Футбол
Борьба Риксена: экс-футболист «Зенита» объявил о прощальном вечереРИА Новости 11:50
Болезнь отняла у него возможность жить с семьей — теперь он находится в хосписе, болезнь отняла голос и былую мощь, но свой последний вечер Риксен решил провести среди тех, кто помогает ему сохранить его сущность, поддерживает в этой борьбе.
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с чего всё началось
В своем видеообращении 42-летний Риксен заявил, что устал от борьбы с боковым амиотрофическим склерозом — неизлечимым дегенеративным заболеванием центральной нервной системы, приводящим к параличу и последующей атрофии мышц.Lenta.ru05:11
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Происшествия
Суд освободил по УДО правозащитника Титиева
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В Петербурге задержали активистов «Весны»
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Музыка
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В Крыму задержаны участники террористической организации
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Екатерина Климова устроила фотосессию в душевой
Импровизация в душевой актрисы Екатерины Климовой вызвала бурное обсуждение на её странице в Instagram.
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Транспорт
СМИ сообщили о массовом отказе таксистов от заказов в центре Москвы
Московские таксисты стали массово отказываться от заказов в центре города из-за большого количества запрещающих знаков.
Обновлено в 11:22
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Бари Алибасов может потерять способность питаться самостоятельно
Музыкальный продюсер Бари Алибасов, если выйдет из медикаментозного сна, вероятнее всего, не сможет питаться самостоятельно, заявил 10 июня его PR-директор Вадим Горжанкин.
Обновлено в 07:36
Футбол
«Шальке» взял в аренду защитника «Эвертона»
Защитник "Эвертона" Джонджо Кенни продолжит карьеру в "Шальке". 22-летний англичанин арендован немецким клубом на сезон 2019/20.
Обновлено в 10:15
Технологии
Ericsson и Intellectual Ventures подписали лицензионное соглашение
Компании Ericsson и Intellectual Ventures подписали лицензионное соглашение, предусматривающее прекращение всех судебных разбирательств, связанных с нарушением патентных прав, включая иск к Ericsson, который был подан в начале этого года и результатом рассмотрения которого стало решение о выплате в размере 43 млн долларов.
Обновлено в 05:58
Происшествия
Назвавший Путина Вовочкой замглавы ГИБДД Сургута отстранен от работы
После публикации руководство автоинспекции по Ханты-Мансийскому автономному округу начало проверку работы майора Кузовлева, на время которой его отстранили от выполнения обязанностей.
Обновлено в 09:29
Происшествия
Депутат Хинштейн сообщил о передаче дела Голунова из МВД в СК
Дело журналиста "Медузы" Ивана Голунова передали из следственных органов ГУ МВД Москвы в Главное следственное управление Следственного комитета по Москве.
Обновлено в 11:12
Шоу-бизнес
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Обновлено в 06:36
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В Зеленограде задержали напавшую на пенсионерку и ребенка женщину
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Обновлено в 09:02
Наука
Нейросеть научила квадрокоптер мягкой посадке
Обновлено в 05:31
Авто
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Обновлено в 07:29
Спорт
Ингушский мальчик побил два мировых рекорда по отжиманиям
Шестилетний Ибрагим Льянов побил два рекорда по отжиманиям: на время и на количество.
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Ласицкене призвала руководство ВФЛА уйти в отставку
Обновлено в 06:20
Авто
В России выросли цены на хэтчбек KIA Rio X-Line
Мониторинг российского рынка новых легковых автомобилей выявил подорожание всех комплектаций кросс-хэтчбека Rio X-Line, прибавка к стоимости составила 10 тыс. рублей.
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Силуанов объяснил падение доходов россиян
Реальные доходы россиян падают во многом из-за того, что увеличились расходы граждан на погашение и обслуживание взятых ранее кредитов.
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Гаджеты
В смартфонах на Android нашли встроенный вирус
Специалисты Google выяснили, что хакеры смогли установить вирусы на некоторые смартфоны с системой Android еще до выхода гаджетов в продажу.
Обновлено в 05:39
Наука
Обнаружены следы падения астероида в Шотландии
Ученым после длительных поисков удалось локализовать место падения астероида, проанализировав геологию местности и то, как были "намагничены" следы падения данного объекта.
Обновлено в 11:19
Происшествия
Таран колонны МЧС, ехавшей в Крым, попал на видео
Можно предположить, что водитель фуры по какой-то причине отвлекся от управления или задремал, и умудрился не заметить машины из колонны МЧС, следовавший в Крым для участия в плановых работах по разминированию в районе Керчи.
Обновлено в 09:22