобы жить после пятидесяти
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Обновлено в 12:45
Армия и оружие
Адмирал оценил реакцию российских моряков на инцидент с крейсером США
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Транспорт
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СБУ заподозрила Медведчука и Бойко в госизмене из-за визитов в Россию
Отмечается, что Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз проводит лингвистическую экспертизу, чтобы СБУ могла получить правовую оценку действий Медведчука и Бойко во время визита в Россию.
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Экономика
Силуанов объяснил снижение реальных доходов россиян
Снижение реальных доходов россиян связано с двумя факторами - ростом потребительского кредитования и сокращением теневого сектора в экономике, заявил первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.
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Политика
Трамп введёт пошлины для КНР при отказе Си Цзиньпина от участия в G20
Американский лидер Дональд Трамп подтвердил, что США введут новые пошлины на китайские товары, если председатель КНР Си Цзиньпин не приедет на встречу глав государств G20.
Обновлено в 10:12
Кино
Элтон Джон и звезда «Рокетмена» спели на одной сцене
Во время концерта музыкальной легенды Элтона Джона в городе Хоув в рамках прощального тура Farewell Yellow Brick Road к нему присоединился исполнитель главной роли в фильме «Рокетмен» актёр Тэрон Эджертон.
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Активисты «Ассоциации народного сопротивления» провели акцию в поддержку Ивана Голунова
АНС стала известна после того, как в мае ее активисты бросили в резиденцию патриарха Кирилла дымовые шашки и развернули на ограде плакат "Извинись за Екатеринбург".
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Политика
В Киеве прошла акция протеста против снятия блокады с Донбасса
В Киеве у здания администрации президента Украины Владимира Зеленского прошла акция протеста против снятия блокады с Донбасса.
Обновлено в 16:17
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Skoda выпустила кроссовер Skoda Karoq Velo для велосипедистов
Компания Skoda представила «велосипедную» версию кроссовера Karoq.
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