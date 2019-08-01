Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев в разговоре с корреспондентом «СЭ» подтвердил, что петербургский клуб в летнее трансферное окно вел переговоры о переходе из «Локомотива» братьев Миранчуков.

с чего всё началось

Генеральный директор санкт-петербургского "Зенита" Александр Медведев признался, что в летнее трансферное окно клуб проводил переговоры о переходе Алексея и Антона Миранчуков из московского "Локомотива" в стан сине-бело-голубых. Однако они ни к чему не привели.

«Зенит» не смог переманить Миранчуков из «Локомотива»

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