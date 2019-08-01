Футбол
Вести.Ru«Зенит» не смог переманить Миранчуков из «Локомотива»
Генеральный директор санкт-петербургского "Зенита" Александр Медведев признался, что в летнее трансферное окно клуб проводил переговоры о переходе Алексея и Антона Миранчуков из московского "Локомотива" в стан сине-бело-голубых. Однако они ни к чему не привели.
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Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев в разговоре с корреспондентом «СЭ» подтвердил, что петербургский клуб в летнее трансферное окно вел переговоры о переходе из «Локомотива» братьев Миранчуков.Спорт-Экспрессвчера в 12:00
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Александр Медведев: Переговоры по Миранчукам были, но сейчас они отложены. Это вопрос будущего
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Александр Медведев: «„Зенит“ вел переговоры по Миранчукам, но не нашли взаимопонимания»
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