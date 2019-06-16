Футбол

«Зенит» не станет продлевать контракт с ЛодыгинымSport.ru 13:59

Гендиректор "Зенита" Александр Медведев заявил, что питерский клуб не станет продлевать соглашение с голкипером Юрием Лодыгиным. По словам Медведева, Лодыгин покинет клуб после 30 июня, когда у него истечёт контракт с "Зенитом".
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Гендиректор: ФК «Зенит» уже сформировал вратарскую бригаду на сезон-2019/20

Контракт Юрия Лодыгина, который был арендован греческим "Олимпиакосом" на вторую часть сезона-2018/19, истекает в конце июня. "Новый контракт Лодыгину мы предлагать не будем, мы вратарскую линию сформировали", - сказал Медведев.
ТАСС11:48

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«Зенит» сформировал вратарскую бригаду на новый сезон. Лодыгину не предложен новый контракт

Sport24.ru12:39

Александр Медведев: «„Зенит“ сформировал вратарскую линию на сезон-2019/20»

Матч ТВ12:14

Александр Медведев: «„Зенит“ не будет предлагать новый контракт Лодыгину»

Sports.ru13:22

Медведев: «Зенит» не будет предлагать новый контракт Лодыгину

Чемпионат12:58

В «Зените» не будут искать замену Юрию Лодыгину

78.ru14:31

«Зенит» полностью сформировал вратарскую бригаду на новый сезон

Спорт-Экспресс12:06

Гендиректор: ФК «Зенит» уже сформировал вратарскую бригаду на сезон-2019/20

ТАСС11:48
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 19:14, Вашингтон
Здоровье

Росздравнадзор выявил нарушения прав россиян на лекарства по льготам

«В ряде субъектов выявлены грубые нарушения прав граждан России на льготное лекарственное обеспечение, в том числе детей и инвалидов», — подчёркивается в тексте.
Обновлено в 18:00
Армия и оружие

В ДНР заявили о минометном обстреле Донецка украинскими силовиками

Обновлено в 15:50
Шоу-бизнес

Телеведущий Дмитрий Комаров женился на «Мисс Украина-2016»

Известный украинский телеведущий и автор программы «Мир наизнанку» Дмитрий Комаров женился на своей возлюбленной, победительнице конкурса красоты «Мисс Украина-2016» Александре Кучеренко.
Обновлено в 03:54
Общество

Первый рисунок Гогена ушел с молотка во Франции за 80 тысяч евро

Обновлено в 18:14
Происшествия

Журналисту Ивану Голунову предоставили защиту как свидетелю

Журналисту-расследователю издания «Медуза» Ивану Голунову предоставлена защита как свидетелю, сообщает «МБХ медиа» со ссылкой на адвоката «Правозащиты Открытки» Сергея Бадамшина.
Обновлено в 12:31
Музыка

Лобода прокомментировала сообщения о конфликте с Лазаревым

Певица Светлана Лобода прокомментировала сообщения СМИ о якобы произошедшем конфликте с Сергеем Лазаревым во время вручения премии "Муз-ТВ".
Обновлено в 18:08
Политика

Главу Дагестана госпитализировали в Москве из-за воспаления легких

Главу Дагестана Владимира Васильева госпитализировали в Москве, сообщается на сайте правительства республики.
Обновлено в 18:32
Политика

Борис Джонсон не пришел на предвыборные дебаты

В Великобритании кандидаты на пост лидера тори и премьер-министра должны были обсудить основные проблемы страны в телестудии.
Обновлено в 18:31
Футбол

В Неаполе сорвали именную табличку про Сарри

В Неаполе неизвестные сорвали табличку с дома, посвященную 60-летнему тренеру Маурицио Сарри.
Обновлено в 16:03
Армия и оружие

«Ночной суперохотник» Ми-28НМ успешно испытан в Сирии

В начале 2019 года боевая машина была успешно обкатана в условиях горной и пустынной местности в Сирийской Арабской Республике и теперь может поступать в войска.
Обновлено в 17:12
Авто

BMW отзывает более 5 тысяч автомобилей

Немецкая компания BMW отзывает автомобили моделей M2 Competition, M4 Coupe или M4 Convertible.
Обновлено в 07:58
Происшествия

Самолет с неисправной системой кондиционирования сел в «Шереметьево»

Самолет компании «Аэрофлот», у которого во время полета дала сбой система кондиционирования, благополучно совершил посадку в столичном аэропорту «Шереметьево».
Обновлено в 13:40
Политика

В Совфеде ответили на слова Болтона о «контракте» РФ и Венесуэлы

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич в фейсбуке прокомментировал слова советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона об оборонном "контракте" Москвы и Каракаса.
Обновлено в 17:56
Кино

Главный приз «Кинотавра» получил фильм «Бык»

Главный приз "Кинотавра" получил фильм "Бык" молодого режиссера-дебютанта Бориса Акопова, до этого фильма работавшего артистом балета.
Обновлено в 13:53
Общество

Посторонним В: кого пускать в квартиру для проверки планировки

Подозрение в несогласованной перепланировке жилья может стать поводом для судебного предписания, которое обяжет вас пустить специалистов в дом.
Обновлено в 17:02
Происшествия

В центре Киева произошел мощный взрыв

В центре Киева произошел мощный взрыв, сообщает УНИАН. Отмечается, что инцидент произошел на улице Тургеневская, 20.
Обновлено вчера в 18:44
Происшествия

СК начал проверку по факту смерти биатлониста в Крыму

Следственный комитет начал проверку по факту смерти 17-летнего спортсмена из Мурманска в горах Крыма.
Обновлено в 12:09
Общество

Грозы, ливни и град ожидаются в ближайшие сутки в Ростове и области

Как проинформировали в ГУ МЧС РФ по Ростовской области, местами на территории Донского региона ожидаются ливни с грозами, не исключен град, а также усиление шквалистого ветра, порывы которого достигнут 20-23 метров в секунду.
Обновлено в 18:21
Здоровье

В Подмосковье семья заразилась клещевым энцефалитом из-за молока

В Московской области зафиксировали случаи заражения клещевым энцефалитом после употребления сырого молока.
Обновлено в 17:27
Политика

Зеленский пробежал через работающие фонтаны в Мариуполе

Примеру украинского главы последовали и некоторые из горожан Президент Украины Владимир Зеленский во время поездки в Мариуполь пробежал через фонтан на городской площади, передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 18:31
Происшествия

Водитель внедорожника погиб на трассе в Карелии в жутком ДТП

Обновлено в 04:57
Кино

Дэниел Крэйг приступил к тренировкам в гипсе

Как свидетельствует фотография на официальном канале проекта в социальной сети Twitter, актер приступил к интенсивным тренировкам, еще будучи в гипсе, Комментарий к снимку гласит, что британский актер будет готов вернуться к работе уже через неделю.
Обновлено в 04:23
Авто

Составлен ТОП-3 лучших кроссоверов с пробегом и десятилетней историей

Редакция издания «Автоновости дня» определила «тройку» лучших десятилетних кроссвенов с пробегом на отечественном авторынке.
Обновлено в 09:23
Политика

Прокуратура Молдавии отменила ордер на арест оппозиционера Усатого

Прокуратура Молдавии отменила ордер на арест, выданный на имя лидера оппозиционной в Молдавии «Нашей партии» и экс-мэра молдавского города Бельцы Ренато Усатого.
Обновлено в 15:59
Шоу-бизнес

Нападение оленя и шик на яхте: чем запомнились отпуска Потапу, Насте Каменских и Лере Кудрявцевой

Обновлено в 19:00
Происшествия

Аргентина и Уругвай остались без электричества

Обновлено в 08:34
Транспорт

Возвращающиеся с дач петербуржцы спровоцировали пробки на КАД

16 июня в Петербург начали возвращаться дачники, что стало причиной пробок на Кольцевой автодороге (КАД).
Обновлено в 11:24
Здоровье

Престижную национальную премию получила эндокринолог из Волгограда

Премией «Призвание» была отмечена и врач-эндокринолог из Волгограда Елена Машкова, сообщает пресс-служба областной администрации.
Обновлено в 09:45
Экономика

Сотрудников «Тинькофф банка» попросили не называть свое место работы банком

На просьбу объяснить, в чем негативные коннотации у слова «банк», представитель «Тинькофф» заявил, что Хьюз не говорил, что «банк» – плохое слово, он имел в виду, что оно «не совсем корректно звучит в контексте группы».
Обновлено в 16:46
Происшествия

В Балакове два человека пострадали при нападении медведя

Сегодня, 15 июня, в Балакове Саратовской области произошло нападение медведя на людей.
Обновлено вчера в 13:50
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