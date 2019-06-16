«Зенит» не станет продлевать контракт с ЛодыгинымSport.ru 13:59

Контракт Юрия Лодыгина, который был арендован греческим "Олимпиакосом" на вторую часть сезона-2018/19, истекает в конце июня. "Новый контракт Лодыгину мы предлагать не будем, мы вратарскую линию сформировали", - сказал Медведев.

с чего всё началось

Гендиректор "Зенита" Александр Медведев заявил, что питерский клуб не станет продлевать соглашение с голкипером Юрием Лодыгиным. По словам Медведева, Лодыгин покинет клуб после 30 июня, когда у него истечёт контракт с "Зенитом".

«Зенит» не станет продлевать контракт с Лодыгиным

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