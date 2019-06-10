Борьба Риксена: экс-футболист «Зенита» объявил о прощальном вечереРИА Новости 11:50

с чего всё началось

Болезнь отняла у него возможность жить с семьей — теперь он находится в хосписе, болезнь отняла голос и былую мощь, но свой последний вечер Риксен решил провести среди тех, кто помогает ему сохранить его сущность, поддерживает в этой борьбе.

Происшествия Суд освободил по УДО правозащитника Титиева Шалинский районный суд Чечни освободил по УДО главу чеченского отделения правозащитного центра «Мемориал» Оюба Титиева, который был осуждён на четыре года за хранение наркотиков в крупном размере.

Происшествия В Петербурге произошел пожар на химическом заводе В Петербурге в заводском здании по 6-му Предпортовому проезду, 8, произошел пожар.

Происшествия В Петербурге задержали активистов «Весны» Полиция Петербурга задержала и отвезла в 71-й отдел полиции координатора движения «Весна» Александру Лобовикову.

Происшествия Экс-глава регионального СК задержан по делу о покушении на губернатора Сотрудники Следственного комитета и ФСБ задержали экс-руководителя следственного управления СК России по Волгоградской области Михаила Мурзаева, передает РИА "Новости".

Музыка Лобода отписалась от Лазарева в инстаграме после скандала на премии «Муз-ТВ» Участник "Евровидения-2019" Сергей Лазарев негативно высказался в адрес победительницы в номинации "Лучшая певица года" Светланы Лободы, после чего между исполнителями произошел скандал прямо во время премии "МУЗ-ТВ".

Происшествия В анализах Голунова не нашли наркотиков Анализ биологических следов, принадлежащих арестованному журналисту «Медузы» Ивану Голунову, не выявил в них присутствия наркотических веществ.

Шоу-бизнес Екатерина Климова устроила фотосессию в душевой Импровизация в душевой актрисы Екатерины Климовой вызвала бурное обсуждение на её странице в Instagram.

Транспорт СМИ сообщили о массовом отказе таксистов от заказов в центре Москвы Московские таксисты стали массово отказываться от заказов в центре города из-за большого количества запрещающих знаков.

Происшествия Бари Алибасов может потерять способность питаться самостоятельно Музыкальный продюсер Бари Алибасов, если выйдет из медикаментозного сна, вероятнее всего, не сможет питаться самостоятельно, заявил 10 июня его PR-директор Вадим Горжанкин.

Футбол «Шальке» взял в аренду защитника «Эвертона» Защитник "Эвертона" Джонджо Кенни продолжит карьеру в "Шальке". 22-летний англичанин арендован немецким клубом на сезон 2019/20.

Технологии Ericsson и Intellectual Ventures подписали лицензионное соглашение Компании Ericsson и Intellectual Ventures подписали лицензионное соглашение, предусматривающее прекращение всех судебных разбирательств, связанных с нарушением патентных прав, включая иск к Ericsson, который был подан в начале этого года и результатом рассмотрения которого стало решение о выплате в размере 43 млн долларов.

Происшествия Назвавший Путина Вовочкой замглавы ГИБДД Сургута отстранен от работы После публикации руководство автоинспекции по Ханты-Мансийскому автономному округу начало проверку работы майора Кузовлева, на время которой его отстранили от выполнения обязанностей.

Происшествия Депутат Хинштейн сообщил о передаче дела Голунова из МВД в СК Дело журналиста "Медузы" Ивана Голунова передали из следственных органов ГУ МВД Москвы в Главное следственное управление Следственного комитета по Москве.

Шоу-бизнес Бывший муж Ани Лорак проигнорировал день рождения дочери Если Ани Лорак опубликовала у себя в микроблоге красивую фотографию с вечеринки в честь дня рождения дочери, то Мурат не появился на празднике и даже не упомянул о празднике в своих соц. сетях.

Происшествия В Зеленограде задержали напавшую на пенсионерку и ребенка женщину Подмосковные полицейские задержали женщину, напавшую на малолетнего ребенка и пенсионерку в Зеленограде.

Спорт Ингушский мальчик побил два мировых рекорда по отжиманиям Шестилетний Ибрагим Льянов побил два рекорда по отжиманиям: на время и на количество.

Авто В России выросли цены на хэтчбек KIA Rio X-Line Мониторинг российского рынка новых легковых автомобилей выявил подорожание всех комплектаций кросс-хэтчбека Rio X-Line, прибавка к стоимости составила 10 тыс. рублей.

Экономика Силуанов объяснил падение доходов россиян Реальные доходы россиян падают во многом из-за того, что увеличились расходы граждан на погашение и обслуживание взятых ранее кредитов.

Политика Киев объяснил слова Зеленского об утрате Россией контроля над ополченцами Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что артиллерийские обстрелы в Донбассе якобы свидетельствуют о том, что «Россия утратила контроль над этими подразделениями».

Гаджеты В смартфонах на Android нашли встроенный вирус Специалисты Google выяснили, что хакеры смогли установить вирусы на некоторые смартфоны с системой Android еще до выхода гаджетов в продажу.

Наука Обнаружены следы падения астероида в Шотландии Ученым после длительных поисков удалось локализовать место падения астероида, проанализировав геологию местности и то, как были "намагничены" следы падения данного объекта.