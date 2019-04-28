Футбол

«Зенит» обеспечил себе попадание в квалификацию Лиги чемпионовSport24.ru 12:17

Краснодар — ЦСКА
2 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Краснодар»
Даниил Уткин
7′
26′
Иван Обляков
Иван Игнатьев
34′
Шарль Каборе
41′
Маурисио Перейра
45′
45′+2′
Никола Власич
46′
Игорь Дивеев
Георгий Щенников
Дмитрий Стоцкий
56′
Даниил Уткин
Магомед Сулейманов
57′
59′
Кирилл Набабкин
Абель Эрнандес
Вандерсон Соуза
Кристиан Рамирес
70′
76′
Георгий Щенников
Яка Бийол
88′
Никола Власич
После победы над «Крыльями Советов» (4:2) в 26-м туре чемпионата России «Зенит» гарантировал себе попадание в квалификационный турнир Лиги чемпионов следующего сезона. Петербургский клуб, набрав 57 очков, продолжает лидировать в таблице и уже точно не опустится ниже третьего места.
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