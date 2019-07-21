Петербургский "Зенит" обыграл "Сочи" в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу петербургской команды. "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Политика Украина хочет остановить выдачу паспортов РФ жителям Донбасса 17 июля президент РФ Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым получить российский паспорт могут все жители Донецкой и Луганской областей, в том числе те, кто проживает на подконтрольных Киеву территориях.

Экономика Трое уральских бизнесменов вошли в список самых богатых в России Forbes составил рейтинг самых богатых бизнесменов России, в который вошли представители уральского бизнеса.

Авто Названы самые угоняемые автомобили в России В мае компания «АльфаСтрахование» сообщила, что рейтинг самых угоняемых автомобилей в России в первом квартале 2019 года возглавил Cadillac Escalade.

Политика Британия подозревает РФ в причастности к захвату танкера Ираном Британская разведка MI-6 и Центр правительственной связи Великобритании расследуют версию о том, что Москва «может быть причастна к задержанию Ираном танкера Stena Impero».

Политика Зеленский предложил партии Вакарчука парламентскую коалицию По словам президента, Вакарчуку предложили сотрудничать еще в начале президентской кампании артиста.

Футбол Кокорин и Мамаев назвали уроком пребывание в колонии Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев заявили, что пребывание в колонии является для них уроком.

Шоу-бизнес Дмитрий Хрусталев тайно женился на избраннице На один из праздников Дмитрий презентовал Гончарук каникулы на Шри-Ланке.

Общество В России ужесточат правила провоза багажа через границу В России с 19 августа начнут действовать новые правила провоза фруктов, овощей и цветов в багаже через госграницу, сообщает "Российская газета".

Шоу-бизнес Верник активно фотографировал Пугачеву в Юрмале «для журнала» Телеведущий Игорь Верник активно фотографировал на камеру своего сотового телефона Примадонну отечественной эстрады Аллу Пугачеву в Юрмале.

Армия и оружие Корабли Индии и Китая примут участие в параде в День ВМФ РФ В целом к военно-морским парадам, которые пройдут в России в День ВМФ, планируется привлечь свыше 200 кораблей и судов различных классов, порядка 80 воздушных судов и более 15 тысяч военнослужащих.

Происшествия В мэрии Читы задержан сотрудник МЧС Перед началом еженедельной планерки в мэрии Читы был задержан сотрудник МЧС. Он был выведен из зала заседаний представителями ФСБ.

Происшествия В Приангарье беременная женщина погибла из-за пьяного водителя скорой В Иркутской области в ДТП с участием машины скорой помощи погибла беременная женщина, два человека пострадали, сообщает региональный главк МВД.

Происшествия В Приамурье ввели режим ЧС из-за подтоплений после ливней Режим ЧС ввели в Сковородинском районе и городе Зея Амурской области после мощных ливней, подтопивших дворы и дороги, сообщает региональный главк МЧС РФ.

Общество Охотминимум введут по максимуму Охотминимум — комплекс минимально необходимых теоретических знаний для претендента на получение оружия, который будет включать в себя основы биологии диких животных, требования правил охоты, а также техники безопасности при осуществлении охоты и обращении с орудиями охоты.

Музыка Metallica спела «Группу крови» в Лужниках Группа Metallica во время концерта на стадионе «Лужники» исполнила песню «Группа крови» Виктора Цоя .

Футбол «Севилья» в меньшинстве вырвала победу у «Ливерпуля» Два гола были забиты в первом тайме. На 37-й минуте Нолито вывел «Севилью» вперед, а на 43-й Дивок Ориги восстановил равенство в счете.

Политика В Японии подвели итоги выборов в верхнюю палату парламента По итогам выборов ЛДП получила 57 мест, а всего в верхней палате представлены 113 депутатов от этой партии.

Политика В Китае заявили, что ислам не был добровольным выбором синьцзянских уйгуров Обращение уйгуров Синьцзяна в ислам не было добровольным выбором, а стало результатом религиозных войн, говорится в Белой книге, опубликованной пресс-канцелярией Госсовета КНР.

Происшествия В Екатеринбурге после ночной грозы затопило улицы В Екатеринбурге после ночной грозы затопило сразу несколько улиц, передает корреспондент Накануне.RU.

Общество На Сахалине уволили зампреда правительства из-за драки в кафе ВРИО губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко отстранил от должности заместителя председателя правительства региона Кирилла Подберезного из-за драки в одном из кафе Южно-Сахалинска, сообщает ТАСС.

Авто Документы, которые водитель обязан поменять при смене фамилии или адреса Законодательтсвом предусмотрено несколько документов, которые нужно обязательно поменять в случае смены фамилии или адреса проживания.

Кино «Мстители: Финал» стали самым кассовым фильмом в истории Повторный прокат помог «Мстителям: Финал» обогнать «Аватара» Джеймса Кэмерона в списке самых кассовых картин без учёта инфляции.