Футбол
«Зенит» не станет продлевать контракт с ЛодыгинымSport.ru 13:59
Гендиректор "Зенита" Александр Медведев заявил, что питерский клуб не станет продлевать соглашение с голкипером Юрием Лодыгиным. По словам Медведева, Лодыгин покинет клуб после 30 июня, когда у него истечёт контракт с "Зенитом".
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с чего всё началось
Контракт Юрия Лодыгина, который был арендован греческим "Олимпиакосом" на вторую часть сезона-2018/19, истекает в конце июня. "Новый контракт Лодыгину мы предлагать не будем, мы вратарскую линию сформировали", - сказал Медведев.ТАСС11:48
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 19:14, Вашингтон
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Главный приз "Кинотавра" получил фильм "Бык" молодого режиссера-дебютанта Бориса Акопова, до этого фильма работавшего артистом балета.
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В Балакове два человека пострадали при нападении медведя
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