Футбол
«Зенит» не станет продлевать контракт с ЛодыгинымSport.ru 13:59
Гендиректор "Зенита" Александр Медведев заявил, что питерский клуб не станет продлевать соглашение с голкипером Юрием Лодыгиным. По словам Медведева, Лодыгин покинет клуб после 30 июня, когда у него истечёт контракт с "Зенитом".
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с чего всё началось
Контракт Юрия Лодыгина, который был арендован греческим "Олимпиакосом" на вторую часть сезона-2018/19, истекает в конце июня. "Новый контракт Лодыгину мы предлагать не будем, мы вратарскую линию сформировали", - сказал Медведев.ТАСС11:48
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 20:47, Вашингтон
Политика
NYT ответила на обвинения Трампа за статью о кибератаках на РФ
Газета The New York Times в твиттере прокомментировала обвинения президент США Дональда Трампа в адрес статьи издания об усилении американских кибератак на Россию.
Обновлено в 20:16
Кино
Главный приз «Кинотавра» получил фильм Акопова «Бык»
Лучшим фильмом российского кинофестиваля "Кинотавр" стала картина Бориса Акопова "Бык", церемония закрытия киносмотра прошла в воскресенье в Зимнем театре в Сочи, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 13:30
Здоровье
Жительница Подмосковья стала мамой в 14-й раз
Женщина родила 14 ребенка в роддоме подмосковного города Балашиха. Вес девочки составил 4,5 килограмма, а рост — 56 сантиметров.
Обновлено в 12:14
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Столичные врачи рассказали о состоянии Бари Алибасова
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Футбол
Дзола покинет «Челси» этим летом
Джанфранко Дзола уйдёт из тренерского штаба «Челси» этим летом.
Обновлено в 08:53
Происшествия
Пожар вспыхнул в доме в подмосковном Щёлкове
Обновлено в 20:40
Экономика
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Около 30% своих доходов россияне тратят на продовольствие. Еще около 19% уходят на коммунальные и транспортные услуги, оплату связи.
Обновлено в 13:05
Политика
В ДНР установили имена причастных к убийству Захарченко
Спецслужбы самопровозглашенной Донецкой народной республики установили имена ряда причастных к убийству главы ДНР Александра Захарченко, говорится в сюжете программы "Вести недели" телеканала "Россия".
Обновлено в 15:17
Музыка
Лобода рассказала о конфликте с Лазаревым
Певица Светлана Лобода прокомментировала сообщения СМИ о якобы произошедшем конфликте с Сергеем Лазаревым во время вручения премии "Муз-ТВ".
Обновлено в 18:08
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри показали фотографию сына
В честь Дня отца герцог и герцогиня Сассекские Гарри и Меган Маркл обнародовали фотографию своего первенца Арчи, соответствующий снимок появился 16 июня на официальной странице членов королевской семьи в социальной сети Instagram.
Обновлено в 16:18
Музыка
Умер барабанщик «Машины времени» Сергей Остроумов
Обновлено в 07:55
Армия и оружие
В СИПРИ рассказали о продолжении модернизации странами ядерного оружия
"Ключевой вывод заключается в том, что, несмотря на общее сокращение числа ядерных боеголовок в 2018 году, все государства, обладающие ядерным оружием, продолжают модернизировать свои ядерные арсеналы", - приводятся слова председателя правления института СИПРИ Яна Элиассона.
Обновлено в 20:35
Армия и оружие
«Ночной суперохотник» Ми-28НМ успешно испытан в Сирии
Испытания новейшего боевого вертолета Ми-28НМ завершены, сообщили в Министерстве обороны РФ.
Обновлено в 17:12
Политика
Guardian: Лондон обсуждает с Москвой возможность встречи Путина и Мэй
Представители британской стороны обсуждают с российскими коллегами возможность нормализации отношений, а также вероятность проведения встречи премьер-министра королевства Терезы Мэй с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 19:45
ЖКХ
Названа главная опасность квартир-студий
Покупка малогабаритных квартир-студий в строящихся ЖК может быть плохим вариантом решения жилищного вопроса из-за опасности формирования негативного социального окружения.
Обновлено в 15:15
Общество
«Ленивых» малоимущих могут лишить государственных пособий в России
В России региональные чиновники предложили лишить государственных пособий граждан, имеющих огород или свободную жилплощадь.
Обновлено в 20:35
Общество
«Сахалинская универсальная ярмарка» приглашает участников
Ярмарочно-выставочная деятельность на "Сахалинской универсальной ярмарке" будет поделена на сектора: "Барахолка" — торговля без границ.
Обновлено в 20:19
Общество
Худрука «Современника» Галину Волчек госпитализировали в Москве
В Москве ночью госпитализировали и прооперировали художественного руководителя театра «Современник» Галину Волчек.
Обновлено в 08:37
Футбол
Руслан Малиновский: Чувствую себя обманутым
Украинский полузащитник Генка Руслан Малиновский обвинил клуб в нарушение обещания.
Обновлено в 14:31
Авто
Эксперты назвали самые популярные варианты обмана клиентов на СТО
Автоэксперты определили самые часто встречаемые случаи обмана клиентов на станциях по ремонту автомобилей.
Обновлено в 13:45
Общество
Названы регионы-лидеры по благосостоянию семей
Ямало-Ненецкий автономный округ, Чукотка, Москва, Магаданская и Сахалинские области вошли в топ рейтинга по благосостоянию семей, в аутсайдерах Кабардино-Балкария, Ивановская и Псковская области, а также Чечня, сообщают РИА Новости*.
Обновлено в 17:21
Энергетика
«Россети» предложили повысить тариф ФСК в четыре раза
Глава "Россетей" Павел Ливинский предложил правительству за три года в четыре раза увеличить тариф для прямых потребителей Федеральной сетевой компании (ФСК, управляет магистральными электросетями), следует из его письма вице-премьеру Дмитрию Козаку от 28 мая (есть у "Ъ").
Обновлено в 18:31
Политика
Немецкий депутат ответил на угрозы США из-за «Северного потока – 2»
Германо-российская группа находится с визитом в России с 16 по 21 июня, в планах - посещение Москвы и Калуги, участники поездки обсудят с российскими коллегами и представителями региональных властей двухсторонние отношения между странами, а также международные темы, сообщила ранее пресс-служба бундестага.
Обновлено в 20:14
Шоу-бизнес
Успенская назвала майку и пижамные штаны любимой одеждой
Российская певица, исполнительница городских романсов и русского шансона Любовь Успенская в эфире программы «Ты не поверишь!» рассказала, в какой одежде ей нравится ходить по дому.
Обновлено в 11:49
Экономика
Счетная палата нашла арендный договор «Мосфильма» в несуществующей валюте
Плата ежегодно индексируется на размер инфляции либо изменяется в соответствии с изменением кадастровой стоимости участка, либо пересчитывается в соответствии с изменением рыночной стоимости права аренды не чаще одного раза в пять лет.
Обновлено в 17:00
Политика
Болтон: Мадуро заключил с Россией оборонный контракт
Обновлено в 11:34