Футбол
«Зенит» не смог обыграть «Ахмат»Российская газета 14:48
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 15:43, Ашберн
Кино
Умер голливудский актер Питер Фонда
Обновлено вчера в 20:41
Общество
Минздрав предложил штрафовать за перекуры на работе
Министерство здравоохранения рекомендует работодателям разработать систему штрафов и поощрений для курящих и некурящих сотрудников с учетом влияния табачной зависимости на производительность, данное положение содержится в корпоративной модельной программе «Укрепление общественного здоровья» (*pdf).
Обновлено в 11:08
Происшествия
Пассажирке А321 пожелали смерти в соцсетях из-за видео с места ЧП
Девушка после эвакуации из самолета разместила сторис в Instagram и рассказала, что с ней случилось Некоторые пользователи соцсетей обрушились с негативными высказываниями на одну из пассажирок экстренно севшего в Подмосковье А321 Аллу Гарковенко, которая опубликовала в Instagram видео с места инцидента.
Обновлено в 00:46
Общество
В Сочи подготовились к возможной эвакуации из-за ливней
Обновлено в 01:33
Общество
Уникальный древний саркофаг обнаружили в Крыму
Необычное пустое погребение обнаружили на раскопках античного города Мирмекий в Керчи.
Обновлено в 15:36
Авто
Названы 5 легендарных внедорожников с доступной ценой
Рейтинг легендарных внедорожников с доступной ценой был составлен журналистами «Car.ru», которые на первое место определили Toyota Land Cruiser 70.
Обновлено в 09:22
Футбол
Слуцкий опубликовал фото с Головиным и пожелал ему удачи
Главный тренер голландского «Витесса» и бывший тренер ЦСКА Леонид Слуцкий выложил совместное фото с полузащитником сборной России и «Монако» Александром Головиным.
Обновлено в 13:21
Шоу-бизнес
Ольга Бузова закрыла свой Instagram после шутки про блокадницу
Российская исполнительница и телеведущая «Дома-2» Ольга Бузова ограничила доступ к своему профилю в Instagram после того, как подверглась нападкам со стороны пользователей Сети и своих коллег по цеху за сравнение себя с блокадницей.
Обновлено в 08:24
Армия и оружие
Боевики «Айдара» отравились грибами в Донбассе
Обновлено в 14:33
Происшествия
10 человек пострадали в ДТП с автобусом в Перми
В Перми в результате ДТП с маршрутным автобусом пострадали 10 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав региона.
Обновлено в 09:34
Футбол
Дзюба назвал позором судейство в матче с «Ахматом»
Обновлено в 14:58
Гаджеты
Samsung и LG сокращают производство дисплеев
Крупнейшие южнокорейские производители электроники — LG и Samsung приняли решение о снижении производства LCD-дисплеев.
Обновлено в 07:46
Авто
В России разрешили использовать компактные автомобильные номера
Обновлено в 00:04
Армия и оружие
Шойгу пригласил страны НАТО поучаствовать в АрМИ
Обновлено в 15:17
Энергетика
Стало известно об отказе Китая от венесуэльской нефти из-за санкций
Крупнейшая китайская нефтегазовая компания CNPC решила отказаться от прямых закупок венесуэльской нефти из-за ужесточения американских санкций против Венесуэлы.
Обновлено в 06:32
Хоккей
«Ак Барс» в овертайме обыграл «Нефтехимик»
Контрольный матч между двумя командами из Татарстана завершился победой «Ак Барса» над «Нефтехимиком» в овертайме.
Обновлено в 10:28
Футбол
«Валенсия» упустила победу над «Реал Сосьедадом»
Обновлено в 15:07
Космос
Математики ЮУрГУ создали систему уравнений для описания превращений во Вселенной
Обновлено вчера в 10:47
Происшествия
В Одессе в результате пожара в отеле погибли восемь человек
В Одессе при пожаре в спогибли восемь человек, еще десять получили травмы.
Обновлено в 08:33
Армия и оружие
Военные Израиля сбили ракету из сектора Газа
Военные Израиля проинформировали о том, что их система ПРО "Железный купол" сбила ракету, которая была выпущена с территории сектора Газа.
Обновлено вчера в 22:02
Политика
Суд по делу сбитого «Боинга» MH17 призвали перенести
Три неправительственные организации Малайзии призвали приостановить судебный процесс по делу о гибели сбитого над Донбассом «Боинга» MH17.
Обновлено в 13:15
Армия и оружие
Ученые смоделировали последствия ядерной войны на Земле
Ученые из американского Университета Рутгерса в Нью-Джерси смоделировали реакции климата нашей планеты на глобальную ядерную войну.
Обновлено в 05:20
Футбол
В РЖД не намерены сокращать финансирование «Локомотива»
Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» (ОАО «РЖД») не намерено сокращать размер спонсорских отчислений клубу Российской футбольной премьер-лиги (РПЛ) «Локомотив».
Обновлено в 12:16
Футбол
Болельщики «Зенита» почтили память погибшего фаната «Спартака»
Обновлено в 14:04
Политика
Порошенко обвинили в выводе с Украины 8 миллиардов долларов
За время пребывания на посту президента Украины Петр Порошенко вывел за границу не менее 8 миллиардов долларов.
Обновлено в 07:44
Космос
Илон Маск предлагает нанести ядерный удар по Марсу
Миллиардер Илон Маск продолжает удивлять общественность.
Обновлено в 11:29
Наука
Шванновские клетки участвуют в ощущении боли
Исследователи говорят, что фактически они имеют дело с особым двуклеточным рецепторным органом восприятия боли, состоящим из нервной и шванновской клеток.
Обновлено вчера в 02:30
Происшествия
От архангельских врачей скрыли угрозу радиоактивного заражения
Как пишет The Moscow Times со ссылкой на хирурга больницы, куда были доставлены пострадавшие от взрыва реактивной ракеты на северодвинском полигоне, медикам, контактировавшим с пациентами, не сообщили об угрозе радиационного заражения.
Обновлено в 04:25