Футбол

Вести.RuВести.Ru«Зенит» не смог переманить Миранчуков из «Локомотива»

Генеральный директор санкт-петербургского "Зенита" Александр Медведев признался, что в летнее трансферное окно клуб проводил переговоры о переходе Алексея и Антона Миранчуков из московского "Локомотива" в стан сине-бело-голубых. Однако они ни к чему не привели.
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Александр Медведев: «„Зенит“ вел переговоры по Миранчукам, но не нашли взаимопонимания»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев в разговоре с корреспондентом «СЭ» подтвердил, что петербургский клуб в летнее трансферное окно вел переговоры о переходе из «Локомотива» братьев Миранчуков.
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Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 06:18, Вашингтон
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Компания «Камов», которая входит в «Вертолёты России», разработала технологию, разгоняющую боевой вертолёт до скорости 600 км/ч.
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В Раде подтвердили скорый обмен Сенцова

Депутат Верховной рады Ахтем Чийгоз заявил, что обмен заключенными между Россией и Украиной должен остаться в пятницу, 30 августа.
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Убыточный телеканал «Дождь» получает финансирование от Еврокомиссии

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Происшествия

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Тело погибшей на отдыхе в турецком отеле 12-летней Алисы будет доставлено в Петербург в пятницу, сообщил отец девочки Андрис Лейкуцис.
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Мессенджер Telegram вскоре сможет предоставить своим пользователям возможность по желанию скрывать номер телефона.
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Главный диетолог Минздрава РФ назвал два закона недопущения ожирения

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70 лет назад в СССР провели первое испытание атомной бомбы

29 августа 1949 года на Семипалатинском полигоне была взорвана первая советская атомная бомба РДС-1.
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В Москве повысили минимальный размер пенсии

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Президент США Дональд Трамп отдал распоряжение провести пересмотр военной помощи Украине, которая в 2019 финансовом году в соответствии с военным бюджетом США составляет $250 млн.
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