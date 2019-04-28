«Зенит» обеспечил себе попадание в квалификацию Лиги чемпионовSport24.ru 12:17

После победы над «Крыльями Советов» (4:2) в 26-м туре чемпионата России «Зенит» гарантировал себе попадание в квалификационный турнир Лиги чемпионов следующего сезона. Петербургский клуб, набрав 57 очков, продолжает лидировать в таблице и уже точно не опустится ниже третьего места.

«Зенит» обеспечил себе попадание в квалификацию Лиги чемпионов

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